יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן שמר על שתיקה ב-90 הדקות שאחרי המדגמים, עד שנשא נאום במטה המפלגה - שבו סירב להתחייב על צעדי ההמשך שלו. "אני מתנצל שהגעתי באיחור, הייתי חייב לעבור אצל הרופא שלי כדי לעבור ניתוח להארכת פתיל", אמר ליברמן, הוסיף כי לא בטוח שהסקרים משקפים את תוצאות האמת - והזכיר שכ-15 מנדטים חונים במעטפות הכפולות. "אני מניח שתוצאות האמת נראה רק בשישי לפנות בוקר או בבוקר", הסביר.

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן שמר על שתיקה ב-90 הדקות שאחרי המדגמים, עד שנשא נאום במטה המפלגה - שבו סירב להתחייב על צעדי ההמשך שלו. "אני מתנצל שהגעתי באיחור, הייתי חייב לעבור אצל הרופא שלי כדי לעבור ניתוח להארכת פתיל", אמר ליברמן, הוסיף כי לא בטוח שהסקרים משקפים את תוצאות האמת - והזכיר שכ-15 מנדטים חונים במעטפות הכפולות. "אני מניח שתוצאות האמת נראה רק בשישי לפנות בוקר או בבוקר", הסביר.

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן שמר על שתיקה ב-90 הדקות שאחרי המדגמים, עד שנשא נאום במטה המפלגה - שבו סירב להתחייב על צעדי ההמשך שלו. "אני מתנצל שהגעתי באיחור, הייתי חייב לעבור אצל הרופא שלי כדי לעבור ניתוח להארכת פתיל", אמר ליברמן, הוסיף כי לא בטוח שהסקרים משקפים את תוצאות האמת - והזכיר שכ-15 מנדטים חונים במעטפות הכפולות. "אני מניח שתוצאות האמת נראה רק בשישי לפנות בוקר או בבוקר", הסביר.