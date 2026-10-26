בעוד השב"כ עסוק בחודשים האחרונים לאתר מבצעי השפעה ותודעה של מדינות זרות במטרה להשפיע על תוצאות הבחירות בישראל - במחלקת "מצפן" של המשטרה מנסים להיאבק בגורמים בתוך ישראל שמנסים לפגוע בטוהר הבחירות. הפעילות הזאת תגיע לשיא ביום הבחירות מחר ותימשך ממש עד לסגירת הקלפיות בשעה 22:00.

גלריה הודעה של המשטרה לאחר הסרת חשבון ( משטרת ישראל )

מחלקת "מצפן" היא חלק מחטיבת המודיעין ויחידת הסייבר הארצית של האח"מ (אגף החקירות והמודיעין). על פי הודעת המשטרה אתמול הסירה היחידה מרשת X ומפייסבוק שתי רשתות שהפעילו פעילות פסולה. במקביל, מפלגת ישר! עם גדי איזנקוט הגישה תלונה על כך שהודעה מטעמה לציבור זויפה על ידי גורמים אלמוניים.

על פי המשטרה השיטות של גורמים פנים ישראליים לפעילות פסולה ברשת הן רבות ומתוחכמות, וכוללות בין היתר הקמת פרופילים פיקטיביים או התחזות לאחר והפצה של ציוצים או פוסטים שמביעים תמיכה או התנגדות במועמד כזה או אחר והפצת סרטוני AI. כמו כן, ישנה פעילות של הפצת פייק ניוז על מפלגה או מועמד, התחזות למועמד עצמו וכתיבת דברים בשמו. במקביל ישנה תופעה של כתיבת תגובות מכפישות או אוהדות לפרסומים שונים ברשת.

הודעה שמפלגת ישר! התלוננה כי זויפה ( משטרת ישראל )

למעשה כל תוכן שאליו אנו נחשפים היום ברשתות החברתיות צריך לקחת בעירבון מוגבל, תוך מודעות לכך שייתכן שמדובר בתוכן שזוייף על ידי בעל אינטרס כזה או אחר במטרה להשפיע באופן פסול על דפוסי הצבעה. למרות הפעילות המאומצת של המשטרה בנושא, היא מסוגלת להגיע לאחוז קטן מאלו שמפעילים את הפעילות הפסולה ברשת. במשטרה אומרים שעד שאותם פעילים לא יבינו שהם צפויים לעונשי מאסר בפועל או לקנסות כבדים, הם צפויים להמשיך בפעילותם.

לפי המשטרה, התחזות לאחר, פתיחת פרופיל פיקטיבי או הפעלת בוטים שיודעים לייצר הנדסת תודעה, זו עבירה פלילית של התחזות וזיוף. אולם במשטרה מדגישים כי "אנחנו כרגע עסוקים בניטור הרשת כדי לזהות ולסכל פעילות בפלטפורמות השונות ברשת". כלומר, בשלב זה המטרה היא סיכול פעולות של הנדסת תודעה, ובשלב זה אין התמקדות בפעולות סיכול כדי להגיע למפעילי הרשתות. בימים כתיקונם, אגב, יחידת "מצפן" עוסקת בניטור הרשתות החברתיות כדי לאתר תכנים של הסתה נגד מדינת ישראל והסתה לטרור.

גורם בכיר במחלקת "מצפן" בחטיבת המודיעין של המשטרה אמר ל-ynet: "אנחנו כבר חצי שנה בתוך האירוע של שמירה על טוהר הבחירות בישראל. אנחנו במאבק מול הגורמים בתוך הארץ שמנסים לפגוע בטוהר הבחירות, ואנו פועלים מסביב לשעון בפעולות ניטור ברשת כדי לזהות מבצעי השפעה ותודעה שמטרתם להאדיר או להכפיש מועמד או מפלגה".

לדברי הגורם הבכיר, "אנחנו עסוקים יותר ויותר ככל שמתקרבים ליום הבחירות. מחר הוא יום השיא בעבודה שלנו, ועד לסגירת הקלפיות נפעל לסיכול פעילות ברשת של בוטים שפועלים להכפיש מפלגה מתחרה או להאדיר מתמודד או מפלגה. לצד זאת אנחנו מסכלים פעילות של מתחזים ברשת, וגם דמויות פיקטיביות שמעלות פוסטים, ציוצים או סרטוני טיקטוק שמכילים פייק ניוז או שמתחזים למועמד שמתמודד".