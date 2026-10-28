ספירת הקולות עדיין בעיצומה, אך כבר כעת ניתן לקבוע כי דפוס ההצבעה מהבחירות הקודמות חזר גם בבחירות לכנסת ה-26: היישובים המבוססים הצביעו לגוש השינוי, בעוד מחנה נתניהו נהנה לרוב מפופולריות הולכת וגדלה ככל שהאשכול החברתי-כלכלי של היישוב נמוך יותר.

מדד האשכולות החברתיים-כלכליים, שקובעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדרג את הרשויות המקומיות בישראל בסולם של 1 עד 10 שמשקף את החוזק הכלכלי והחברתי של תושביהן. הדירוג מחושב באמצעות מודל סטטיסטי שמשקלל נתונים מגוונים כמו רמות הכנסה ותעסוקה, הישגים בחינוך, רמת חיים ומאפיינים דמוגרפיים.

באשכולות 10-9, נכון לתוצאות בשעה 10:56 שהתבססו על 70.69% מהקולות, קיבל גוש השינוי 82.7% מהקולות ביישובים היהודיים - לעומת 17.3% בלבד לנתניהו. אלא שמדובר במספרים קטנים מאוד: כ-5,000 לגוש השינוי, מול כאלף לגוש נתניהו. ביישובים אלה, איזנקוט מנצח בפער גדול עם 38.1% מהקולות - ואחריו הדמוקרטים עם 18.2%, וביחד עם 18.1%. הליכוד, לעומת זאת, מקבל 12.1% בלבד, ושאר המפלגות במחנה לא היו עוברות את אחוז החסימה.

באשכולות 8-7 מספר המצביעים גדל משמעותית והתמונה משתנה, אך גוש השינוי עדיין נהנה מרוב של 71.7% מול 28.3% ביישובים היהודיים. במספרים, מדובר על כ-461 אלף מצביעים לגוש השינוי מול כ-182 אלף לגוש נתניהו. איזנקוט נהנה ביישובים האלה מ-28.8% תמיכה, ואילו ביחד של בנט עם 17% והדמוקרטים עם 15.4%. במחנה נתניהו, לעומת זאת, הליכוד מקבל 16.3%, ו"הציונות הדתית-זהות" אחריו במחנה עם 4% בלבד.

דפוסי ההצבעה חזרו גם בבחירות הנוכחיות. נתניהו ואיזנקוט ( צילום: AP Photo/Ariel Schalit, Jewel SAMAD / AFP )

באשכולות 6-5 חל זינוק נוסף במספר המצביעים ביישובים היהודיים, וגם מהפך: מחנה נתניהו נהנה מרוב של 51.3%, לעומת 48.7% לגוש השינוי. במספרים, מדובר על כ-415 אלף מצביעים למחנה נתניהו, לעומת כ-394 אלף לגוש השינוי. הליכוד זוכה בכ-30% מהקולות, ואיזנקוט ב-18.2% בלבד.

מרמה 4 ומטה, הרמה החברתית-כלכלית ביישובים נחשבת נמוכה - ולרוב מדובר ביישובים ערביים וחרדיים. כך, באשכולות 4-3 התמונה משתנה דרמטית: כ-365 אלף מצביעים למחנה נתניהו ביישובים היהודיים, שהם 67.1%, לעומת כ-178.5 אלף לגוש השינוי - 32.9% בלבד.

באשכולות 2-1 התמונה כבר הפוכה ממש לאשכולות 10-9. מחנה נתניהו נהנה מ-92% מהקולות, כשרובם המוחלט הולך ליהדות התורה (45.8%) וש"ס (22.6%), ורק לאחר מכן הליכוד עם 8.8%. מדובר, בסך הכול, על כ-188 אלף מצביעים למחנה נתניהו באשכולות אלה, לעומת כ-16 אלף לגוש השינוי.

אם מכניסים את היישובים הערביים למשוואה, אז מספר הקולות באשכולות 2-1 מזנק דרמטית - וכך גם מספר הקולות למפלגות שמתנגות לנתניהו, שזוכות יחד לכ-102 אלף קולות, בעוד מחנה נתניהו זוכה לעוד מאות קולות בודדים. באשכולות 4-3 כולל יישובים ערביים מתקבלת תמונה דומה, עם כ-250 אלף קולות למחנה שמתנגד לנתניהו לעומת כ-366 אלף למחנה שלו. לעומת זאת, בשאר האשכולות החברתיים הוספת היישובים הערביים לא משנה את התמונה משמעותית.