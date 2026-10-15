פעיל הימין מרדכי דוד פרץ הערב (חמישי) עם קבוצה של פעילים נוספים לתוך מטה הבחירות של הרשימה המשותפת בתל אביב - שם עמדו להקרין את הסרט "לא מסרבות להקשיב", המציג ראיונות של סרבני גיוס. בסרטון שהופץ מהמקום נשמע דוד אומר: "אתם לא תקרינו פה שום סרט. פה זה מדינת היהודים".
במשטרה אמרו כי דוד התייצב במטה עם חמישה פעילים נוספים. עוד אמרו כי כשהכוחות הגיעו לזירה האירוע כבר הסתיים. אנשי הרשימה המשותפת הודיעו כי בכוונתם להגיש תלונה למשטרה נגד דוד והפעילים הנוספים שפרצו למטה המפלגה. על פי הודעת המפלגה, ח"כ עופר כסיף, פנה בשם הרשימה המשותפת למפקד מחוז תל אביב בדרישה לפתיחה בחקירה ומעצר פעילי הימין.
יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה, מתח ביקורת על מרדכי דוד, והפנה אצבע מאשימה לעבר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. לדברי אבו שחאדה: "חבורת בריונים אלימים תקפו הערב במטה המשותפת בתל אביב. אני שולח חיזוק לפעילות ולפעילים שלנו ועומד לצידם. האלימות הזו היא קדימון למה שהם רוצים לעשות ביום הבחירות כדי להוריד את אחוזי ההצבעה בחברה הערבית, בשליחות הקואליציה הפאשיסטית. בכל מדינה מתוקנת בריונות כזו לא הייתה עוברת לסדר היום, אבל המשטרה נשלטת על-ידי מי ששולח אותם".