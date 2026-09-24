ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יו"ר מפלגת "ביחד", הגיע אמש (חמישי) למסעדה בבני ברק כדי לצלם את אחד מסרטוני ה"פרלמנט" שהוא מפיץ ברשתות החברתיות בשבועות האחרונים, אלא שלפי הודעת המשטרה, אחד הנוכחים השליך חפץ לעברו. בנט לא נפגע, והחשוד נעצר. לפי הודעת מפלגתו, מי שכן נפגעה היא אחת מנשות הצוות שלו, שטופלה במקום.
מפלגת "ביחד" מסרה כי "בנט קיים 'פרלמנט' עם מספר תלמידי ישיבה והשיחה התנהלה בצורה טובה ועניינית. לאחר כחצי שעה, הגיעה למקום חבורת פעילים פוליטיים. שני חפצים שנזרקו לעבר בנט, פגעו בראשה של אחת מנשות הצוות שלו. היא טופלה במקום על ידי צוות של מגן דוד אדום ושוחררה ללא קבלת טיפול רפואי נוסף, מאוחר יותר בנט שוחח איתה ושמע כי היא חשה בטוב". צפו בתיעוד הכאוס מהמקום:
מהמשטרה נמסר כי "במהלך ביקור אישיות ציבורית במסעדה בבני ברק, עובר אורח שחלף במקום השליך חפץ שלא פגע באישיות. שוטרי תחנת בני ברק רמת גן שנכחו במקום עצרו מיד את החשוד והוא מובא כעת לחקירה בתחנת המשטרה". במפלגת ביחד הודו לכוחות הביטחון: "בנט הודה לאנשי כוחות הביטחון וההצלה על פעילותם המהירה. נמשיך לקיים מפגשים בכל רחבי הארץ במסגרת המסע לתיקון מדינת ישראל".
בין הנוכחים במקום היה פעיל הימין מרדכי דוד, שגם תועד צועק לעבר בנט דברים. בנט השיב לו: "מציע לך להתגייס מהר, כי מהרגע שאני ראש ממשלה אתה לא תקבל שקל מהמדינה".
זו אינה הפעם הראשונה שבה ראש מפלגה בגוש המתנגד לראש הממשלה בנימין נתניהו נתקל בדוד. בחודש שעבר יו"ר ישר! גדי איזנקוט תועד משוחח איתו בחוף הים, אחרי שהאחרון התקרב אליו וניסה לצלם עצמו שואל אותו שאלות על מה שאירע כמה שבועות אחרי טבח 7 באוקטובר. איזנקוט סירב להשיב לשאלתו ואמר: "אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא".