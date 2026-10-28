ספירת הקולות עדיין בעיצומה, אך כבר כעת ניתן לקבוע כי דפוס ההצבעה מהבחירות הקודמות חזר גם בבחירות לכנסת ה-26: היישובים המבוססים הצביעו לגוש השינוי, בעוד מחנה נתניהו נהנה לרוב מפופולריות הולכת וגדלה ככל שהאשכול החברתי-כלכלי של היישוב נמוך יותר.
מדד האשכולות החברתיים-כלכליים, שקובעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדרג את הרשויות המקומיות בישראל בסולם של 1 עד 10 שמשקף את החוזק הכלכלי והחברתי של תושביהן. הדירוג מחושב באמצעות מודל סטטיסטי שמשקלל נתונים מגוונים כמו רמות הכנסה ותעסוקה, הישגים בחינוך, רמת חיים ומאפיינים דמוגרפיים.
באשכולות 10-9, נכון לתוצאות בשעה 10:56 שהתבססו על 70.69% מהקולות, קיבל גוש השינוי 82.7% מהקולות ביישובים היהודיים - לעומת 17.3% בלבד לנתניהו. אלא שמדובר במספרים קטנים מאוד: כ-5,000 לגוש השינוי, מול כאלף לגוש נתניהו. ביישובים אלה, איזנקוט מנצח בפער גדול עם 38.1% מהקולות - ואחריו הדמוקרטים עם 18.2%, וביחד עם 18.1%. הליכוד, לעומת זאת, מקבל 12.1% בלבד, ושאר המפלגות במחנה לא היו עוברות את אחוז החסימה.
באשכולות 8-7 מספר המצביעים גדל משמעותית והתמונה משתנה, אך גוש השינוי עדיין נהנה מרוב של 71.7% מול 28.3% ביישובים היהודיים. במספרים, מדובר על כ-461 אלף מצביעים לגוש השינוי מול כ-182 אלף לגוש נתניהו. איזנקוט נהנה ביישובים האלה מ-28.8% תמיכה, ואילו ביחד של בנט עם 17% והדמוקרטים עם 15.4%. במחנה נתניהו, לעומת זאת, הליכוד מקבל 16.3%, ו"הציונות הדתית-זהות" אחריו במחנה עם 4% בלבד.
באשכולות 6-5 חל זינוק נוסף במספר המצביעים ביישובים היהודיים, וגם מהפך: מחנה נתניהו נהנה מרוב של 51.3%, לעומת 48.7% לגוש השינוי. במספרים, מדובר על כ-415 אלף מצביעים למחנה נתניהו, לעומת כ-394 אלף לגוש השינוי. הליכוד זוכה בכ-30% מהקולות, ואיזנקוט ב-18.2% בלבד.
מרמה 4 ומטה, הרמה החברתית-כלכלית ביישובים נחשבת נמוכה - ולרוב מדובר ביישובים ערביים וחרדיים. כך, באשכולות 4-3 התמונה משתנה דרמטית: כ-365 אלף מצביעים למחנה נתניהו ביישובים היהודיים, שהם 67.1%, לעומת כ-178.5 אלף לגוש השינוי - 32.9% בלבד.
באשכולות 2-1 התמונה כבר הפוכה ממש לאשכולות 10-9. מחנה נתניהו נהנה מ-92% מהקולות, כשרובם המוחלט הולך ליהדות התורה (45.8%) וש"ס (22.6%), ורק לאחר מכן הליכוד עם 8.8%. מדובר, בסך הכול, על כ-188 אלף מצביעים למחנה נתניהו באשכולות אלה, לעומת כ-16 אלף לגוש השינוי.
אם מכניסים את היישובים הערביים למשוואה, אז מספר הקולות באשכולות 2-1 מזנק דרמטית - וכך גם מספר הקולות למפלגות שמתנגות לנתניהו, שזוכות יחד לכ-102 אלף קולות, בעוד מחנה נתניהו זוכה לעוד מאות קולות בודדים. באשכולות 4-3 כולל יישובים ערביים מתקבלת תמונה דומה, עם כ-250 אלף קולות למחנה שמתנגד לנתניהו לעומת כ-366 אלף למחנה שלו. לעומת זאת, בשאר האשכולות החברתיים הוספת היישובים הערביים לא משנה את התמונה משמעותית.
רוצים לבחון את הנתונים בעצמכם? באמצעות המפה שיצר מומחה הדאטה ניר סמילגה תוכלו לצלול לנתונים מכל היישובים ברחבי הארץ: