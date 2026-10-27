יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן שמר על שתיקה ב-90 הדקות שאחרי המדגמים, עד שנשא נאום במטה המפלגה - שבו סירב להתחייב על צעדי ההמשך שלו. "אני מתנצל שהגעתי באיחור, הייתי חייב לעבור אצל הרופא שלי כדי לעבור ניתוח להארכת פתיל", אמר ליברמן, הוסיף כי לא בטוח שהסקרים משקפים את תוצאות האמת - והזכיר שכ-15 מנדטים חונים במעטפות הכפולות. "אני מניח שתוצאות האמת נראה רק בשישי לפנות בוקר או בבוקר", הסביר.
לפי מדגמי כאן 11, חדשות 12 וחדשות 13, לגוש השינוי אמנם יתרון קל על גוש נתניהו, אבל הליכוד נשארה המפלגה הגדולה ביותר, וישראל ביתנו השיגה בין שבעה לשמונה מנדטים. ליברמן טען כי במעטפות הכפולות כוחן של המפלגות הערביות והחרדיות צפוי לרדת.
"זה אומר שכדאי מאוד להתאפק", אמר ליברמן. "ביום שישי נדע הרבה יותר טוב, ונוכל לדבר על תמונה הרבה יותר טובה ואופטימית משאנחנו רואים היום".
ליברמן אמר כי אלה היו בחירות קשות. "התמודדנו בתנאים בלתי סבירים כמפלגת ימין ליברלית ומל מציאות בלתי אפשרית", אמר. "אם הגענו למצב סביר פלוס זה תודות לכל אחד ואחת שיושבים כאן".
יו"ר ישראל ביתנו האשים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו "התנהג היום כמו ראש ארגון פשע שחצה את כל הקווים האדומים היום", בין השאר על רקע "וואטסאפים שהושבתו ואסמסים שנשלחו", וקרא למרד בתוך הליכוד כדי להחליפו - שיסייע לדבריו להקמת קואליציה ציונית. "קיבלתי עשרות טלפונים מחברי ליכוד, האיש הזה חייב לרדת מהבמה ומי שנאמן לדרך של הרצל, טרומפלדור וז'בוטינסיק חייב להעיף אותו", אמר. "תרימו את נס המרד בתוך הליכוד. אני פונה לחברי מרכז בסניפים וחברי כנסת, מה שאתם אומרים בארבע עיניים הגיע הזמן שתגידו אמת בפומבי ולא רק בחדרים סגורים. האיש הרס את המחנה הלאומי והורס כל חלקה טובה. זה המפתח לשמור על המחנה הלאומי ולא חבורת כדאיניקים ששומרים על הפריביליגיות שלהם".
בהמשך תקף את ערוץ 14 ותומכי נתניהו שלדבריו הסיתו נגדו, והוסיף כי "נקים קואליציה ציונית ונשים סוף להסתה. חשוב להקים ממשלה שמחויבת לאותם ערכים של התנועה הציונית, נבנה תנועה למופת ומודל לחיקוי".
ככל שהתרחיש של מרד בליכוד לא התרחש, ליברמן גם לא התחייב על צעדי ההמשך בכל הנוגעת להקמת ממשלה. "נמתין לתוצאות האמת ונטכס עצה", אמר. לצד זאת, הוא גם לא התחייב שלא להישען על קולות המפלגות הערביות במהלכי ההמשך.
יו"ר ישראל ביתנו ירד מהבמה לצלילי השיר "לא תנצחו אותי", ולקול מחיאות כפיים. לאחר מכן, גם כנשאל ספציפית אם יישב עם מנסור עבאס ורע"מ, הוא התחמק.
ליברמן ייסד את המפלגה ב-1999, ומאז - כבר 27 שנה - הוא עומד בראשה. פרט לראשות ממשלה, כיהן ליברמן בכל התפקידים הבכירים בממשלה, ושימש בין היתר כשר הביטחון, שר החוץ ושר האוצר. בשיא כוחה הגיעה ישראל ביתנו ל-15 מנדטים (ב-2009), ומאז - כשרצה לבד - לא הגיעה למספר דו-ספרתי. בבחירות הקודמות השיגה המפלגה שישה מנדטים.
במשך שנים ארוכות הרוב הגדול של חברי הכנסת של ישראל ביתנו היו יוצאי חבר העמים, אבל הפעם בצמרת המפלגה נמצאת מלבד ליברמן רק יוליה מלינובסקי. במקום השני שיבץ ליברמן את רפי בן שטרית. ראש העיר בית שאן לשעבר שבנו נפל ב-7 באוקטובר.