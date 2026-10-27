כ-12 אלף קלפיות נפתחו הבוקר (שלישי) ב-565 יישובים ברחבי הארץ, אליהם צפויים להגיע במהלך היום כ-7 מיליון בעלי זכות הצבעה. נכון לשעה 12:00 כבר נשבר שיא של 53 שנה, כאשר פקדו את הקלפיות כ-2.3 מיליון ישראלים, שהם 31.5% מכלל הבוחרים.
שיעור ההצבעה בירושלים עומד עד השעה 12:00 על 27.1%, שם הצביעו 90,986 בני אדם. אחוזים גבוהים נרשמו גם בתל אביב, שם הצביעו 98,773 שהם 28.8%, בחיפה שבה הצביעו 57,187 בוחרים שמהווים 27.3%, וגם בראשון לציון - שם הצביעו 51,786 בני אדם עד השעה 12:00, כלומר 29%. בבאר שבע הצביעו 36,031 בני אדם, שהם 27.4% מבעלי זכות ההצבעה הרשומים בעיר, באשדוד הצביעו 44,428 (30.4%) ובחולון נרשמו 36,214 מצביעים (27.9%).
- עדכוני בחירות שוטפים גם בערוץ הוואטסאפ של ynet - להצטרפות לחצו כאן
גם בפתח תקווה נרשמו נתונים גבוהים, שם הצביעו כבר 50,008. בנתניה הצביעו 41,584 (23.8%) וברמת גן עד השעה 12:00 הצביעו 34,929 בני אדם. האחוזים שסומנו בערים נוספות הם 28.4% בבני ברק, 23.9% בקריית שמונה, 27.65 בטבריה, 24.9% בנצרת, 31.4% בקריית אתא ו-30.3% בנהריה. במודיעין עילית הצביעו 33.2%, בדימונה 28.8%, באילת 22.2% ובאשקלון 29%.
האחוזים הגבוהים תועדו גם בכמה מהיישובים הבדואים בנגב: בשבט עטאוונה נרשמו 64.1% הצבעה עד השעה 12:00, בקסר א-סיר 47.9% ובקבועה 47.8%. באום אל פחם נרשמו 17.6% ובסכנין 25.3%. באביגיל שבמועצה האזורית הר חברון כמעט ממחצית בעלי זכות ההצבעה הצביעו, ושיעור ההצבעה ביישוב עד 12:00 עומד על 49.5%.
מנגד, לפי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, בעלמון שבהרי הבנימין נרשם אחוז נמוך של 0.9% בלבד, וביישוב ברוכין שבשומרון נרשם שיעור הצבעה של 0.8%. בשני היישובים הצביעו רק חמישה בעלי זכות ההצבעה.