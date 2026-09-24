, יו"ר מפלגת "ביחד", הגיע אמש (חמישי) למסעדה בבני ברק כדי לצלם את אחד מסרטוני ה"פרלמנט" שהוא מפיץ ברשתות החברתיות בשבועות האחרונים, אלא שלפי הודעת המשטרה, אחד הנוכחים השליך חפץ לעברו. בנט לא נפגע, והחשוד נעצר. לפי הודעת מפלגתו, מי שכן נפגעה היא אחת מנשות הצוות שלו, שטופלה במקום.

, יו"ר מפלגת "ביחד", הגיע אמש (חמישי) למסעדה בבני ברק כדי לצלם את אחד מסרטוני ה"פרלמנט" שהוא מפיץ ברשתות החברתיות בשבועות האחרונים, אלא שלפי הודעת המשטרה, אחד הנוכחים השליך חפץ לעברו. בנט לא נפגע, והחשוד נעצר. לפי הודעת מפלגתו, מי שכן נפגעה היא אחת מנשות הצוות שלו, שטופלה במקום.