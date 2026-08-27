לפי גורמים במערכת הפוליטית, לאחר שלא התאפשר לה לרוץ בפריימריז ניסתה לעבוד מהליכוד לעוצמה יהודית, אך אתמול קיבלה עדכון מיו"ר המפלגה איתמר בן גביר כי אין בכוונתו לשריין אותה, למרות ששקל את הדבר ברצינות.

לפי גורמים במערכת הפוליטית, לאחר שלא התאפשר לה לרוץ בפריימריז ניסתה לעבוד מהליכוד לעוצמה יהודית, אך אתמול קיבלה עדכון מיו"ר המפלגה איתמר בן גביר כי אין בכוונתו לשריין אותה, למרות ששקל את הדבר ברצינות.

לפי גורמים במערכת הפוליטית, לאחר שלא התאפשר לה לרוץ בפריימריז ניסתה לעבוד מהליכוד לעוצמה יהודית, אך אתמול קיבלה עדכון מיו"ר המפלגה איתמר בן גביר כי אין בכוונתו לשריין אותה, למרות ששקל את הדבר ברצינות.