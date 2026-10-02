דוד פרסם את הסרטון של שניהם בחשבונותיו ברשתות החברתיות, ובמהלכו הוא אומר: "אני כאן עם אחות של ראש השב"כ דוד זיני, הגיבורה פה. אנחנו מחכים לאחמד טיבי לחסום אותו. לזכר ערפאת אנחנו חוסמים אותו פה ביחד עם אחות של דוד זיני הגיבורה".