מפלגת עוצמה יהודית, בהובלתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מנהלת קמפיין השפעה ברשת באמצעות יותר מ-100 בוטים ברשתות החברתיות, שמתחזים לישראלים ומהדהדים את המסרים של המפלגה תוך שהם תוקפים בשיטתיות את ראשי מפלגות הקואליציה ושותפיה לגוש של עוצמה יהודית עצמה. כך עולה מתחקיר שערך ארגון "פייק ריפורטר".

לפי התחקיר, הבוטים מאופיינים בתמונות שנוצרו באמצעות AI ומציפים מסרים חוזרים ומתקפות על פוסטים, וכך מהווים במה לקידום תעמולת הבחירות של עוצמה יהודית ובן גביר. החשבונות הללו מקושרים למשרדו של עופר רוזנבאום, מנהל הקמפיין של המפלגה.

גלריה ערוץ 14 תקף - והבוטים של עוצמה יהודית הגיבו בחזרה: "חושבים שתמיכה בביבי מצדיקה לינץ' על בן גביר?" ( צילום: פייק ריפורטר )

הבוטים נגד וינטר: "כל קול שיילך אליך הוא קול שהולך לפח" ( צילום: פייק ריפורטר )

השיטה פשוטה: הבוטים שנוצרו ב-AI מתחזים לישראלים אותנטיים. כולם מקושרים לכמה חשבונות מרכזיים, אמיתיים, שמקושרים ישירות לקמפיין של עוצמה יהודית. הפרופילים מגיבים בצורה מסחרית לפוסטים שבהם יש תכני תמיכה בבן גביר או במועמדים במפלגות אחרות, עם מסרים אחידים בצורה שמעלה חשד סביר להפעלה באמצעות בינה מלאכותית. בנוסף, לדברי החוקרים, ניתן לראות איך בכל פוסט יש נרטיב מרכזי אחד או שניים שחוזרים על עצמם בכל התגובות בשלל וריאציות, כדי לייצר תחושה של קונצנזוס מדומה.

למשל, הבוטים שמופעלים למען בן גביר תקפו את ערוץ 14 והגיבו בתגובות לאייטמים ביקורתיים על יו"ר עוצמה יהודית כי אנשי הערוץ הם "כמו שכירי חרב של נתניהו", או "אתם חושבים שהתקפות על בן גביר יצילו את נתניהו? טעות, הוא הקול החזק ואתם רק רעש רקע".

בדוגמה אחרת, בתגובה לקמפיין של יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' על ייהוד הנגב והגליל, הבוטים של בן גביר עקצו: "הבוחרים לא קונים את הבלוף הזה", "נזכר רק בקלפי" ו"בירוקרטיה קרה ואטומה".

"מוזר, לפני הבחירות פתאום יש תוכנית מוכנה לגליל". המתקפה נגד סמוטריץ' ( צילום: פייק ריפורטר )

בוטים של עוצמה יהודית עם תמונות שנוצרו בבינה מלאכותית - וכמעט ללא עוקבים ( צילום: פייק ריפורטר )

( צילום: פייק ריפורטר )

לצד זאת יש מסרים גם נגד יו"ר עמך ישראל עופר וינטר, מסרים בעד איחוד של ח"כ טלי גוטליב עם בן גביר ועוד שלל מסרים שתומכים בעוצמה יהודית ומגיבים לפוסטים בהקשרים אלה.

מנכ"ל "פייק ריפורטר" ניר רוזן מסר: "לקראת הבחירות אנחנו מזהים שימוש גובר בבוטים ובפרופילים פיקטיביים כדי להשפיע על דעת הקהל בישראל ולשבש את הבחירות. פעילות השפעה כזו מעלה חשד ממשי להפרת דיני וכללי תעמולת הבחירות, ומחייבת בדיקה מיידית של ועדת הבחירות המרכזית.

"פעילות לא אותנטית שמתחזה לשיח ציבורי היא הונאה של הציבור ופגיעה בזכות הבחירה של כולנו. פוליטיקאים ומפלגות שבוחרים לייצר תמיכה מזויפת באמצעות פרופילים פיקטיביים מנסים להחליף תמיכה אמיתית באשליה של תמיכה. בכך הם לא רק מטעים את הבוחרים, אלא שוחקים את אמון הציבור בחברה ובמדינה. לקראת הבחירות, כל אזרח ואזרחית מכל הקשת הפוליטית צריכים להיזהר במיוחד ולשאול מי באמת עומד מאחורי התוכן שהם רואים ומשתפים".