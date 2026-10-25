ביום שלישי הקרוב, מועד הבחירות לכנסת ה-26, אומנם צפויים גשמים ואולי אפילו אירוע שיטפונות ממושך ומשמעותי שימשיך גם ברביעי, אך לפי ד"ר עמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, ייתכן שמרבית האזרחים כלל לא ירגישו את זה. הגשם צפוי לרדת בעיקר בדרום ובמזרח הארץ.

לפי השירות המטאורולוגי הוא צפוי לכלול רוחות חזקות, סופות רעמים, ברקים וברד. השיטפונות - שצפויים בנחלי הנגב, הערבה וים המלח - והגשמים עלולים אף לגרום לחסימות צירי תנועה. ביום הבחירות תחול ירידה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. משעות הצהריים יירדו גשמים בעוצמה חזקה באזור אילת, בנגב הדרומי ובערבה, שילוו בסופות רעמים, בפרצי רוח ואף בברד. לקראת ערב הם יתפשטו צפונה גם לאזורים נוספים בנגב ולאזור ים המלח. גשמים מקומיים צפויים בהרי יהודה ובמרכז הארץ בשעות הערב של יום שלישי.

גלריה בשלישי - הבחירות. גשם צפוי במהלך היום רק בדרום ובמזרח הארץ ( צילום: Amir Levi\GettyImages )

לאחר הפוגה בלילה שבין שלישי לרביעי, הגשמים והשיטפונות צפויים להתחדש בדרום הארץ בשעות הצהריים של רביעי ולהתפשט שוב במהלך היום גם למרכז הארץ, לצד סופות רעמים יחידות. במהלך היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

"באמת בימים האחרונים המודלים מתעקשים שביום הבחירות וגם לאחר מכן ביום רביעי יהיה גשם, אבל צריך להבהיר שמדובר על מערכת דרומית, זה לא גשם חורפי, זה לא גשם שישפיע על כל הארץ", הדגיש ד"ר גבעתי.

לדבריו, "במהלך יום הבחירות רוב האזרחים אפילו לא ירגישו את זה, הגשם והשיטפונות שיגיעו בעקבותיו יהיו במזרח הארץ, זה יתחיל מאילת בשעות הצהריים של יום שלישי - ויתקדם צפון לעבר ים המלח, אבל אני ככה מדגיש ואומר, זה בהחלט אירוע שיכול להיות משמעותי של שיטפונות וצריך לקחת אותו ברצינות, אבל הוא לא ישפיע על כל הארץ".

שם דווקא צפוי גשם. אילת ( צילום: אבירם לוי )

ומה בנוגע למרכז הארץ? שם לפי מנהל השירות "יכול להיות שנראה קצת גשם לקראת ערב, אולי קצת רוח ועננים, אבל זה לא מזג אוויר חורפי, זה מה שאנחנו קוראים אפיק מים סוף, מערכת דרומית שמביאה את הלחות הטרופית בכל מהמדבריות".

הוא הדגיש כי לאורך יום הבחירות ברוב הארץ לא יהיו כלל ממטרים. "הממטרים יהיו באזור הבקעה, בים המלח, באילת, הממטרים למרכז הארץ, איפה שרובנו גרים, יגיעו רק יותר מאוחר, ברביעי ואפילו לתוך סוף השבוע", אמר בריאיון לאולפן ynet והוסיף: "יכול להיות שירד גשם לקראת ערב, אבל המערכות האלה תמיד משפיעים יותר בשעות אחר הצהריים ערב. לכן זה יום מורכב, שרובנו לא נרגיש אותו בכלל".