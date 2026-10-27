אחוזי ההצבעה הגבוהים בבחירות 2026 לא הותירו סיכוי למפלגות הקטנות, שסיימו כולן מתחת לאחוז החסימה. בולטות במיוחד היו בשבועות האחרונים המפלגות "עמך ישראל", "המילואימניקים-הכלכלית" ו"הציבור החרדי": שתי הראשונות התנדנדו סביב אחוז החסימה בסקרים האחרונים, ואילו האחרונה יצרה סחף ברשתות שלא תורגם לפי המדגמים לקלפיות.

עמך ישראל

מבין כל המפלגות, בולטת במיוחד הקריסה של מפלגת "עמך ישראל" של עופר וינטר, שקיבלה מספר מנדטים חד-ספרתי עם השקתה - אך בסקרים האחרונים כבר ירדה אל אזור אחוז החסימה, ככל שראש הממשלה בנימין נתניהו הגביר את המתקפות עליה. כעת, לפי כל המדגמים, היא לא עובר תאת אחוז החסימה.

גלריה מתכוונים לנסות שוב. מטה "עמך ישראל" ( צילום: גדי קבלו )

וינטר, שהיה מפקד חטיבת גבעתי במהלך מבצע "צוק איתן", השתחרר מצה"ל בדצמבר 2024 בדרגת תת-אלוף. כשנה וחצי אחרי שפשט מדים הוא הכריז על הקמת "עמך ישראל", והציב כמספר 2 את פעיל ההסברה יוסף חדאד. נתניהו ניהל קמפיין אגרסיבי נגד וינטר בניסיון לגרום לו לפרוש מהמרוץ, על רקע הסקרים שרבים מהם חזו כי הוא בסכנה שלא לעבור את אחוז החסימה. אבל וינטר, שהודיע כבר בתחילת הקמפיין כי ימליץ על נתניהו לראשות הממשלה, סירב לפרוש - וככל הנראה עלה למחנה נתניהו בכמה עשרות אלפי קולות.

גורמים בסביבתו של וינטר אמרו הערב ל-ynet כי וינטר חרש את השטח בימים האחרונים שכנע, התקשר, נכנס לקבוצות ווטסאפ משפחתיות ונלחם על כל קול נגד כל הסיכויים מול "קמפיין מטורף" נגדו. לטענתם, אם וינטר לא היה רץ - הנדל וזליכה היו עוברים בוודאות, כך שגוש השינוי היה מקבל עוד 4 מנדטים. "נלחמנו עד הסוף למרות קמפיין אלים, בזוי ומכוער של נתניהו ושותפיו", אמר גורם במפלגה. "יש לנו בסיס מוצק של מצביעים", הוסיף, וטען כי יותר מ-100 אלף קולות הצביעו למפלגה.

"גם בן גביר נכשל כמה פעמים", טוענים במפלגה. וינטר ( צילום: אביהו שפירא )

ב"עמך ישראל" מתעקשים כי הטעות האסטרטגית היא של נתניהו, ששתיית הקולות מצידו עלתה למחנה במנדטים יקרים. "יכלנו לנצח היום", טען גורם במפלגה, "אבל הקמפיין המופרע של נתניהו וסמוטריץ' שדיבר על ייהוד הגליל והבדואים בנגב הוציא את הערבים להצביע בהמוניהם במקום להרדים אותם".

במבט לעתיד, אנשי המפלגה טוענים כי יש ל"עמך ישראל" בסיס מוצק של מצביעים - וייתכן שכמו שבן גביר ניסה ונכשל כמה פעמים, גם הם יתמודדו בסבב הבא ויזכו ביותר קולות.

המילואימניקים-כלכלית

גם יועז הנדל וירון זליכה, שהתאחדו לרשימה אחת (המילואימניקים-כלכלית), לא הצליחו לעבור את אחוז החסימה לפי המדגמים. הנדל וזליכה ניסו חיבורים שונים לפני שהתאחדו יחד, ובכמה מהסקרים האחרונים הצליחו לצבור מומנטום ולהגיע ל-4 מנדטים. אלא שברגע האמת, לפי המדגמים, הציבור הישראלי העדיף את המפלגות הגדולות.

הנדל מגיב לתוצאות המדגם ( צילום: דנה קופל, מאיה כהן )





"נראה את תוצאות האמת". הנדל, הערב ( צילום: דנה קופל )

הנדל, שר התקשורת בתקופת ממשלת השינוי שלפני עשור וחצי כיהן כראש מערך ההסברה תחת נתניהו, הקים אשתקד את מפלגת המילואימניקים. ביולי השנה הוא הכריז על ריצה משותפת עם מפלגתו של חילי טרופר, אבל לאחר שזה חבר לאיזנקוט הצטרף הנדל למפלגה הכלכלית בראשות זליכה.

ב"חרבות ברזל" גויס הנדל למילואים, השתתף בלחימה בעזה והקים גדוד חדש שבו משרתים חיילי יחידות מיוחדות שעברו את גיל הפטור. בעבר היה הנדל במפלגת תל"ם של משה (בוגי) יעלון שחברה אחר כך לכחול לבן של בני גנץ, וכן בדרך ארץ (עם צבי האוזר), תקווה חדשה (בראשות גדעון סער), וחתם על הסכם איחוד להקמת הרוח הציונית בראשות איילת שקד.

הכלכלן זליכה, מספר 2 ברשימה, היה החשב הכללי של משרד האוצר בין 2003 ל-2007. בשתי מערכות הבחירות הקודמות הוא רץ ללא שותפים, קיבל פחות מאחוז מהקולות ומפלגתו לא עברה את אחוז החסימה. מספר 3 ברשימה היא עינת וילף, שכיהנה בין 2010 ל-2013 כח"כית מטעם מפלגת העבודה ו"העצמאות" של אהוד ברק.

הנדל אמר הערב כי הוא סומך על המעטפות הכפולות: "בסוף שבוע אנחנו נדע את התוצאות של הקלפיות בצה"ל. קיבלנו סחף מטורף, נראה את תוצאות האמת. בכל מקרה אנחנו נלחמנו מאוד-מאוד קשה, ואנחנו לוחמים ועובדים קשה, ואנחנו נגשים את השאיפות שלנו למען מדינת ישראל ועם ישראל. אף אחד כאן לא מוותר. זה דבר ראשון". הנדל גם הודה לווינטר על "הדרך הקשה" שהוא עשה, לדבריו.

הציבור החרדי

המפלגה האחרונה שככל הנראה זכתה לתמיכה מסוימת אך לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה היא "הציבור החרדי" של מוטי לייטנר, שגם נגדה ניהל נתניהו קמפיין בניסיון לגרום לפרישתה מהמרוץ. לייטנר ניסה להציע לציבור החרדי אפשרות להצביע למפלגה שלא תומכת בפטור גורף מגיוס ובמניעת לימודי ליבה.

לייטנר