איזנקוט טען בנאומו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הפסיד - ואמר כי מנהיג ראוי היה פורש מהחיים הפוליטיים. "עדיין, אומנם עדיין מדובר בתוצאות המדגמים ונדרש לחכות לתוצאות האמת, אך כבר ניתן לקבוע כי נתניהו מוצא את עצמו הלילה נמצא מול רוב ציוני ממלכתי גדול. מנהיג ראוי היה מקבל את אי האמון של העם ומודיע היום על פרישתו מהחיים הפוליטיים", אמר.

איזנקוט טען בנאומו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הפסיד - ואמר כי מנהיג ראוי היה פורש מהחיים הפוליטיים. "עדיין, אומנם עדיין מדובר בתוצאות המדגמים ונדרש לחכות לתוצאות האמת, אך כבר ניתן לקבוע כי נתניהו מוצא את עצמו הלילה נמצא מול רוב ציוני ממלכתי גדול. מנהיג ראוי היה מקבל את אי האמון של העם ומודיע היום על פרישתו מהחיים הפוליטיים", אמר.

איזנקוט טען בנאומו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הפסיד - ואמר כי מנהיג ראוי היה פורש מהחיים הפוליטיים. "עדיין, אומנם עדיין מדובר בתוצאות המדגמים ונדרש לחכות לתוצאות האמת, אך כבר ניתן לקבוע כי נתניהו מוצא את עצמו הלילה נמצא מול רוב ציוני ממלכתי גדול. מנהיג ראוי היה מקבל את אי האמון של העם ומודיע היום על פרישתו מהחיים הפוליטיים", אמר.

הוא הצהיר כי יציאה למערכת בחירות נוספת תהיה "טעות". "בבחירות עם אחוזי הצבעה כל כך גבוהים תהיה זו טעות לצאת לבחירות נוספות חובתנו חובתי האישית לעשות הכל על מנת לממש את רצון העם", הסביר. למרות שלפחות לפי המדגמים, הגוש בראשותו רחוק מ-61 מנדטים - הצהיר איזנקוט כי "העם מאס בתרבות השקר, מאס במחדל, מאס בפילוג ובשיסוי. למיליוני האנשים שהצביעו היום בעד גיוס לכל, בעד הנהגה חדשה, אני רוצה להבטיח לכם: אפעל בכל כוחי להקים ממשלת גיוס ציונית. זה רצון העם, ורצונו ימומש לכדי הקמת ממשלה ציונית יציבה וטובה לאזרחי ישראל כולם".

הוא הצהיר כי יציאה למערכת בחירות נוספת תהיה "טעות". "בבחירות עם אחוזי הצבעה כל כך גבוהים תהיה זו טעות לצאת לבחירות נוספות חובתנו חובתי האישית לעשות הכל על מנת לממש את רצון העם", הסביר. למרות שלפחות לפי המדגמים, הגוש בראשותו רחוק מ-61 מנדטים - הצהיר איזנקוט כי "העם מאס בתרבות השקר, מאס במחדל, מאס בפילוג ובשיסוי. למיליוני האנשים שהצביעו היום בעד גיוס לכל, בעד הנהגה חדשה, אני רוצה להבטיח לכם: אפעל בכל כוחי להקים ממשלת גיוס ציונית. זה רצון העם, ורצונו ימומש לכדי הקמת ממשלה ציונית יציבה וטובה לאזרחי ישראל כולם".

הוא הצהיר כי יציאה למערכת בחירות נוספת תהיה "טעות". "בבחירות עם אחוזי הצבעה כל כך גבוהים תהיה זו טעות לצאת לבחירות נוספות חובתנו חובתי האישית לעשות הכל על מנת לממש את רצון העם", הסביר. למרות שלפחות לפי המדגמים, הגוש בראשותו רחוק מ-61 מנדטים - הצהיר איזנקוט כי "העם מאס בתרבות השקר, מאס במחדל, מאס בפילוג ובשיסוי. למיליוני האנשים שהצביעו היום בעד גיוס לכל, בעד הנהגה חדשה, אני רוצה להבטיח לכם: אפעל בכל כוחי להקים ממשלת גיוס ציונית. זה רצון העם, ורצונו ימומש לכדי הקמת ממשלה ציונית יציבה וטובה לאזרחי ישראל כולם".

איזנקוט פנה בנאומו גם לכל ראשי מערכת הביטחון והשירות הציבורי וכינה את נתניהו "ראש ממשלת מעבר ללא מנדט ואמון": "זכרו שאתם משרתים את הממלכה ואת האינטרסים של אזרחי ישראל בלבד. עמדו חזק ואיתן נגד כל ניסיון לאתגר אתכם. יש לכם גיבוי ברור שלי". לאחר מכן פנה לנתניהו ישירות: "אל תעז להשתמש בביטחון ישראל לצרכיך הפוליטיים".

איזנקוט פנה בנאומו גם לכל ראשי מערכת הביטחון והשירות הציבורי וכינה את נתניהו "ראש ממשלת מעבר ללא מנדט ואמון": "זכרו שאתם משרתים את הממלכה ואת האינטרסים של אזרחי ישראל בלבד. עמדו חזק ואיתן נגד כל ניסיון לאתגר אתכם. יש לכם גיבוי ברור שלי". לאחר מכן פנה לנתניהו ישירות: "אל תעז להשתמש בביטחון ישראל לצרכיך הפוליטיים".

איזנקוט פנה בנאומו גם לכל ראשי מערכת הביטחון והשירות הציבורי וכינה את נתניהו "ראש ממשלת מעבר ללא מנדט ואמון": "זכרו שאתם משרתים את הממלכה ואת האינטרסים של אזרחי ישראל בלבד. עמדו חזק ואיתן נגד כל ניסיון לאתגר אתכם. יש לכם גיבוי ברור שלי". לאחר מכן פנה לנתניהו ישירות: "אל תעז להשתמש בביטחון ישראל לצרכיך הפוליטיים".