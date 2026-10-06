- הושג הסכם בעניין Fly&Vote ו-Fly&AID - מיזמים להטסת ישראלים מחו"ל ארצה לקראת הבחירות. במסגרת ההסדר, הוסכם שמחירי הטיסות שכבר מוצעות במסגרת המיזם, יישארו כפי שחברות התעופה קבעו, אך עם זאת לא יימכרו במסגרת המיזם טיסות נוספות. במסגרת ההסדר עתירת הליכוד נמחקה. ההסכמה הושגה לאחר שיו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג הציע לליכוד ולמפעילי המיזם להגיע להסכמה ביניהם.

- הושג הסכם בעניין Fly&Vote ו-Fly&AID - מיזמים להטסת ישראלים מחו"ל ארצה לקראת הבחירות. במסגרת ההסדר, הוסכם שמחירי הטיסות שכבר מוצעות במסגרת המיזם, יישארו כפי שחברות התעופה קבעו, אך עם זאת לא יימכרו במסגרת המיזם טיסות נוספות. במסגרת ההסדר עתירת הליכוד נמחקה. ההסכמה הושגה לאחר שיו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג הציע לליכוד ולמפעילי המיזם להגיע להסכמה ביניהם.