הישגים נמוכים, מחסור במורים ופערים גדולים בין המגזרים, הם רק חלק מהאתגרים של מערכת החינוך בישראל. כעת, כשפתיחת הלימודים כבר כאן - ועם הבחירות מעבר לפינה, שאלנו את המפלגות השונות על התוכניות שלהן לשיפור מצבם של תלמידי ישראל. מי הבטיחה את "חיזוק הזהות היהודית" ומי תחיל "לימודי דמוקרטיה לכולם", מי שמו דגש על הבאת הבינה המלאכותית לחזית הלימודים - ומה מתכננות המפלגות לתלמידי י"ב. אלו ההבטחות:

גלריה ( צילום: PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock )

ישר!

מפלגתו של גדי איזנקוט הציגה תוכנית חינוך שעיקרה הוא החזרת הממלכתיות למערכת החינוך באמצעות תיעדוף תקציבי מובהק של מוסדות ממלכתיים, המלמדים מקצועות ליבה. "חילונים, דתיים, חרדים וערבים - כולם צריכים להיות בזרם הישראלי הממלכתי, ותקצובם יותנה בכך". עוד דוגלים במפלגה בהעצמת אנשי החינוך, ביזור סמכויות למנהלים בשטח, מתן מסגרות חינוך לגילאי לידה עד 3, צמצום בחינות הבגרות ושינוי שיטת הבחינות; ושינוי מסלולי ההעסקה למורים למטרת תגמול מצוינות והישגים, לצד ותק.

הליכוד

במפלגה של ראש הממשלה בנימין נתניהו מקווים לשמר את שעשו בקדנציה הנוכחית - ולהמשיך בו לאחר הבחירות. הם ציינו כי ימשיכו לשים את הבינה המלאכותית בחזית. למידה בהתאמה אישית, שדרוג התשתיות הדיגיטליות והרחבת הכשרות צוותי ההוראה. המפלגה תוסיף לקדם פרויקטים בנושא חינוך פיננסי, הקמת צוותים מקצועיים בנושאי חרמות ודחייה חברתית, לימודים אקדמיים לתלמידי תיכון, שיפור מנגנון הלמידה מרחוק, הארכת "בית הספר של החופש הגדול", הגדלת פיקוח על גילאי לידה עד 6; והוצאת גורמים אנטי ציוניים ממערכת החינוך.

ביחד

מפלגתו של נפתלי בנט גיבשה תוכנית הכוללת את צמצום סמכויות משרד החינוך - והעברתן למנהלי בתי הספר ולשלטון המקומי. הפיכת החינוך החרדי-מפלגתי לממלכתי-ציבורי. הגדלת הסבסוד ותמריצים למעונות לגיל הרך שיעמדו במדדי איכות גבוהים והכשרת צוותים לשיפור יחס מטפל/ת-ילד/ה. המפלגה תעלה את שכר המורים במודל תגמול על בסיס הישגים. מעבר לחמישה ימי לימודים בשבוע, הכנסת חינוך בלתי פורמלי לבתי הספר. הטמעת הבינה המלאכותית עם מורה AI לכל ילד. על פי המצע, לא תתאפשר החזרת המשק לפעילות ופתיחת מקומות בילוי ופנאי לפני החזרת מערכת החינוך לפעילות.

כיתה י"ב תקבל מעמד שונה מבעבר - כהכנה לחיים שאחרי בית הספר? ( צילום: תומר שונם הלוי )

הדמוקרטים

המפלגה של יאיר גולן כבר הודיעה כי תדרוש את תיק החינוך. במטרה להעלות את שכר המורים ו"לעצור את השבר במערכת". היא תחיל לימודי אזרחות ודמוקרטיה לכלל תלמידי ישראל. במרכז המתווה עומדת דרישה להקמת "מועצה לחינוך ממלכתי", שנועדה להבטיח תקצוב ראוי ושוויוני לחינוך הממלכתי החילוני. בנוסף, המפלגה מתכננת לבטל את הפערים התקציביים בין זרמי החינוך, לעצור את התקצוב לרשתות מפלגתיות, ולפתח במקומן את החינוך הממלכתי-חרדי.

ישראל ביתנו

מפלגתו של אביגדור ליברמן טוענת כי תשנה את מערכת החינוך באופן דרמטי, תתאים אותה למאה ה-21 ותחזיר את השאיפה למצוינות. התוכנית כוללת לימודי ליבה לכל התלמידים, הרחבת העצמאות של מנהלי בתי הספר, תגמול מורים על פי איכות ההוראה - וחיזוק מעמדם ושכרם; והתאמת לוח החופשות במערכת החינוך למשק. בנוסף, במפלגה מתכננים להפוך את שנת י"ב ל"שנת הכנה לחיים הבוגרים".

ש"ס ויהדות התורה

המפלגות החרדיות הבכירות יפעלו לשמור על עצמאות רשתות החינוך המפלגתיות שלהן וימנעו התערבות חיצונית בתכנים שיועברו וכן בתקציבים שיוקצו.

ש"ס ויהדות התורה ירצו לשמור על עצמאות רשת החינוך שלהן ( צילום: עמית שאבי )

הרשימה המשותפת

איחוד המפלגות הערביות שם את הדגש על צמצום הפערים בין מערכת החינוך הערבית ליהודית ועל הגדלת ההשקעה הציבורית בחינוך. הם הבטיחו לפעול לשוויון מלא במשאבים, בתקציבים ובתשתיות, לצד הרחבת העצמאות הניהולית של מערכת החינוך הערבית ומתן סמכות לקבוע תכנים ותוכניות לימודים שיבטאו את זהות התלמידים. ברשימה ביקשו לקדם רפורמה בלימודי האזרחות, שתתמקד בחיזוק הערכים הדמוקרטיים, חופש הביטוי והמחשבה והמאבק בגזענות.

עוצמה יהודית

המפלגה של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תקצה עצמאות ניהולית למנהלי מוסדות החינוך. בין היתר התקציבים יופנו ישירות למנהל שיבנה תוכניות מותאמות לבית ספרו לפי הצורך של התלמידים וכן שינוי בתנאי הסף לקבלת מנהלים והכשרתם. המפלגה תשנה את מודל ההעסקה, כך שמורה יתוגמל בהתאם להישגים ולא לפי וותק. עוד יושם דגש על חיזוק הזהות היהודית בלימודים במערכת החינוך.

רע"ם

מפלגתו של מנסור עבאס מתמקדת בסוגיות הנוגעות בעיקר למערכת החינוך בחברה הערבית. במפלגה הצביעו, בין היתר, על מספרם של המורים והמורות מהחברה הערבית שלא הצליחו להשתלב למרות הכשרתם - ומבקשים לבחון דרכים לשלב אותם. סוגיה נוספת היא המחסור בכיתות ובמבני חינוך, במיוחד ביישובים ובכפרים הבדואיים בנגב. המפלגה תבחן כיצד לשלב כלי AI וטכנולוגיות חדשות במערכת החינוך הערבית, להכשיר מורים ותלמידים לשימוש נכון בהם ולצמצם את הפער הטכנולוגי.

מפלגות מציעות תמריצים למורים על בסיס הישגים ( צילום: David Cohen 156/Shutterstock )

כחול לבן

מפלגתו של בני גנץ תבקש לחולל שינוי ולהציב את חינוך הילדים בראש סדר העדיפויות הלאומי. היא תחיל חינוך ממלכתי וחובת לימודי ליבה מלאים לכל תלמידה ותלמיד בישראל, תוך דגש על שילוב החברה החרדית והחברה הערבית. שיפור תנאיהם ומעמדם של צוותי ההוראה, והגדלת כמות המורים, חיזוק מעמד מנהלי בתי הספר. ביטול שנת י"ב במתכונתה המוכרת וסיום בחינות הבגרות כבר בכיתה י"א, במטרה להפוך את שנת הלימודים האחרונה "לשנת הכנה לחיים". המפלגה תקדם מהלך למימון מלא של מעונות יום מגיל לידה ועד 3.

האחדות

מפלגתו של גלעד ארדן קראה לתוכנית הדגל שלה "חינוך לשורשים, מצוינות ולעתיד". במפלגה הבטיחו לחזק את לימודי התנ"ך, תולדות עם ישראל, הציונות והמורשת, ובמקביל תלמד כל ילד עברית, אנגלית, מתמטיקה, מדעים, חשיבה ביקורתית וכלים לעידן הבינה המלאכותית. מנהלים ומורים ישוחררו מבירוקרטיה, ינתנו יותר סמכות ואחריות לבתי הספר ולרשויות המקומיות ויוחזר מעמד המורה וחופש הפעולה. מימון ציבורי יותנה בהקניית ליבת ידע ומיומנויות ובמדידה שקופה של תוצאות.

בית ציוני - המילואימניקים

המפלגה החדשה של השרים לשעבר חילי טרופר ויועז הנדל פרסמה מצע הכולל הבטחת שוויון בחינוך לכל ילד, ללא קשר למקום בו גדל ולמצב הכלכלי של הוריו. מימון ציבורי יינתן רק למוסדות מפוקחים באופן מלא וכאלה שמלמדים ליבה - מימון חלקי בלבד יינתן למוסדות פרטיים שידרשו לעמוד בתנאי סף. הרחבה ופיקוח על המוסד הממלכתי-חרדי שילמד ליבה. העסקת מורים תעבור לרשויות מקומיות או רשתות חינוך, ומורים חדשים יתוגמלו באופן גבוה.

הבטחות למעונות יום מסובסדים מלידה עד גיל 3

הציבור החרדי ואח"י

שתי המפלגות החרדיות החדשות דוגלות בקידום החינוך הממלכתי-חרדי, זרם המיועד לחרדים בתוך משרד החינוך. קיום מסגרות כאלה בבית שמש, וקידום מעבר של מסגרות מהרשתות החרדיות המפלגתיות.

עמך ישראל

המפלגה של עופר וינטר שהושקה רק לפני ימים אחדים, תפרסם בקרוב את תוכנית החינוך שלה.

הציונות הדתית