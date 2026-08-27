ראש הממשלה בנימין נתניהו אומנם לא העניק לה את "קיצור הפז"מ" המיוחל כדי שתוכל להתמודד בפריימריז של הליכוד, אבל הדר מוכתר - שבשנתיים האחרונות בלטה בעיקר בגלל סרטוני פרובוקציה בהפגנות נגד הממשלה - קיבלה היום (חמישי) תפקיד רשמי בקמפיין הבחירות של מפלגת השלטון.
בהודעה מטעם הליכוד נכתב כי נתניהו החליט למנות את מוכתר לראש מטה הצעירים בקמפיין. "הדר, בת 24 בעלת תואר שני במדעי המחשב, בוגרת 8200 ומובילת דעת קהל, תתרום רבות לקמפיין", נכתב בהודעה.
לפי גורמים במערכת הפוליטית, לאחר שלא התאפשר לה לרוץ בפריימריז ניסתה לעבוד מהליכוד לעוצמה יהודית, אך אתמול קיבלה עדכון מיו"ר המפלגה איתמר בן גביר כי אין בכוונתו לשריין אותה, למרות ששקל את הדבר ברצינות.
היא בתגובה לתדרוך מכיוונו של השר לביטחון לאומי הכחישה כי חיפשה כיוונים אחרים וכתבה אמש ברשת X כי "הדבר הראשון שעשיתי אחרי שהליכוד לא קיצר לי פז"מ זה להגיד מתחת לכל עץ רענן שאני בליכוד, שאני ביביסטית ושאני אעשה כל מה שאני יכולה כדי שהליכוד ינצח. שוב, אחרי שנתיים של עבודה, כשלא נתנו לי אפילו לרוץ, חזרתי ואמרתי - אני בליכוד".
מוכתר פרצה לחיינו דרך הרשתות החברתיות ונכנסה לפוליטיקה ב-2022. היא הקימה את מפלגת "צעירים בוערים", שלא עברה את האחוז החסימה וקיבלה 8,800 קולות בלבד, מספר זעום בהתחשב ברעש שהיא עוררה. במסגרת קמפיין הבחירות אז היא שבתה רעב במשך מספר ימים, עד שהתמוטטה.