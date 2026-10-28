, לוקחים היום (רביעי) אחריות על מה שהם מגדירים כ"כישלון". היו"ר עופר וינטר פרסם "עשיתי טעויות. האחריות - שלי". הוא הודה לפעילי מפלגתו ושוב ציין כי המפלגה תמשיך בפעילות. לדבריו: "אנחנו כאן. לדרך ארוכה ומשותפת".

, לוקחים היום (רביעי) אחריות על מה שהם מגדירים כ"כישלון". היו"ר עופר וינטר פרסם "עשיתי טעויות. האחריות - שלי". הוא הודה לפעילי מפלגתו ושוב ציין כי המפלגה תמשיך בפעילות. לדבריו: "אנחנו כאן. לדרך ארוכה ומשותפת".