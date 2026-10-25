יומיים לפני פתיחת הקלפיות לבחירות לכנסת ה-26 עושים ראשי המפלגות מאמצים אחרונים לגייס תמיכה מהציבור ולהסביר למה כדאי לכם להצביע דווקא להם. זה מה שהיה להם לומר.

גדי איזנקוט, יו"ר ישר!

"אדע לאחד בינינו"

בוקר טוב לישראלים, עוד יומיים בלבד נצא לבחירות החשובות מאז קום המדינה: בחירות על סוג המנהיגות שתוביל אותנו. נבחר את אופיה של המדינה ומה יהיה הסיפור שלנו: ציונות או השתמטות. אחדות או פילוג. בחירות על הדרך. אני מאמין שאנחנו ברגע גורלי לעתידנו. על כולנו להתעלות לגודל השעה ולבחור באומץ דרך אחרת.

גלריה איזנקוט. "נהיה ראויים לאמון שלכם" ( צילום: זיו קורן )

מול רגע גורלי זה הקמתי מפלגת שלטון חדשה שתהיה בית פוליטי לכל חלקי החברה הישראלית - הציוניים, המשרתים, שאוהבים את ישראל ורוצים לראותה יהודית ודמוקרטית, ליברלית וחזקה. לכל אלו שרוצים לבלום את המסלול המסוכן שאליו ישראל דוהרת. כל מי שרוצה להציל את הציונות צריך להצטרף היום, עכשיו.

לשם כך הרכבתי רשימה של אנשים מצוינים - נשים, גברים וצעירים מכל חלקי החברה. בית לכולם. מקום לכולם. הם המנהיגות החדשה שיכולה להוציא אותנו מהבוץ שבו אנו שוקעים כבר שנים.

אני מתחייב שנהיה ראויים לאמון שלכם.

אני מתחייב בפניכם שאהיה ראש ממשלה של כולם. שאדע לאחד בינינו ולהוריד את המתח בעם. יהיה פה ביטחון אמיתי. האינטרסים הישראליים, והם בלבד, יובילו אותי בכל החלטה. נתקן את כל הדרוש שינוי וריפוי. לא אפעל להכריע אף צד בתוכנו. אבטיח הכרעה בסוגיות הקשות שעל הפרק: שירות לכל וחיזוק צה"ל, הקמת ועדת חקירה ממלכתית, שיקום השירות הציבורי, חיסול שלטון חמאס בעזה, ובעיקר - החזרת הציונות והממלכתיות כערכי הבסיס של המדינה הזו בכל תחומי החיים. אני מתחייב להחזיר את ישראל למסלול.

( צילום: זיו קורן )

( צילום: זיו קורן )

בחרדת קודש, אני מודה לישראלים הרבים שרואים בי המועמד המתאים ביותר להחליף את נתניהו. על מנת שזה יקרה, ישר! חייבת להיות גדולה בהרבה מהליכוד. כל דבר אחר יעמיד את השינוי בסכנה.

נתניהו שואף להשיג תיקו כפול בבחירות הקרובות: תיקו בין הגושים ותיקו בין הליכוד לישר! בראשותי. כך, הוא יוכל לטעון שאין הכרעה ברורה בבחירות ויפעל לגרור אותנו לסבבי בחירות בלתי נגמרים שיתקעו את ישראל עם עוד השתמטות, עוד שנאת אחים ועוד בידוד. לישראל אין פריבילגיה לעוד סבבים ועוד שנים של דחיינות, שקרים והסתה.

ישראל חייבת שינוי מסלול עכשיו. כל מי שחולם על מנהיג, ראש ממשלה שאפשר לסמוך עליו, אני קורא לו להתייצב מאחוריי.

פער גדול על הליכוד יעביר מסר שלא משתמע לשתי פנים: ישראל רוצה מנהיגות חדשה. הישראלים מביאים את השינוי.

ישראל יוצאת לדרך חדשה וטובה. רק כך נקים קואליציה עם שותפיי למחנה התקווה והקולות הציוניים. רק כך נביא את השינוי ומנהיגות ראויה לישראל.

בנימין נתניהו, ראש הממשלה ויו"ר הליכוד

"המשימה - איראן"

הנשיא טראמפ הכריז על תמיכתו בי בבחירות כדי שנשלים את המשימה הגדולה שעומדת בפנינו: השמדת האיום הקיומי מאיראן והבטחת נצח ישראל.

"הנשיא טראמפ אמר שיחסל את האיום האיראני רק איתי". נתניהו

זו השאלה היחידה בבחירות הקרובות: או שנלך קדימה ונשלים את המשימה בשנתיים הקרובות עם ממשלת ימין חזקה בראשותי יחד עם הנשיא טראמפ, או שנלך אחורה לממשלה מסוכנת של איזנקוט עם המפלגות הערביות, יאיר גולן ובנט - ממשלה שלא תכניע את איראן ותיסוג מעזה, מסוריה ומלבנון.

אם לא ננצח תקום כאן ממשלת שמאל שתיסוג מרוב שטחי יהודה ושומרון, תקים מדינה פלסטינית שבירתה מזרח ירושלים, עם מנסור עבאס כשר הפנים שיאזרח מאות אלפי פלסטינים באיחוד משפחות. זו תהיה בכייה לדורות.

יש לנו הזדמנות לחסל את האיום הקיומי מעל ראשינו אחת ולתמיד. הנשיא טראמפ אמר שהוא יעשה זאת רק עם שותף אמיתי, רק איתי. אנחנו נשלים את המלאכה באיראן ונרסק את חמאס וחיזבאללה. רק ממשלת ימין בראשותי תוכל לעשות זאת.

כדי להשיג את המטרה הזו - אסור להצביע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה כמו עופר וינטר וזליכה. אסור לחזור על הטעות של הימין ב-1992, שבה שרפו קולות יקרים של הימין והביאו עלינו את אסון אוסלו.

כדי שנשלים את המשימה ונציל את ישראל, אנחנו חייבים להצביע רק "מחל". רק לליכוד.

נפתלי בנט, יו"ר ביחד

"הנבחרת הכי ביצועיסטית"

חזרתי לפוליטיקה אחרי 7 באוקטובר כי ביום שבו הכי היינו צריכים את המדינה, היא לא הייתה שם.

בנט: "חייבים תיקון עמוק. זו משימת חיי" ( צילום: יובל חן )

אחרי שבר עמוק חייבים תיקון עמוק. זאת משימת חיי.

מול ההשתמטות נביא את מהפכת המשרתים: מי שלא יתגייס לא יקבל שקל מהמדינה. נעביר 30 מיליארד שקל מהמשתמטים למשרתים. זאת הדרך היחידה להציל את המדינה. לצה"ל חסרים 20 אלף חיילים, ותוך שנתיים יהיו יותר תלמידי כיתה א' בחינוך אנטי-ציוני מאשר בחינוך ציוני. נפרק את המדינה החרדית הלא-ציונית כדי להציל את המדינה הציונית.

מול הכאוס נביא ניהול: במשך שנתיים בנינו תוכניות עבודה בכל הנושאים - מהפכת המשרתים, יוקר המחיה, חינוך, ביטחון ומעמד ישראל בעולם. בנינו את הנבחרת הכי ביצועיסטית שהתמודדה לכנסת: עם שני ראשי ממשלה, המנכ"ליות הטובות במדינה, הפרלמנטרים המנוסים בכנסת וגיבורי 7 באוקטובר.

תמדדו אותנו לפי תוצאות. כראש ממשלה, שר ביטחון, שר חינוך ושר כלכלה העברנו את המדינה מגירעון אדיר לעודף תקציבי, פירקנו מונופולים וחתכנו מחירים, הורדנו את הפשיעה, הכפלנו את מספר הזכאים לחמש יחידות במתמטיקה - כולל בפריפריה - והבאנו ליישובי הדרום את השנה השקטה ביותר בעשור.

אין זמן לתקופת למידה. אנחנו מוכנים מהיום הראשון.

מול הפילוג נביא דוגמה אישית: אנחנו חורשים את הארץ, יושבים בפרלמנטים ומקשיבים דווקא למי שלא מסכים איתנו. כשאני שומע על בעיה, אני יורד לשטח לאסוף מידע. כך נהגתי בכל תפקידיי.

נחזור לדבר כמו אחים. נחזיר להנהגה את הירידה לשטח ואת הדוגמה האישית.

החוק ברור: כדי להקים ממשלה, אין משמעות למפלגה הגדולה - רק לגודל הגוש. אנחנו נלחמים על הדבר היחיד שיביא את התיקון - ניצחון של הגוש כולו.

תצביעו לנבחרת הכי ביצועיסטית בישראל, שתסתער על העבודה עם סכין בין השיניים. תנו לנו את הכוח לתקן. שימו "רק" בקלפי.

בפרויקט הצילומים של ראשי המפלגות שפורסם היום ב"ידיעות אחרונות" נפלה טעות והקטעים של גדי איזנקוט ונפתלי בנט הוחלפו

יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטים

"הגיע הזמן לחזור הביתה. כדי לנצח"

בשלוש השנים האחרונות גילינו איזה כוח אדיר יש לנו. גילינו שאנחנו ציבור גדול, ציוני, דמוקרטי ונחוש. ציבור שיודע לקום, להילחם, לשנות מציאות ולנצח.

גולן: "עכשיו הגיע הרגע שלנו" ( צילום: דנה קופל )

בינואר 2023 התעוררנו. יצאנו לרחובות עם דגלי ישראל וצעקנו ד-מו-קר-טיה. בהתחלה אלפים, אחר כך עשרות אלפים, ואז מאות אלפים. עמדנו בצמתים, מילאנו את הגשרים והכיכרות. בקיץ ובחורף. בשמש ובגשם. לא נרתענו ממכת"זיות וממעצרים. לא ויתרנו על המדינה שלנו. ובליל גלנט יצאנו מהבתים באמצע הלילה ומילאנו את הרחובות, הוכחנו שאזרחים נחושים יכולים לשנות מציאות ולנצח.

ואז הגיע 7 באוקטובר.

העולם שלנו התהפך. אבל קמנו שוב. לבשנו מדים, לקחנו נשק ונסענו דרומה להילחם, לחלץ ולהציל. פתחנו את הבתים ואת הלב. בכינו. התנדבנו, תרמנו, חיבקנו. וקברנו. ומתוך הכאב קמנו שוב, עם דגלי ישראל ותמונות החטופים. עמדנו לצד המשפחות, יום ולילה, מתוך אמונה שבמדינה שלנו לא משאירים אף אחד מאחור.

תראו איזה ציבור דמוקרטי אדיר צמח כאן. איזו נחישות. איזו ערבות הדדית. איזו אהבת הארץ.

אנחנו ציבור שלא מחכה שמישהו יציל עבורו את המדינה - שלוקח אחריות, שנלחם על הבית שלו, על הילדים שלו, על העתיד שלו.

זה מי שאנחנו. הדמוקרטים. ציבור אדיר שאני גאה להשתייך אליו.

ועכשיו הגיע הרגע שלנו.

( צילום: דנה קופל )

בעוד יומיים ימים נלך לקלפיות. הפעם אנחנו הולכים להחליף את הממשלה, לקחת את הכוח האדיר שבנינו פה יחד ולהפוך אותו לכוח שמנהיג את ישראל.

אנחנו נקים ממשלת שינוי ותיקון - ממשלה שתחזיר את הביטחון, תשקם את האמון ותחדש את התקווה. נקים ועדת חקירה ממלכתית. נגייס את כולם. נגן על מערכת המשפט ועל הדמוקרטיה. נבטיח חופש דת וחופש מדת. נילחם בטרור הפלסטיני והיהודי. נחזיר את ישראל לדרך הציונית של מגילת העצמאות.

הדמוקרטים היא התנועה האזרחית המרהיבה שצמחה מתוך המאבק הזה. מתוך האמונה הזאת. מפלגה של אנשים שלא מתפשרים על עתידה של ישראל. שלא ייכנסו לממשלה עם נתניהו ושותפיו. שלא ימכרו את הקול שלכם ולא יוותרו על הדרך.

ולכן אני קורא היום לכל אחת ואחד מכם: הגיע הזמן לחזור הביתה. אלה הערכים שלנו. זו הדרך שלנו. זה הבית הפוליטי שלנו. הדמוקרטים.

את מאות אלפי הדגלים שהנפנו ברחובות נהפוך לגשם של פתקי "אמת" בקלפי. את עוצמת המאבק נהפוך לעוצמה שלטונית. את התקווה נהפוך למציאות.

ב-27 באוקטובר מצביעים "אמת". נלחמנו יחד על המדינה שלנו. עכשיו ננצח יחד.

יוסף ג'בארין, יו"ר הרשימה המשותפת

"החלפת ממשלת נתניהו - הצעד הראשון ההכרחי"

אנחנו ברשימה המשותפת נעשה ככל האפשר כדי לשלוח את נתניהו וממשלתו הביתה. זו משימה פוליטית ומוסרית דחופה, אך אסור לנו להסתפק בכך. כדי לחולל כאן תיקון אמיתי, צריך להחליף גם את מדיניותו ולהציע אלטרנטיבה מהותית.

"באופוזיציה לא מדברים על פתרון מדיני. אנחנו מציעים שלום". ג'בארין ( צילום: גיל נחושתן )

הרשימה המשותפת היא היחידה שמציבה עמדה עקבית ונחרצת נגד מלחמות הנצח, ובעד שלום צודק. בזמן שמפלגות האופוזיציה האחרות התייצבו שוב ושוב לימין השלטון ותמכו במלחמות בעזה, בלבנון ובאיראן, אנחנו היינו היחידים שהתנגדנו לשפיכות הדמים. אנו היחידים שמדברים בגלוי על הזוועות בעזה, על טרור המתנחלים והטיהור האתני בגדה המערבית, על ההפלייה והגזענות כלפי האזרחים הערבים ועל הפגיעה החמורה בזכויות האדם - בלי כוכביות ובלי להתנצל.

אי אפשר להמשיך לדבר על "הסכנה לדמוקרטיה" ובאותה נשימה להמשיך להתעלם מהכיבוש ומהשליטה הצבאית במיליוני פלסטינים. דמוקרטיה גם אינה יכולה להתקיים לצד עליונות יהודית או אפליה ממוסדת. היא נמדדת בשוויון מלא לכל ובבניית שותפות אזרחית-שוויונית אמיצה וערכית.

אין איש באופוזיציה שמדבר על תקווה אמיתית דרך פתרון מדיני, סיום הכיבוש והפסקת מעגל הדמים. אנו ברשימה המשותפת מציעים פתרון מדיני של שלום צודק: שתי מדינות בגבולות 1967, החיות זו לצד זו בשלום ובכבוד. שלום הוא הערובה היחידה לחיים נורמליים לפלסטינים וליהודים החיים כאן, בין הנהר לים. סיום הכיבוש הוא גם הבסיס לנורמליזציה עם כל מדינות ערב והעולם המוסלמי, על בסיס יוזמת השלום הערבית.

בארבע השנים האחרונות נמצאת החברה הערבית תחת מתקפה מתמשכת של ממשלת הדמים של נתניהו, בן גביר וסמוטריץ'. בזמנים קשים כאלה, הבחירה האנושית והמוסרית ביותר היא לעמוד לצד המדוכאים והנרדפים ביותר: לצד המיעוט הערבי בישראל, הסובל מהפקרה, גזענות, מפשיעה גואה ומרדיפה מתמשכת.

אנחנו מציעים אלטרנטיבה אמיתית ומהותית למדיניותו של נתניהו. הצבעה למשותפת היא לא רק מחאה על שנים איומות, אלא בחירה ערכית ומוסרית בדרך של שלום, שוויון ושותפות. בואו נשנה יחד את הכיוון למען עתיד טוב יותר לכולם.

איתמר בן גביר, יו"ר עוצמה יהודית

"האמת, אחרי כל הוויכוחים, בסוף כולם מודים שצדקתי"

קשה לעכל מנהיג ימני שלא מתנצל.

אז למה בעצם בן גביר? זו תמצית השאלה.

בן גביר לרה"מ: "ניסיון לשווק אחדות כדי למצוא חן בעיני השמאל לא ייצלח" ( צילום: יובל חן )

לצערי, עד לקדנציה האחרונה, רווחה גם בימין התפיסה של קניית שקט ו"ממלכתיות". זו לא הייתה דחיינות, זו הייתה דרך חיים. להרוויח עוד יום, עוד חודש ועוד שנה. למה להתמודד כשאפשר לדחות?

התפיסה הזו הייתה נכונה לנושאי הביטחון, כלפי מערכת המשפט, ובכלל לאומץ של הימין למשול. גם את מה שכן העזנו לעשות, עשינו במחשכים, כדי שחלילה לא יידעו שהיה לנו אומץ.

שוחחתי פעם עם יהודי שעלה ממדינה אירופאית עם אנטישמיות גואה. הוא יצא מדעתו מתסכול: "עליתי לארץ כדי להפסיק להיות יהודי מפוחד, להפסיק להסתתר, לבקש אישור ולמצוא חן. כאן, בארץ שלנו, האויבים שלנו צריכים לפחד, אנחנו צריכים להסתובב עם גב זקוף ומבט שאף אחד לא יעז להתעסק איתנו".

וזו מבחינתי התורה כולה. מתחילת הקדנציה באתי עם תפיסה שונה מההכלה, מהפחד, ממריחת הזמן ומהחתירה לפשרות. זה היה נכון בנוגע לירי על הדיונות בעזה לפני 7 באוקטובר שזעקתי נגדו, וזה היה נכון כלפי היועמ"שית, שהייתי היחיד - קול קורא במדבר - שדרש בהקמת הממשלה לפטרה.

אני יודע שלא כולם מתחברים ל"סגנון" שלי. לגיטימי. אבל את החלופה האחרת, ה"ממלכתית", ניסינו עד היום, והתוצאות לא היו מרנינות, בלשון המעטה.

והאמת, כל הוויכוח הוא רק בזמן עבר. בסוף כולם מודים שצדקתי: לפני 7 באוקטובר אמרו שאני טועה לגבי עזה; הרפורמה בבתי הכלא שכולם הזהירו ממנה ועכשיו אפילו איזנקוט מחמיא עליה; חוק עונש מוות למחבלים שכולם מתקוטטים על הקרדיט עליו; תוכנית עידוד ההגירה הפכה לקונצנזוס אחרי תמיכת הנשיא טראמפ; כנ"ל הרס הבנייה הבלתי חוקית שביצעתי; חוק ביטול ההתנתקות של ח"כ סון הר מלך מעוצמה יהודית שכבר שכחו מי חוקק; רפורמת הנשק שמאות אלפים מברכים עליה; ועל השינוי בהר הבית מברכים גם מתחריי, למרות שהם נמנעים מלגלות מיהו הגורם המסתורי שחולל את השינוי.

ולסיום, אני פונה אליך אדוני ראש הממשלה שאני אוהב: הניסיון לשווק ממשלת אחדות כדי למצוא חן בעיני השמאל לא ייצלח. השמאל ישנא אותך לעולם כי אתה מייצג אותנו, הציבור ה"ביביסטי", לא כי אתה ביבי.

אביגדור ליברמן, יו"ר ישראל ביתנו

"הציבור העובד והמשרת בראש סדר העדיפויות"

ב-27 באוקטובר אזרחי ישראל יקבעו כיצד תיראה המדינה שלנו בשנים הבאות: האם המשתמטים יישארו בשלטון. האם מדיניות ההכלה, אובדן המשילות ויוקר המחיה יימשכו, או שנקים ממשלה שתציב את הציבור העובד והמשרת בראש סדר העדיפויות.

"אצלי מילה זו מילה זו מילה!". ליברמן ( צילום: יובל חן )

אני פוגש בשטח את אותן משפחות שנושאות על כתפיהן את הנטל: הורים שדואגים לילדיהם בחזית, מילואימניקים שמנסים להחזיק בית ועסק בין סבב לסבב ואזרחים עובדים שמרגישים שהם משלמים יותר ומקבלים פחות. להם מגיעה מדינה שעומדת מאחוריהם, ולא ממשלה שמשאירה אותם לבד.

ישראל ביתנו בראשותי מציגה קו ברור ועקבי. אני מביא איתי ניסיון בביטחון, בכלכלה, במדיניות חוץ ובניהול המדינה, ואצלי מילה זו מילה זו מילה!

ישראל ביתנו היא מפלגת ימין שדוגלת בגיוס לכולם, במדיניות של הכרעה מול האויב, במשילות חזקה ובכלכלה שמעמידה בראש סדר העדיפויות את מי שמשרתים, עובדים ומשלמים מיסים. אנחנו מאמינים שמדינה חזקה היא מדינה שמתגמלת את מי שתורמים לה, נושאים בנטל ומבטיחים את עתידה.

כשר הביטחון העברתי את תוכנית מיגון הצפון וקידמתי את פיתוח מערכת הלייזר ליירוט טילים. אישרתי את תוכנית "ממדים ללימודים" לחיילים קרביים ובודדים לאחר השחרור, וכשר האוצר הכנסתי את התוכנית לתקציב המדינה. העליתי את דמי הקיום לחיילים ב-50%, הגדלתי את קצבאות הזקנה והגדלתי ב-60% את המענק השנתי לניצולי השואה.

לאחר הבחירות נפעל להקמת ממשלה ציונית, ממלכתית וליברלית שתורכב מהמפלגות הציונית. הליכוד כן! נתניהו לא!

נקים ועדת חקירה ממלכתית, נחוקק חוק גיוס שיחול על כולם ונקבע עיקרון פשוט: מי שלא מתגייס - לא יקבל שקל מהמדינה. נקדם חוקה לישראל, נגביל את כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות ונשמור על ישראל כמדינה חופשית שבה כל אזרח ואזרחית יכולים לחיות על פי אמונתם ודרכם.

הבחירות האלה הן הכרעה על הדרך שבה תלך מדינת ישראל בשנים הבאות ועל השאלה מה יעמוד במרכז סדר העדיפויות שלה.

ב-27 באוקטובר שמים "ל" בקלפי.

בוחרים בליברמן. בוחרים בישראל ביתנו.

יעקב אשר, יו"ר יהדות התורה

"מחויבים לפעול למען הציבור שלנו ולמען המדינה כולה"

כשאני חוזר הביתה בסוף יום ולפעמים בשעות לא שעות, השאלות שמעסיקות אותי דומות לאלו שמעסיקות כמעט כל משפחה בישראל: איזה עתיד מחכה לילדים שלנו, איך יוכלו לקנות דירה, והאם יגדלו במדינה שבה אפשר לחיות יחד גם כשלא מסכימים על הכול?

אשר. "מבקש אמון כדי להמשיך בעשייה" ( צילום: יובל חן )

אני אדם חרדי. התורה היא יסוד חיי, ואני גאה בזהות שלי. לשמור על עולם התורה, להגן על זכויות הציבור החרדי ועל אופייה היהודי של המדינה - זו השליחות שלי. לצד זאת, אחריות ציבורית מחייבת לראות כל אדם. כשמישהו פונה אליי לעזרה אינני שואל איזה פתק הכניס לקלפי. אני שואל מה אפשר לעשות בשבילו.

את התפיסה הזאת הבאתי איתי מהשלטון המקומי לכנסת. למדתי שתפקידו של נבחר ציבור הוא להקשיב, להיכנס לפרטים ולהתעקש עד שנמצא פתרון. מאחורי המילים הגדולות על דיור, תחבורה ובריאות נמצאים אנשים: זוג צעיר שממתין לדירה, אמא שעומדת עם עגלה בתחנה, משפחה שמנסה לקבל את השירות שמגיע לה בסבך הבירוקרטי הישראלי.

במשך שנים עובדים איתנו אנשים מכל חלקי החברה הישראלית. הם מכירים את הניסיון, את המסירות ואת היכולת שלנו לעבוד יחד ולהביא תוצאות. חבל שרגע לפני הבחירות העשייה הזאת נדחקת הצידה, ושוב רואים בנו רק "החרדים".

אני מבקש את האמון שלכם כדי להמשיך בעשייה הזאת, יחד עם חבריי ליהדות התורה. אנחנו מביאים ניסיון מוכח, נחישות ורוח צעירה, ומחויבות לפעול למען הציבור שלנו ולמען המדינה כולה. אפשר לעמוד על העקרונות שלך, לכבד את מי שמולך ולעבוד איתו.

אני מציע לכם דבר פשוט: אל תסתפקו במה שאני אומר. תבדקו אותי. תיכנסו לאתר הכנסת, תעברו על החקיקה, על הרפורמות ועל העבודה בוועדות. תראו בעצמכם את היקף העשייה שלנו לאורך השנים, למען מי פעלנו ואילו שינויים הובלנו, ואז תחליטו בעצמכם.

בצלאל סמוטריץ', יו"ר הציונות הדתית

"אצלנו הפתק שלך עובד בשבילך"

תומכינו ומתנגדינו מסכימים על דבר אחד: הציונות הדתית הייתה המפלגה האפקטיבית ביותר בקדנציה החולפת, וקיימה את הבטחותיה לבוחריה יותר מכל מפלגה אחרת.

סמוטריץ'. "המלאכה עדיין לא הושלמה" ( צילום: עוז מועלם )

והם צודקים. בקדנציה האחרונה הוכחנו, חבריי ואני בציונות הדתית, כיצד הפתק שלכם בקלפי מתורגם לתוצאות בשטח. לכל אורך הדרך פעלנו מתוך אמונה בצדקת הדרך, בלי רעש וצלצולים. לא עשינו רעש. פשוט עשינו.

הובלנו מהפכה חסרת תקדים בהתיישבות ביהודה ושומרון, חיסלנו הלכה למעשה את רעיון המדינה הפלסטינית וביצרנו את רצועת הביטחון של ישראל. פעלנו לצידו של ראש הממשלה נתניהו באחריות רבה לשינוי תפיסת הביטחון של ישראל מהכלה להכרעה, וקיבלנו החלטות גורליות לעתידנו מבלי להיכנע לקמפיינים מסוכנים שהיו ממיטים עלינו אסון לדורות.

במקביל הזנקנו את הכלכלה הישראלית, חוללנו רפורמות בבנקים, בתשתיות ובמאבק בהון השחור, מה שאיפשר הורדת מיסים שהוסיפה לכל משפחה במעמד הביניים כ-10,000 שקלים בשנה. ניצחנו את כל התחזיות - הצמיחה עולה והגירעון יורד. ההייטק עולה והאינפלציה יורדת. ההשקעות הזרות עולות והריבית יורדת. הכלכלה עולה ומחירי הדיור - לראשונה זה עשרים שנה - יורדים.

השקענו הון עתק עם מעטפת חסרת תקדים למילואימניקים והמשרתים היקרים לנו מכל. חיזקנו את ערי הפריפריה ושיקמנו את הצפון והדרום. התחלנו לבצע את התיקון הדרוש במערכת המשפט כדי להחזיר את מדינת ישראל להיות דמוקרטיה ולא דיקטטורה שיפוטית. חוללנו מהפכה בבריאות הנפש, בעלייה ובקליטה וחיזקנו את מפעלי התורה, החינוך והזהות היהודית של מדינת ישראל.

אך המלאכה עדיין לא הושלמה. אני צריך את הקול שלכם כדי להוביל בקדנציה הבאה את ייהוד הגליל והנגב ולהשיב את המשילות מול ארגוני הפשיעה והפרוטקשן בחברה הערבית שמטילים אימה ברחובות.

אם הציבור הימני ייצא בהמוניו להצביע נמשיך בעזרת השם לבצר את ביטחון ישראל ונעמיק את הפגיעה באויבים שלנו בכל החזיתות, נשלים את תיקון מערכת המשפט, נחזק את הזהות היהודית של המדינה, נקדם כלכלה חופשית ונקל את הנטל הכבד על המשרתים, כולל על ידי גיוס חרדים. אני כבר התחייבתי שכל מילואימניק ישרת 30 יום בלבד בשנה.

בבחירות האלה אני מבקש מכם דבר אחד: אל תהמרו על העתיד שלנו. ימני אמיתי בוחר רק במי שהוכיח שאפשר לסמוך עליו ועובר בוודאות את אחוז החסימה. אם חלילה נפסיד תקום כאן ממשלת שמאל מסוכנת שתרדוף את הימין, תפנה את היישובים והחוות שהקמנו ותקים מדינה פלסטינית, תסגור ערוצי תקשורת ואת מכינת עלי ותתנצל על הנפת דגל ישראל בנגב ובגליל.

בוחרים הציונות הדתית כדי שהפתק שלכם לא יפסיק לעבוד בשבילכם.

אריה דרעי, יו"ר ש"ס

"ש"ס תגן על הזהות היהודית במדינה, בשם מרן"

לפני יותר מארבעים שנה זכיתי לקבל על עצמי את השליחות שהטיל עלינו מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל: להחזיר עטרה ליושנה, להרים את קרנם של בני עדות המזרח, לדאוג לחלשים ולשמור על עולם התורה וצביונה היהודי של המדינה.

מאז ועד היום, השליחות הזאת מלווה אותי בכל צעד.

דרעי. "נמשיך לצעוד בדרכו של מרן" ( צילום: אלכס קולומויסקי )

מרן לימד אותנו שאי אפשר לדבר על אהבת ישראל בלי לדאוג בפועל למי שזקוק לעזרה: למשפחות הנאבקות ביוקר המחיה, לקשישים החיים מקצבה ולהורים שעובדים קשה ועדיין מתקשים לסגור את החודש.

ש"ס חרטה על דגלה תפיסה ממלכתית, הרואה לנגד עיניה את טובת כלל עם ישראל. לכן, עמדנו בזמן אמת על קבלת האחריות למשרדי העבודה, הרווחה והבריאות, הנוגעים לחייו של כל אזרח בישראל.

מתוך אותה מחויבות פעלו ש"ס ונציגיה בקדנציה האחרונה, בכנסת ומחוצה לה, למען משרתי המילואים ובני משפחותיהם, שרבים מהם נמנים עם ציבור מצביעי התנועה, וכן למען קצבאות הילדים, תלושי המזון, שירותי הבריאות, החינוך וצמצום הפערים. זאת, מתוך הבנה כי לכל ילד מגיעה הזדמנות שווה, ולכל משפחה מגיע לחיות בכבוד.

אולם, לצד הדאגה לקיום הגשמי מוטלת עלינו אחריות כבדה: לשמור על הנשמה היהודית של מדינת ישראל.

רק לפני ימים אחדים ציינו 13 שנים להסתלקותו של מרן. דאגתו לעתידה של המדינה ואזהרותיו מפני כרסום בצביונה היהודי מלוות אותי בשעה הזו ביתר שאת.

היום, כשתחת כל עץ רענן נשמעות קריאות לפגוע במעמדם של לומדי התורה, לשנות את אופייה של השבת במרחב הציבורי ולצמצם את מקומה של המסורת בחיי המדינה - כולנו מבינים כי אין זו מחלוקת מגזרית, אלא מאבק על דמותה של ישראל.

עולם התורה הוא עמוד תווך בקיומו הרוחני של עמנו. אני אומר זאת בבירור: רק ש"ס תשמור על עולם התורה, ותגן על הזהות היהודית של מדינת ישראל.

לצד המאבק הזה עומדת המחויבות שלנו לשכבות החלשות. אלו שתי שליחויות שהפקיד בידינו מרן, והן אינן נפרדות זו מזו.

אני נושא עימי את צוואתו בכל יום. זו דרכו של מרן, ובדרך הזאת, בעזרת השם, נמשיך לצעוד בגאון. בציוויו, נצביע בעד המדינה היהודית ושמירת מסורת ישראל.

מנסור עבאס, יו"ר רע"ם

"בואו לא נפספס את ההזדמנות"

רע"ם מציעה דרך של שותפות ותקווה, דווקא בתקופה שבה הפחד והקיטוב מאיימים על עתידנו המשותף.

יש מי שמרוויח מכך שאתם מפחדים מאיתנו, ושאנחנו מפחדים מכם. במשך שנים אמרו לכם שאין עם מי לדבר בחברה הערבית. אבל כשהדבר שירת אינטרסים פוליטיים, פתאום נמצא עם מי לדבר.

עבאס: "יש עם מי לדבר. בואו נעשה יחד" ( צילום: אביהו שפירא )

אני מנסור עבאס, ואני אומר לכם: יש עם מי לדבר.

יש היום מנהיגות ערבית שאומרת כן. כן לאחריות, כן לשותפות, כן למדינה שטובה לכל אזרחיה. אנחנו, האזרחים הערבים, מהווים כחמישית מאוכלוסיית המדינה. איננו אורחים בה, ואיננו הבעיה. אנחנו יכולים וצריכים להיות חלק מהפתרון.

הפשיעה והאלימות אינן מכירות בגבולות לאומיים. מאחורי כל ירי עומדת משפחה שנפגעת, ילדים שחיים בפחד וקהילה שמאבדת את תחושת הביטחון. לכל משפחה, יהודית או ערבית, מגיע לחיות בביטחון.

כך גם בחינוך, בפרנסה ובזכות לחיים בכבוד. אלה אינם אינטרסים מתחרים, אלא צרכים משותפים.

שותפות אינה מחייבת הסכמה על הכול. היא מחייבת נכונות להכיר זה את זה, להתמודד עם מחלוקות ולעבוד יחד.

אי אפשר לבנות עתיד משותף תוך הדרת חמישית מאזרחי המדינה. צריך להציב גבול ברור לגזענות, להפסיק את ההסתה ולהחליף את הפחד באחריות.

אני מאמין בעתיד שבו יהודים וערבים אינם נדרשים לוותר על זהותם כדי לשתף פעולה. אני יודע שלדרך הזאת יש מחיר אישי ופוליטי כבד, ואני מוכן לשאת בו.

הבחירות הקרובות מציבות בפנינו שאלות עמוקות על החברה שאנחנו רוצים להיות: חברה של פחד והפרדה, או חברה של אמון, ביטחון ושותפות.

ההזדמנות לבנות עתיד כזה קיימת היום. אין ודאות שהיא תחזור.

בואו נכיר זה את זה. בואו נעשה יחד. בואו לא נפספס את ההזדמנות.

יועז הנדל, יו"ר המילואימניקים והכלכלית

"תנו לעשות את מה שאנחנו יודעים"

ב-7 באוקטובר, כשהממשלה נעלמה, אנחנו ירדנו דרומה והצלנו את המולדת מאיום קיומי. בתוך המראות הקשים והמחיר הכבד הרגשנו ריק - הממשלה נעלמה והפיקוד הבכיר התפוגג. בלית ברירה לקחנו עלינו את המשימה להציל את המדינה. עם ישראל לקח אחריות.

"ממשלה ציונית בלבד. אין לנו ארץ אחרת". הנדל ( צילום: שלו שלום )

היום זו התחושה שלנו גם במערכת הפוליטית - הכול תקוע, דוהרים לבחירות נוספות. אנחנו לא מוכנים. לא נאפשר לחזור אחורה לסבבי בחירות, אנחנו אומרים די. די להשתמטות ההמונית ודי ליוקר המחייה, די למערכת פוליטית מסואבת.

בבחירות האלה מפלגת המילואימניקים והכלכלית היא הפתרון לריק הפוליטי, והצבעת המחאה הגדולה ביותר שנראתה כאן.

אז איך יוצאים מזה? ממשלה ציונית בלבד, בלי המפלגות החרדיות והערביות.

יש הרבה ציניות וסקפטיות, אבל עם ממוצע של חמישה מנדטים בסקרים (ועוד אנחנו מניחים סחף ביום הבחירות), יש לנו יכולת לשבור את הגושים ולייצר יציבות.

המשימות שלנו הן לטפל ביוקר המחיה המטורף ובגיוס לכולם. אנחנו מייצגים את אותם אנשים שיוצאים למאות ימי מילואים ובסוף משלמים בסופר יותר מבכל מדינה אחרת.

במשך שנים הישראלים עוברים שטיפת מוח שחייבים לבחור בין קואליציה עם מפלגות חרדיות, שרואות בנו שלטון הכופרים ומעודדות השתמטות המונית, לבין מפלגות ערביות אנטי ציוניות שאפילו לא מכירות בחמאס כארגון טרור. לא נחזיק מעמד אם נתפרק לאוטונומיות, לא חברתית ולא כלכלית.

המילואימניקים שסוחבים את המדינה על כתפיהם מאות ימים, ואת הכלכלה כשהם חוזרים הביתה, הפכו לפתרון היחיד.

זה דיון חלופות: האם זורקים את הקול ומצביעים למפלגות "הגוש" בידיעה שזה מוביל לבחירות נוספות (בוודאות), או נותנים למילואימניקים והכלכלית הזדמנות לעשות את מה שהם יודעים. אנשים ישימו "די" בקלפי כי נמאס להם מיוקר המחייה ונמאס להם מההשתמטות. נמאס להם מהתקיעות הפוליטית.

אין לנו אפשרות לחזור אחורה, אין לנו ארץ אחרת.

עופר וינטר, יו"ר עמך ישראל

"לא חוזרים ל-6 באוקטובר"

ב-34 שנות שירותי בצה"ל, בכל תפקיד ובכל משימה, תמיד כיוונתי להיות שליח ציבור. פעלתי כך מתוך הבנה עמוקה שהעם גדול ממני וארץ ישראל חשובה מכולנו.

יצאתי בחיי לקרבות רבים. הקרב הזה שונה, אבל מהחשובים בחיי.

וינטר: "תנו לנו את הכוח לעבוד בשבילכם" ( צילום: יובל חן )

ההחלטה להיכנס לפוליטיקה לא הייתה פשוטה. במשך שנים היה ברור למשפחתי ולי שזה לא יקרה. ידענו שאם נחליט אחרת, זה רק אם יקרה משהו דרמטי שיחייב להיקרא לדגל. זה קרה.

מאז 7 באוקטובר הציבור הלך ימינה. עם ישראל דורש מנהיגות ימנית חדשה, נחושה לנצח ונקייה מעסקנות וחשבונות אישיים. ממשלת ימנית רחבה היא האינטרס הלאומי.

במשך שלוש שנים של מלחמה ראינו את גבורת לוחמינו, את התגייסות האזרחים וגם לא מעט הישגים, אך בשטח עדיין לא ניתנה הפקודה להכריע - לא בעזה, לא בלבנון ולא ביהודה ושומרון. למרות כל הסיפורים - הקונספציה עדיין כאן.

זו הסיבה שהקמנו את עמך ישראל.

תנועה לאומית-ימנית של אנשים חדשים - נשים וגברים, חילונים ודתיים, יהודים ולא יהודים - שלא היו חלק ממה שהיה פה לפני הטבח, אלא צמחו ממנו. נבחרת של לוחמים ואנשי עשייה מכל חלקי הארץ שנענו לקריאה ואומרים "הנני" לצו השעה.

אנחנו מתכוונים לשנות את סדרי העדיפויות ולשים את המשרתים מעל כולם, לשלב חרדים בצה"ל ולהיות השכפ"ץ של הלוחמים בשדה הקרב ובזירה הבינלאומית. אנחנו נחושים לחבר את עם ישראל מתוך אהבה ולמנוע מהפוליטיקה הישנה להחזיר אותנו לשיח המסוכן של 6 באוקטובר.

נשאלנו לא פעם על המתקפות נגדנו מכל הכיוונים. אנחנו לא לוקחים זאת אישית ולא מונעים ממשקעי עבר. עמך ישראל עושה חשבון רק לעם ישראל. תנו לנו את הכוח לעבוד בשבילכם.

ב-27 בחודש, ט"ז בחשוון, "ך" בקלפי.