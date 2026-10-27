. "הייתי 18 שעות באוויר בשלוש טיסות מגואה בהודו כדי להצביע", סיפרה ל-ynet אריאל בר יוסף (22), שקטעה טיול של אחרי צבא במזרח הרחוק. "התלבטתי אם לחזור או להמשיך לטייל, ובסוף החלטתי שלא אוכל לישון בשקט אם לא אצביע".

. "הייתי 18 שעות באוויר בשלוש טיסות מגואה בהודו כדי להצביע", סיפרה ל-ynet אריאל בר יוסף (22), שקטעה טיול של אחרי צבא במזרח הרחוק. "התלבטתי אם לחזור או להמשיך לטייל, ובסוף החלטתי שלא אוכל לישון בשקט אם לא אצביע".

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) כ-810 אלף ישראלים בעלי זכות בחירה מתגוררים בחו"ל, ועוד רבים אחרים נופשים ומטיילים או נמצאים שם לתקופות קצובות בשל עבודה ועסקים. רבבות מהם הגיעו לארץ בימים האחרונים, ולפי אומדן שערך "Fly&Vote" - מיזם שמטרתו קידום מימוש זכות ההצבעה של ישראלים מחו"ל - מדובר על 67 אלף איש, שעשויים להוות כמנדט וחצי.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) כ-810 אלף ישראלים בעלי זכות בחירה מתגוררים בחו"ל, ועוד רבים אחרים נופשים ומטיילים או נמצאים שם לתקופות קצובות בשל עבודה ועסקים. רבבות מהם הגיעו לארץ בימים האחרונים, ולפי אומדן שערך "Fly&Vote" - מיזם שמטרתו קידום מימוש זכות ההצבעה של ישראלים מחו"ל - מדובר על 67 אלף איש, שעשויים להוות כמנדט וחצי.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) כ-810 אלף ישראלים בעלי זכות בחירה מתגוררים בחו"ל, ועוד רבים אחרים נופשים ומטיילים או נמצאים שם לתקופות קצובות בשל עבודה ועסקים. רבבות מהם הגיעו לארץ בימים האחרונים, ולפי אומדן שערך "Fly&Vote" - מיזם שמטרתו קידום מימוש זכות ההצבעה של ישראלים מחו"ל - מדובר על 67 אלף איש, שעשויים להוות כמנדט וחצי.