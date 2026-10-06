לאחר עתירה של הליכוד לוועדת הבחירות המרכזית - הושג הסכם בעניין Fly&Vote ו-Fly&AID - מיזמים להטסת ישראלים מחו"ל ארצה לקראת הבחירות. במסגרת ההסדר, הוסכם שמחירי הטיסות שכבר מוצעות במסגרת המיזם, יישארו כפי שחברות התעופה קבעו, אך עם זאת לא יימכרו במסגרת המיזם טיסות נוספות. במסגרת ההסדר עתירת הליכוד נמחקה. ההסכמה הושגה לאחר שיו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג הציע לליכוד ולמפעילי המיזם להגיע להסכמה ביניהם.
נזכיר שבעתירת הליכוד טען עו"ד אילן בומבך כי המיזם להטסת ישראלים מבוצע על ידי "תאגיד זר", כדי "לעודד ישראלים שמתגוררים בקצוות תבל להגיע לישראל ביום הבחירות או בסמוך לו כדי להצביע, באמצעות מתן 'תמיכה לוגיסטית' שכרוכה בין השאר בחכירת מטוסים לאותה תכלית, פעולות תיאום להוזלת כרטיסי טיסה ומתן שירותים או טובות הנאה נוספים - לפני ואחרי הגעתם ארצה".
העמותה שהפעילה את מיזם הטסת הישראלים טענה מנגד כי המיזם מספק מידע בירוקרטי, מאתר פתרונות טיסה ומלווה את הבוחרים עד להגעתם לישראל.
לדבריה, מדובר ב"מיזם א-מפלגתי" שכל מטרתו היא עידוד ההצבעה והשתתפות בהליך הדמוקרטי, ללא קשר לזהות המפלגה עבורה מתכוון הבוחר להצביע. לטענת העמותה, היא אינה בודקת את נטיותיו הפוליטיות של הבוחר, ולכן לא מתקיים יסוד של שוחד או קניית קולות.
היום, כאמור, הושגה פשרה בין הצדדים.