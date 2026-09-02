כולם ידעו שזה יהיה הקמפיין המטונף ביותר בתולדות מדינת ישראל. כולם ידעו שבנימין נתניהו יעשה הכול - אבל ממש, הכול - כדי לשרוד. היה ברור שמשפחת נתניהו משתעשעת עם קונספירציות הבגידה השקריות. ההפתעה היחידה בהתפתחויות של 48 השעות האחרונות היא התזמון.

קצת מוקדם לשחרר את פצצת הסירחון הזו, כאשר יש עוד כמעט חודשיים להליכה לקלפיות. כנראה שהמצב הקשה בסקרים, ואולי גם העדויות הקשות על ההתעללות לכאורה של שרה נתניהו בעובדים נוספים במעון ראש הממשלה, הובילו להחלטה: לשחרר כעת.

גלריה נתניהו ורעייתו ( צילום: אלכס קולומויסקי )

נתניהו מבלה כבר כמה ימים בהפצת בדיות באשר לליל 6 באוקטובר. רעייתו שרה לא הפציעה סתם בערוץ הטלוויזיה המשפחתי. אמש דיווחה דפנה ליאל בערוץ 12 כי בכיר בליכוד אומר שדבריה הם חלק מהקמפיין. בלילה, הוציא נתניהו סרטון שרחץ בניקיון כפיו: הוא מעולם לא אמר "בגידה". מה פתאום. גם אשתו לא, הוא הדגיש. אז מדוע שרה נתניהו ציינה במבט צופן סוד שיאיר גולן ידע לפני ראש הממשלה, והיה "מלובש"? ראש הממשלה כנראה חושב שכולנו מטומטמים.

ישראלים רבים, מימין ומשמאל, חוו וראו בעיניהם את גבורתו של גולן ב-7 באוקטובר. כמות הבעות התמיכה ביו"ר הדמוקרטים בעקבות ההכפשה של שרה נתניהו הייתה מרהיבה, וחלק גדול ממנה הגיע מאנשי ימין הגונים. זה היה לכאורה גול עצמי, עבור הליכוד ונתניהו.

ממש לא. ראשית, התחזקות גולן תבוא על חשבון איזנקוט ובנט, אם תתרחש. אך המהלך ציני ועמוק בהרבה. נתניהו מצייד את תומכיו בפנכת טיעונים על כישלונו ואחריותו ל-7 באוקטובר. דעו מה לענות, לקראת ההליכה לקלפיות.

זה ספקטרום. חלק מתומכי נתניהו, אלה שצופים ללא הרף בערוץ 14, יגידו שהייתה בגידה ממש בצה"ל, כולל יאיר גולן. הם יאמצו סיפור הזוי המקביל לאנשי לטאה, נחיתת העב"מים ברוזוול - וכמובן אלביס פרסלי שעדיין בחיים ומסתתר במקסיקו. במציאות שבטית, עם תועמלנות רווית שנאה, יהיו רבים שירצו להאמין בכך. טיקטוק יסייע, כמובן.

יאיר גולן בחילוצים ב-7 באוקטובר ( צילום: מתוך האינסטגרם )

ההגיוניים יותר מבוחרי ביבי יאמצו "בגידה" אחרת - הסיפור המופרך שלא העירו אותו בלילה בכוונה, בגלל חשש ל"מיסקלקולציה". כך יש תפריט של שלל נרטיבים מומצאים עבור בוחרים במצוקה, שלא יודעים איך להסביר לעצמם את תמיכתם בראש הממשלה שתחתיו אירע 7 באוקטובר. התשובה שמציע נתניהו: הוא בכלל הקורבן. בסך הכול צבי שנלכד באורות הג'יפ הצבאי המסנוורים.

הציטוטים של נתניהו מעלים חשד כבד שמעבר לעניין הציני, הוא טרם הבין את הכישלון המודיעיני המהותי של 7 באוקטובר. הוא שב ומדגיש כי היו בידי מערכת הביטחון סימנים מעידים "רבים" על הכוונה למתקפה. זה שקר גס או טעות שמעידה על חוסר הבנה. הכישלון של אמ"ן היה גדול בהרבה: לא היו די סימנים מעידים כלל. זו בדיוק הייתה הבעיה.

הפרסומים השטחיים בתקשורת שמדגישים כל מחדל שנחשף בדיעבד הם העצים שמסתירים את היער. מחומת יריחו, דרך הסימים ועד לאזהרותיה של הנגדת ו', מדובר בטיפה בים אל מול מה שהיה נחוץ כדי להקפיץ את צה"ל. לא ברור אם נתניהו מכזב במכוון, או שהוא באמת לא מכיר את פרטי המחדל הקשים. אך זה מסוכן. ראש ממשלה שלא מבין איפה כשל ואיפה כשלה מערכת הביטחון - ייכשל שוב.

לגבי הקונספירציה עצמה, היא יכולה לגבות חיי אדם. זה דבר אחד לטעון שראשי מערכת הביטחון התרשלו בתפקידם - הטענה הזו מופנית גם לנתניהו עצמו. רק ועדת חקירה ממלכתית תוכל לבדוק זאת. אך כעת נתניהו ומשפחתו מעלים את סף האישום מ"רשלנות" ל"בגידה".

נתניהו: בגידה? קשקוש בלבוש ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )





בגידה, בהקשר לפלישה שבה נרצחו יותר מ-1,200 ישראלים, היא פשע שעונשו מוות. נתניהו ואנשיו מחדירים למערכת הבחירות ולמערכת הדם הישראלית את הווירוס הרעיוני שיש אנשים בקרבנו שסייעו לחמאס, בוגדים פוליטיקאים או במדים שידעו שירצחו ישראלים.

זהו רעיון מסוכן ושקרי, בסגנון הסיקריקים והקנאים, ערב חורבן בית שני. נתניהו - מי שעובדיו הקרובים קיבלו שכר מקטאר, הפטרונית של האחים המוסלמים, מי שהעביר כסף רב לחמאס, בניגוד להמלצת שב"כ בזמנו - מזריק שקר שיכול להתהפך עליו. ראוי לנהוג באחריות ולכתוב את הדברים מפורשות: אין בדל ראיה או סיבה לחשוב כי נתניהו או כל גורם אחר במערכת הישראלית, רצו בפלישת חמאס ובוודאי שלא שיתפו פעולה עם מחבלי חמאס במסע הרצח. כישלונות היו למכביר, בוודאי כאלה שאמורים לסלק אישים רבים מהשירות הציבורי. אבל פושעים במובן של כוונה פלילית - אין פה.

הנה קונספירציה נוראית, בעיקר כי היא אמת לאמיתה. אלה מקצת מסעיפיה: 1. ראש הממשלה הוזהר כי הכספים שהוא מאפשר להעביר לעזה מגיעים לבניית הנוחבה. הוא לא עשה דבר. גם הממשלה הקודמת לא עשתה עם זה הרבה, אבל הוא היה בשלטון רצוף כמעט מאז 2009. תומכי נתניהו, מסמוטריץ' ועד לגדי טאוב, ראו בחמאס נכס של ממש. הרעיון המסוכן הזה קודם ללא הרף.

2. שב"כ לחץ שוב ושוב על נתניהו לחדש את הסיכולים ובפרט של יחיא סינוואר, שאותו שחרר נתניהו בעסקת שליט. הוא סירב.

3. ביולי 2023, חודשיים וקצת לפני פלישת חמאס למדינת ישראל והרצח ההמוני שביצע, שלח אמ"ן ארבעה מכתבים לראש הממשלה שמזהירים כי אויבי ישראל מזהים הזדמנות היסטורית בחולשתה של ישראל. עד כמה שידיעתנו משגת, נתניהו לא קיים כל דיון בעניין ולא הורה על אף פעולה. ראוי להדגיש כי המכתבים נשענו על מודיעין קשה וראייתי.

4. באותו חודש מסר לו ראש השב"כ, הממונה על הזירה הפלסטינית, להבדיל מאיראן או חיזבאללה, התרעה מפני מלחמה. במילים האלה ממש. רונן בר אמר לנתניהו: אני מוסר לך התרעה על מלחמה. לא, ראש השב"כ לא ידע שחמאס יתקוף מעזה; זהו מרכיב בכשל מערכת הביטחון, שהיה חמור. אבל בר ידע שמשהו גדול מתבשל, שמלחמה בדרך. הוא הזהיר את העומד בראש המדינה. שוב - נתניהו לא קיים דיון אחד בעקבות האזהרה. זמן קצר לפני מתקפת חמאס פנתה ישראל לקטאר וביקשה להעביר עוד כסף לחמאס, בפגישה במלון בירושלים.

5. לאחר פרוץ המלחמה קיבלו אנשים בלשכת נתניהו שכר מקטאר, הפטרונית של חמאס. הנושא נמצא עוד בחקירה, אבל ברור לגמרי שקטאר חדרה ללשכת רה"מ. נתניהו ממשיך לעבוד עם חשודים בפרשה ומגונן עליהם בתוקף.

6. כל אלה עובדות. לא ניחושים. לא "למה הבגדים של יאיר גולן היו מגוהצים". עובדות בהירות ובלתי ניתנות להכחשה.