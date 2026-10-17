עשרה ימים לבחירות ובמפלגות החרדיות נערכים להסתערות על כל קול. רבנים ליטאים וחסידים קראו להצביע ליהדות התורה - והזהירו "מזריקת קולות לפח בהצבעה לרשימה אחרת". במפלגת הציבור החרדי, הדוגלת בשילוב החרדים בגיוס ותעסוקה, טענו כי הם "צוברים מומנטום ונוגעים באחוז החסימה".

ההכרזה בחסידות בעלזא להצביע יהדות התורה, על ידי הגבאי רבי שמעון וולף קליין בנוכחות כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א והמועמד לכנסת אליקים שטארק





הרב לנדו קורא להצביע לרשימת ג'





בדגל התורה קיימו כינוס של רבנים בהשתתפות ראשי ישיבות ורבנים ליטאים בולטים, את הכינוס הוביל המנהיג הליטאי הרב לנדו שקבע "כולנו יודעים היטב שחובת השתדלותנו ברורה, ואדרבא החובה כפולה להביא מצביעים לרשימת ג'. חלילה להיגרר לחילול השם אם מכל מיני סיבות או טענות של אנשים שמשתמטים מחובת ההצבעה, או חמור מזה, יצביעו למפלגות שאין ערך התורה הוא הערך היחידי בלעדיהם. כל קול נספר, כל קול מכריע. כל הצבעה למפלגות האלה גורמת לכך שהדור הבא יתרחק ממורשת אבותם".

בחסידות בעלזא, החסידות השנייה בגודלה בישראל, התקיימה הכרזה של האדמו"ר ואנשיו, לפיה יש להצביע ליהדות התורה. מחר בבוקר צפוי להתפרסם נוסח מטעם האדמו"ר מגור, החסידות הכי גדולה הקורא גם כן להצביע למפלגה, אחרי שבחסידות עד כה נמנעו להצטרף לקמפיין.

במפלגת "הציבור החרדי" טוענים ל"מומנטום"

בבנייני האומה בירושלים התקיים כנס פעילים עם יותר מאלף איש, של מפלגת הציבור החרדי. היו"ר מוטי לייטנר הציג את סדר היום של המפלגה החדשה המעודדת תעסוקה וגיוס לצבא אצל חרדים, שאין תורתם אומנותם. "מפלגת 'הציבור החרדי' היא לא הסיפור, היא ביטוי", אמר לייטנר. "ביטוי לרבבות חרדים שקצה נפשם בשלטון העסקנים הבריונים, היהירים, המנותקים. אלו עשרות אלפים שרואים את רבותינו מותקפים בידי קיצונים ברחובות הערים שלנו, וההנהגה הישנה - נאלמת דום. לא מגנה, לא מתנערת - נותנת גיבוי בשתיקתה".

גלריה כנס מפלגת הציבור החרדי ( צילום: שי רוזנטל ואלה גבאי )

אביר קארה בכנס ( צילום: שי רוזנטל ואלה גבאי )

לייטנר הוסיף כי על פי סקרים שונים "שליש מהדור הצעיר נמצא איתנו. זה כבר לא רעיון בשוליים, זה ציבור שלם שמרים את הראש. בסקר האחרון שנערך בתוך הציבור החרדי אנחנו כבר על לפחות 11% תמיכה, מול 15% בלבד לש"ס, ועוד רבים מתלבטים. גם הסקרים שלנו מראים לפחות את אותה רמת תמיכה: כוח ששווה בערך שני מנדטים בתוך המגזר החרדי לבדו, עוד לפני התמיכה האדירה שמגיעה מהציבור הדתי והמסורתי".

הוא טען כי "יש עסקנים שמנסים להפחיד אותנו עכשיו. הם מדברים על 'קולות לפח'. אבל המומנטום שלנו רק הולך וגדל, אנחנו כבר נוגעים באחוז החסימה, והיום השאלה היא כבר לא האם נעבור אותו - אלא בכמה נעבור אותו. קול ליהדות התורה וש"ס - זה קול לפח. קול לעוד מאותו דבר, קול לשימור העסקנים המסואבים. קול שמשמן את מכונת הג'ובים של אריה דרעי, קול שתומך בחילול השם שמובילים גולדקנופף ופינדרוס, קול שמאפשר להם להמשיך ולרמוס אותנו, ומעל הכול - קול שפוגע בעתיד ילדינו".