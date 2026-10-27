כ-12 אלף קלפיות נפתחו הבוקר (שלישי) ב-565 יישובים ברחבי הארץ, אליהם צפויים להגיע במהלך היום כ-7 מיליון בעלי זכות הצבעה. נכון לשעה 12:00 כבר נשבר שיא של 53 שנה, כאשר פקדו את הקלפיות כ-2.3 מיליון ישראלים, שהם 31.5% מכלל הבוחרים.

שיעור ההצבעה ב ירושלים עומד עד השעה 12:00 על 27.1%, שם הצביעו 90,986 בני אדם. אחוזים גבוהים נרשמו גם ב תל אביב , שם הצביעו 98,773 שהם 28.8%, ב חיפה שבה הצביעו 57,187 בוחרים שמהווים 27.3%, וגם ב ראשון לציון - שם הצביעו 51,786 בני אדם עד השעה 12:00, כלומר 29%. ב באר שבע הצביעו 36,031 בני אדם, שהם 27.4% מבעלי זכות ההצבעה הרשומים בעיר, ב אשדוד הצביעו 44,428 (30.4%) וב חולון נרשמו 36,214 מצביעים (27.9%).

גם ב פתח תקווה נרשמו נתונים גבוהים, שם הצביעו כבר 50,008. ב נתניה הצביעו 41,584 (23.8%) וב רמת גן עד השעה 12:00 הצביעו 34,929 בני אדם. האחוזים שסומנו בערים נוספות הם 28.4% ב בני ברק , 23.9% ב קריית שמונה , 27.65 ב טבריה , 24.9% ב נצרת , 31.4% ב קריית אתא ו-30.3% ב נהריה . ב מודיעין עילית הצביעו 33.2%, ב דימונה 28.8%, ב אילת 22.2% וב אשקלון 29%.

האחוזים הגבוהים תועדו גם בכמה מהיישובים הבדואים בנגב: ב שבט עטאוונה נרשמו 64.1% הצבעה עד השעה 12:00, ב קסר א-סיר 47.9% וב קבועה 47.8%. ב אום אל פחם נרשמו 17.6% וב סכנין 25.3%. ב אביגיל שבמועצה האזורית הר חברון כמעט ממחצית בעלי זכות ההצבעה הצביעו, ושיעור ההצבעה ביישוב עד 12:00 עומד על 49.5%.