אזרחי ישראל ייצאו מחרתיים (שלישי) להצביע בבחירות הגורליות לכנסת ה-26. באתר ynet תוכלו להיכנס למפה האינטראקטיבית, ובה להשוות את כל נתוני ההצבעה במערכות הבחירות הקודמות - בכל הארץ, בעיר ובשכונה שלכם - וגם בכל קלפי. ביום הבוחר, אפשר יהיה לעקוב אחר אחוזי ההצבעה בכל מקום - ובזמן אמת.

את המפה יצר מומחה הדאטה ניר סמילגה , והיא בוחנת כל יישוב ושכונה בישראל. במסגרתה, תוכלו לצלול לנתונים כמו אחוז הקולות לכל מפלגה וגוש, אחוזי הצבעה כלליים, אשכול חברתי-כלכלי, מפלגה מובילה, תזוזה בין הכנסות ה-24 וה-25 ומיקוד הקמפיין.

במפה ניתן לראות למשל כי בנתונים הכלל ארציים, בבחירות הקודמות אחוז ההצבעה היה 70.6%, שהם 4.8 מיליון קולות כשרים. בסך הכל הצביעו 49.1% למפלגות הקואליציה ו-50.9% לאופוזיציה - אולם מרצ ובל"ד לא עברו את אחוז החסימה עם 3.2% ו-2.9% מהקולות בהתאמה.

לשם ההדגמה וההשוואה, בשכונת נווה דקלים בראשון לציון נרשם אחוז הצבעה של 73.6% - כ-3,300 קולות כשרים. כ-1,900 מהם הצביעו למפלגות הקואליציה - 58.2%, והמפלגה המובילה הייתה הליכוד עם 41% מהקולות. ליש עתיד הצביעו 21.1% מתושבי השכונה ב-2022, למחנה הממלכתי 13.9% ולציונות הדתית 10.5%.

כאמור, במפה ניתן לבחון את מיקוד הקמפיין של כל מפלגה וגוש בשתי מערכות הבחירות הקומדות, גם כן לפי חלוקה לכל שכונה.

איך זה עובד?

המפה בוחנת כל אזור ביחס ליעד שניתן לבחור: גוש (קואליציה או אופוזיציה) או מפלגה ספציפית. כל אזור מסווג לאחת מארבע קטגוריות, בהשוואה בין הבחירות לכנסת ה-24 לבין הבחירות לכנסת ה-25: בטוח: תמיכה חזקה בנתח הקולות של היעד, ואחוז ההצבעה גבוה מהממוצע בפער שנקבע; עידוד הצבעה: תמיכה חזקה בנתח הקולות של היעד, אבל אחוז ההצבעה אינו גבוה מספיק; שכנוע: אזורים שאינם בסיס חזק של היעד, ואינם בסיס חלש עם שינוי קטן; ו עדיפות נמוכה: בסיס חלש של היעד ושינוי קטן מהכנסת הקודמת.

מפת הבחירות - כך זה עובד ( צילום:באדיבות ניר סמילגה )





הסיווג נשען על שלושה נתונים: חלקו של היעד בקולות במקום הנחבר בכנסת ה-25, אחוז ההצבעה שם לעומת הממוצע הארצי (70.6%), והשינוי בחלק של היעד לעומת הכנסת ה-24. לצד הקטגוריה מחושב גם ציון עדיפות, שמשקלל את מספר בעלי זכות הבחירה יחד עם פער ההצבעה מהממוצע (משקל 40%), את עוצמת השינוי מהכנסת ה-24 (35%) ואת חלקו של היעד (25%). הציון מתאר הזדמנות לפי הנתונים של הבחירות האחרונות, והוא אינו תחזית.

כך למשל, מיקוד הקמפיין של גוש הקואליציה בראשון לציון בבחירות הקודמות לרוב היה שכנוע, כלומר שיש פוטנציאל - תנודתיות גבוהה שמסמנת פתיחות לשינוי דעת. שכונת נווה דקלים נחשבה למקום "בטוח" עבור הקואליציה, שבה התמיכה חזקה. שם, נרשם גידול של 9.8% בהצבעה לקואליציה בין הבחירות לכנסת ה-24 ל-25. עבור האופוזיציה, מיקוד הקמפיין בעיר היה לפי רוב עידוד הצבעה, כלומר שהתמיכה חזקה אך ההצבעה נמוכה.

הנתונים מוצגים בשני מצבים, ואפשר לעבור ביניהם בכפתורים בראש הכרטיס. "סיכום" מראה כמה בעלי זכות בחירה נמצאים בכל קטגוריה, לצד טבלת יישובים. "מטריצה" מציבה כל יישוב לפי אחוז ההצבעה (ציר אופקי) ונתח הקולות של היעד (ציר אנכי), בצבע הקטגוריה ובגודל לפי מספר המצביעים הפוטנציאליים.

גלריה אחוזי ההצבעה לכל גוש ( צילום: באדיבות ניר סמילגה )

מיקוד הקמפיין ( צילום: באדיבות ניר סמילגה )

יוצר המפה ניר סמילגה מסר כי "מה שמייחד את המפה הוא השילוב בין שישה מדדים להשוואה לבין רמת פירוט שמגיעה מהעיר לשכונה ועד לקלפי הבודדת. היא מאפשרת לחקור את הבחירות לכנסת ה-24 וה-25 דרך שש תצוגות: שיעור התמיכה בגושים, אחוזי הצבעה, האשכול החברתי-כלכלי של הלמ"ס, המפלגה המובילה, תזוזה בין שתי מערכות הבחירות האחרונות ומיקוד קמפיין המראה היכן לכל גוש/מפלגה כדאי להשקיע ואיך.