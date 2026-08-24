המהלך של וינטר שמרתיח את נתניהו - וסימני השאלה בגוש הימין . סירובו של עופר וינטר, השחקן החדש על המגרש, להיכנס לאחת ממפלגות גוש הימין או להתאחד ממשיך לעורר כעס בלשכת ראש הממשלה בימין נתניהו - שם עלו שלב ופרסמו נגדו אתמול (שני) סרטון ממוקד . גורמים במפלגתו של וינטר לא נשארו חייבים: "אחרי 7 באוקטובר אף אחד לא חשב שהמערכת הפוליטית תישאר אותו הדבר".

גלריה ( צילום: REUTERS/Amir Cohen, עידו ארז, דנה קופל, שלו שלום, אלכס גמבורג, אלכס קולומויסקי, מארק ישראל סלם )

וינטר, שמצוי רגע לפני ההכרזה על מפלגה חדשה שצפויה היום, אמר לאנשי נתניהו שהוא לא מעוניין להתאחד או בשיריון והבהיר באותו רגע שלנתניהו ואנשיו יש כאב ראש חדש. מעל פני השטח, טוען וינטר כי הוא מדבר לקהלים אחרים מאלה של נתניהו אולם בגוש עוקבים אחר פעילותו ומוטרדים.

"צריך לראות איפה וינטר עושה את הכנסים שלו, עם איזה אנשים הוא מדבר, איפה הוא מפרסם ולהבין לאיזה קהל הוא מדבר", אמר בכיר בגוש נתניהו. "הוא לא פונה לקהל מחוץ לגוש אלא מנסה לסדר מחדש את הקולות בגוש - ובכך למעשה גם תוקע אותו".

יתרה מכך, בכירים אומרים שוינטר צפוי לעבור "סיכול פוליטי" במסגרת הסדר שיערוך נתניהו, שיוריד אותו מתחת לאחוז החסימה - וימנע ממנו להתמודד לבד. לאורך השבוע הופצו תדרוכים, שלפיהם נתניהו אינו סומך על וינטר ולא בטוח שלא יחבור לבסוף לאביגדור ליברמן או נפתלי בנט.

"רסיסי המפלגות רק ישרפו את הקולות"

וינטר וההתעקשות שלו שלא להתאחד עם מפלגות ישנות, מעסיק מאוד את גוש הקואליציה. הדגש הוא על נתניהו אבל גם סמוטריץ'. השניים מתריעים נגד ריצה נפרדת של וינטר, שעשויה לשרוף קולות ימין - ולשיטתם ללא וינטר היו חוזרים להצביע לליכוד, לסמוטריץ' או לבן גביר.

גורמים במפלגת וינטר השיבו לטענה לשריפת קולות בגוש כי "אחרי 7 באוקטובר אף אחד לא חשב שהמערכת הפוליטית תישאר אותו הדבר, ומי שחושב שהציבור הימני יחזור לאותם פרצופים ואותן מפלגות - טועה ומטעה. אם המטרה היא שהימין ינצח אז ברור שהמצב הקיים לא טוב. חייב להיות שינוי בשחקנים הפוליטיים, כי בלי זה איזנקוט הוא ראש הממשלה ויאיר גולן עם יד על ההגה הביטחוני. חייבים לשנות ולרענן, אחרת הימין יפסיד את הבחירות".

"חוסר אחריות"

בחוג בית שקיים סמוטריץ' באפרת שבגוש עציון שלשום, הקהל הדתי לאומי הביע חשש מהפיצולים בימין שעשויים לגרום לגוש של איזנקוט לנצח את הבחירות. הקהל הזכיר את מפלגתו של וינטר, וסמוטריץ' השיב מבלי להזכיר את שמו - תוך שברור שהמסר מופנה אליו: "אני תמיד נכון לחיבורים, אף פעם לא שמתי את עצמי כעיקר. התאחדתי בעבר עם הרב רפי פרץ ועם בן גביר - וגם עכשיו אני נכון לחיבורים".

"יש כאלה שלא פותחים את הדלת בכלל". וינטר ( צילום: עמית שאבי )

הוא אמר כי "הזעקה נגד הפיצולים צריכה לבוא מהציבור, לא לתת לגיטימציה להרפתקאות מסוכנות. אנשים חסרי אחריות, שחושבים שהם האביר על הסוס הלבן. אני לא יכול לצעוק את זה כי יגידו שאני עושה את זה בגלל הסקרים - תצעקו אתם. כל איש טוב שרוצה להיכנס לפוליטיקה, אני בעד שייכנס, יש מספיק מפלגות טובות. לא כולן מושלמות וזה לא בדיוק מה שאתה רוצה. המחשבה שכל אחד מתפצל כי זה לא בדיוק מה שהוא רוצה. תרחיש 92' (הבחירות שאופיינו בפיצול בימין והביאו שריפת קולות שהובילו לאובדן השלטון - א"א). זה האירוע וזה מסוכן".

סמוטריץ' נשאל כיצד הוא פועל כדי שיהיו חיבורים בימין ולא תהיה שריפת קולות והשיב תוך שהוא רומז לעקשנות של וינטר שלא מוכן להתחבר עם מפלגות קיימות: "אני עובד על זה. אני מקווה מאוד שנצליח, לא בטוח שנצליח כי יש כאלה שלא פותחים את הדלת בכלל, לא מוכנים לדבר עם מי שבמפלגה קיימת וכל מיני דברים כאלה. הציבור צריך לתת אפס לגיטימציה לפיצולים מסוכנים כאלה".

ניהול הסיכונים של נתניהו

שחקן נוסף שמטריד את נתניהו הוא גלעד ארדן שבינתיים מצוי על מספרים נמוכים ומתחת לאחוז החסימה, אולם בליכוד עוקבים אחר פעילותו לוודא שלא יגדל מדי. גם במקרה שלו וגם במקרה של וינטר, נתניהו מתכוון לעבוד באופן ממוקד כדי לסכל את האפשרות שיהפכו לשחקני מפתח משפיעים.

עד לא מזמן, נערך נתניהו לתרחיש ש-7 באוקטובר שהיה לאחד האירועים הקשים שידעה המדינה תחת הנהגתו, יצמיח הנהגה אחרת, ארגון שיסחוף אחריו את המדינה ויאתגר את נתניהו. נכון לרגע זה, הגורם היחיד על המפה שמנסה לדבר על "הנהגה חדשה" ו"ללא מפלגות קיימות" הוא וינטר, שבינתיים מייצר עניין ובסקרים האחרונים אף מצליח לעבור את אחוז החסימה.

בליכוד עוקבים שלא יגדל מדי. ארדן ( צילום: עידו ארז )

נתניהו הבהיר לשחקני הגוש כי הוא שואף להגיע לבחירות עם ארבע רשימות בלבד, גם בגלל הסכמי העודפים, שכן רשימה נוספת עלולה לעלות לגוש בחצי מנדט (חמש רשימות משמעותן שלמפלגה אחת אין הסכם עודפים). סיבה נוספת היא ניהול הסיכונים.

למרות זאת, ההבנה כרגע בסביבת נתניהו היא שייתכן והדבר לא אפשרי. יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מבהיר בכל הזדמנות כי הוא אינו מעוניין בחיבור עם יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר או בחיבורים בכלל. לטענתו, יש הצדקה מאז ומעולם למפלגה ציונית דתית על המפה - גם כחלק מהאינטרסים של נתניהו.

נכון לרגע זה, בסביבת נתניהו חוקרים את המפה ומוטרדים לא רק מסמוטריץ' ואחוז החסימה, ששם מעריך נתניהו שהוא יוכל לסייע לו - אלא גם מכוח מופרז מדי של בן גביר אחרי הבחירות. אם החשש יתממש, האחרון עשוי לבחור תיקים בכירים מדי ביחס לניסיונו הפוליטי וכך לסחוט את נתניהו ולא להשאיר לו ברירה. נתניהו, שלא רואה בבן גביר שחקן גושי אלא עצמאי, יפעל כדי למתן אותו ככל שניתן אם כוחו יגדל מדי.

המועד האחרון להגשת הרשימות הוא 8 בספטמבר - אז יצטרכו הגושים להסתדר באופן סופי. נתניהו, שעוד לא השלים לגמרי את הרשימה, שואף לשריין רשמית את השר אבי דיכטר שלא עבר את משוכת הפריימריז, מפעיל עדיין לחצים על השר לשעבר משה כחלון ומחפש עוד דמויות ימניות נוספות לחיזוק הרשימה.

נתניהו יבליט את הפנים החדשות ברשימה ( צילום: הרצל יוסף, דוברות הכנסת )

בימים האחרונים הוא החל לשים דגש לעניין הקמפיין, שבו יובלטו הפנים החדשות ברשימת הליכוד - מי שצלחו לראשונה את הפריימריז והתברגו בעשירייה הראשונה - לדוגמא אלמוג כהן, שעזב את "עוצמה יהודית" והתמודד בליכוד ועמיחי שיקלי שהגיע לליכוד אחרי שקיבל שריון והפעם התברג בכוחות עצמו.

נתניהו פרסם אתמול בבוקר סרטון שבו יצא נגד מפלגות ימין קטנות שעשויות לא לעבור את אחוז החסימה. "אני רוצה לספר לכם סיפור שאולי חלק מכם לא מכירים", פתח נתניהו את הסרטון. "ב-1992 היו בחירות הליכוד נגד העבודה, ימין נגד שמאל, והיו בימין כאלה שכעסו על שמיר מסיבה זו או אחרת, והקימו מפלגות מימין לימין. חלק מהם לא עברו את אחוז החסימה והשמאל עלה לשלטון. הדבר הראשון שהוא עשה הביא את ערפאת ואת חבר מרעיו מטוניס, ובעצם הקימו ישויות פלסטיניות גם בעזה גם ביהודה ושומרון, וההמשך ידוע".