במפלגת עמך ישראל, שנכון לעכשיו לא עוברת את אחוז החסימה, לוקחים היום (רביעי) אחריות על מה שהם מגדירים כ"כישלון". היו"ר עופר וינטר פרסם "עשיתי טעויות. האחריות - שלי". הוא הודה לפעילי מפלגתו ושוב ציין כי המפלגה תמשיך בפעילות. לדבריו: "אנחנו כאן. לדרך ארוכה ומשותפת".
גם העיתונאית נטעלי שם טוב, שהוצבה במקום השלישי ברשימת "עמך ישראל", פרסמה פוסט משלה שבו כתבה בין היתר: "כשנכשלים לוקחים אחריות. כשלתי ואני לוקחת אחריות מלאה". לדברי שם טוב: "כבר שנים שאני רואה עיוותים לא הגיוניים, רואה איך המדינה מאבדת את הנגב והגליל, מתגמלת במקומות הלא נכונים, מפלה בין אזרחים, שוכחת את האנשים הטובים שמחזיקים אותה. הבנתי שכל מה שצעקתי כעניין חברתי התברר כאיום קיומי. זו הסיבה שבאתי. לצערי לא הצלחתי".
כאמור, נכון לעכשיו, לאחר ספירת 93% מהקלפיות, מפלגת עמך ישראל נמצאת ללא סיכוי ריאלי להיכנס לכנסת הבאה. המפלגה עומדת על 78,377 מצביעים, שנותנים לה 1.61% מהקולות הכלליים - כאשר אחוז החסימה עומד על 3.25%.