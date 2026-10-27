גם הבוקר ובצהריים (שלישי), שעות אחרי שהקלפיות נפתחו, המשיכו לנחות בנתב"ג מטוסים שעליהם ישראלים ששבו לארץ כדי להשתתף בבחירות 2026. "הייתי 18 שעות באוויר בשלוש טיסות מגואה בהודו כדי להצביע", סיפרה ל-ynet אריאל בר יוסף (22), שקטעה טיול של אחרי צבא במזרח הרחוק. "התלבטתי אם לחזור או להמשיך לטייל, ובסוף החלטתי שלא אוכל לישון בשקט אם לא אצביע".
אביה של אריאל, שחיכה לה נרגש באולם מקבלי הפנים בנתב"ג, הוסיף בחיוך: "לפחות כבר יצא משהו מהבחירות: הילדה חזרה".
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לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) כ-810 אלף ישראלים בעלי זכות בחירה מתגוררים בחו"ל, ועוד רבים אחרים נופשים ומטיילים או נמצאים שם לתקופות קצובות בשל עבודה ועסקים. רבבות מהם הגיעו לארץ בימים האחרונים, ולפי אומדן שערך "Fly&Vote" - מיזם שמטרתו קידום מימוש זכות ההצבעה של ישראלים מחו"ל - מדובר על 67 אלף איש, שעשויים להוות כמנדט וחצי.
על טיסה שנחתה בשעות הצהריים הייתה משפחת זק – בני זוג ותינוק שהגיעו מהאי היווני פארוס, שם הם חיים. "כיף לבוא לפה, גם לבקר את המשפחה וגם לממש את הזכות הדמוקרטית ולהצביע", אמר האב משה. "אני לא מתלבט. אני לא רוצה לשתף למי אצביע, אבל מקווה שזה יהיה הצד הנכון".
גם מירב בן שמחון רוטשטיין הגיעה מיוון, וגם היא עם בעלה ותינוקת, רק שהם לא שוהים שם ברילוקיישן אלא בטיול ארוך. "באנו להצביע במיוחד בשבילה", הסבירה מירב והצביעה על בתה לולי שבמנשא. "תכננו להמשיך לטייל אבל בסוף החלטנו לחזור. אני באתי כדי לשנות את הקיים".
גם על הטיסה שנחתה מבוקרשט בירת רומניה היו ישראלים שבאו להשתתף בבחירות. "באתי לכמה שעות להצביע ואני חוזרת אחר הצהריים לבוקרשט", אמרה קרנית וינברגר. "הכי חשוב להצביע לאיזנקוט ולהשפיע. מגיע לנו יותר. אני לא מסתכלת על הכסף שהוצאתי. קניית הכרטיס היא לא הדבר החשוב. הכי חשוב להשפיע כדי שאיזנקוט ייבחר".
איך עברה הטיסה? "בשיחות פוליטיות. ניסיתי לשכנע את מי שישב לידי במטוס. נקווה שהצלחתי".
אסף יוסף, שהגיע מסלוניקי, עוד בילה שם אתמול בהופעה אבל מיהר לחזור והוא לא ייהנה ממה שיש לעיר להציע לתייריה. "עשינו הכול כדי להגיע לארץ במיוחד כדי להצביע", הוא אומר. "היה לילה קצר אחרי ההופעה וישר נסענו לשדה. באנו הביתה כדי להביא שינוי, אבל חשוב שהחברה הישראלית תחזור אחרי הבחירות להיות מאוחדת. המצב בשנים האחרונות היה לא טוב ודרושה תפנית".
יפה יעקובי מיבנה קבעה מראש ולפני זמן רב נסיעה לחו"ל לרגל יום ההולדת של בעלה. לפני כשלושה חודשים נקבע מועד הבחירות והם גילו שהוא נופל על תאריכי הטיול. "הקדמנו את הטיסה חזרה כדי להצביע ושילמנו עוד 800 שקל לכל כרטיס", היא אומרת.
שווה לשלם את הסכום כדי להגיע לבחור? "שווה, שווה. במיוחד אם ננצח. המטוס היה מלא אנשים שטסו לארץ להצביע".