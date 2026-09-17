בחירות בתיכון שחזה את המהפכים: אחרי יומיים של "תעמולת בחירות", תלמידי תיכון בליך רמת גן - שבו מתקיימים כבר עשרות שנים בחירות דמה - יילכו היום (חמישי) להצביע. רובם הגדול, אם לא כולם, לא יוכלו לבחור ב-27 באוקטובר - אבל המפלגות בכל זאת שמות דגש רב על בחירות הדמה ושלחו נציגים בכירים לבליך.
במהלך השבוע נאמו בין היתר בפני התלמידים יו"ר ישר! גדי איזנקוט, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ויו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן. בליך, שנחשב לתיכון חילוני וליברלי, פרסם חלק מדבריהם בפוסטים, והעובדה שעשה זאת גם במקרה של רוטמן הובילה לסערה ולמאות תגובות שזעמו על הזמנתו ועל פרסום דבריו של הח"כ מהציונות הדתית.
במהלך מה שכונה "תרגיל בחירות" נאמו לפני כן בבליך גם ראש הממשלה לשעבר ויו"ר "ביחד" נפתלי בנט, מספר 2 בהדמוקרטים נעמה לזימי, מספר 2 בישראל ביתנו רפי בן שטרית וכן יצחק קרויזר מעוצמה יהודית. היום בין היתר אמורים לנאום בבליך יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר ומספר 2 בעמך ישראל, יוסף חדאד.
כבר בשנת 1969 התקיימו בחירות דמה בבליך, ואז הן התקיימו יום לפני הבחירות עצמן. ב-1977 חזה בליך את המהפך ועליית הליכוד לשלטון, וגם ב-1992 ניבא את ניצחון רבין והעבודה.
בבחירות הקודמות בבליך יש עתיד זכתה ב-45%, הליכוד ב-24%, המחנה הממלכתי ב-12% ויתר המפלגות קיבלו 5% או פחות. רמת גן נחשבה בכלל לעיר הנוטה לשמאל-מרכז, ובבחירות האחרונות יש עתיד קיבלה שם 31%, הליכוד 22% והמחנה הממלכתי 14%.