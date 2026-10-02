יסכה חיימוב, אחותו של ראש השב"כ דוד זיני ומועמדת לכנסת מטעם מפלגת "נעם לישראל", הצטלמה אתמול (חמישי) יחד עם פעיל הימין מרדכי דוד, שאמר כי שניהם מתכננים לחסום את דרכו של יו"ר תע"ל, חבר הכנסת אחמד טיבי.
דוד פרסם את הסרטון של שניהם בחשבונותיו ברשתות החברתיות, ובמהלכו הוא אומר: "אני כאן עם אחות של ראש השב"כ דוד זיני, הגיבורה פה. אנחנו מחכים לאחמד טיבי לחסום אותו. לזכר ערפאת אנחנו חוסמים אותו פה ביחד עם אחות של דוד זיני הגיבורה".
לאחר מכן מוסיפה חיימוב: "אני כאן מטעם 'נעם לישראל', מתמודדת מטעם 'נעם לישראל', אבל כיף לדעת שבעזרת השם יחד נעבוד לעוד הרבה שנים".
חיימוב שובצה במקום ה-5 ברשימת מפלגת "נעם לישראל" לכנסת. בראש המפלגה עומד חבר הכנסת אבי מעוז, שכיהן כסגן שר במשרד ראש הממשלה. לפי הסקרים, המפלגה לא צפויה לעבור את אחוז החסימה.
באוגוסט הודיע ח"כ מעוז על צירופן של יסכה חיימוב ושל ליאורה אלון לרשימתו. "אנחנו שמחים לצרף נשים איכותיות ומנוסות, שפעלו במשך שנים למען החינוך, החברה, ההתיישבות והציבור בישראל", אמר אז. "יסכה וליאורה מביאות איתן ניסיון רב, עשייה ציבורית וערכית ויכולת מוכחת להוביל ולהשפיע. הצטרפותן היא חלק מתהליך הרחבת השורות של נעם לישראל והפיכתה לבית פוליטי עבור ציבור רחב המבקש להחזיר את הזהות היהודית והערכים היהודיים למרכז העשייה הציבורית".