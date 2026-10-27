כשלוש שעות אחרי פרסום תוצאות המדגמים, יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט נואם הלילה (בין שלישי לרביעי) לראשונה - והוצג על ידי הכרוז, איש התקשורת רפי גינת, כ"ראש הממשלה הבא". "עשינו היסטוריה", הכריז בפתח נאומו, "הציבור הכריע בעד שינוי". ynet העביר בשידור חי את נאומו של איזנקוט.
איזנקוט טען בנאומו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הפסיד - ואמר כי מנהיג ראוי היה פורש מהחיים הפוליטיים. "עדיין, אומנם עדיין מדובר בתוצאות המדגמים ונדרש לחכות לתוצאות האמת, אך כבר ניתן לקבוע כי נתניהו מוצא את עצמו הלילה נמצא מול רוב ציוני ממלכתי גדול. מנהיג ראוי היה מקבל את אי האמון של העם ומודיע היום על פרישתו מהחיים הפוליטיים", אמר.
הוא הצהיר כי יציאה למערכת בחירות נוספת תהיה "טעות". "בבחירות עם אחוזי הצבעה כל כך גבוהים תהיה זו טעות לצאת לבחירות נוספות חובתנו חובתי האישית לעשות הכל על מנת לממש את רצון העם", הסביר. למרות שלפחות לפי המדגמים, הגוש בראשותו רחוק מ-61 מנדטים - הצהיר איזנקוט כי "העם מאס בתרבות השקר, מאס במחדל, מאס בפילוג ובשיסוי. למיליוני האנשים שהצביעו היום בעד גיוס לכל, בעד הנהגה חדשה, אני רוצה להבטיח לכם: אפעל בכל כוחי להקים ממשלת גיוס ציונית. זה רצון העם, ורצונו ימומש לכדי הקמת ממשלה ציונית יציבה וטובה לאזרחי ישראל כולם".
ממוצע המדגמים בערוצים 11, 12 ו-13, מצביע על שוויון 51 מנדטים בין הגושים. מדגם חדשות 12 נותן יתרון קל לגוש השינוי בראשות איזנקוט. המפלגות הערביות, לפי כל המדגמים, עומדות על 18 מנדטים לפי שעה.
איזנקוט פנה בנאומו גם לכל ראשי מערכת הביטחון והשירות הציבורי וכינה את נתניהו "ראש ממשלת מעבר ללא מנדט ואמון": "זכרו שאתם משרתים את הממלכה ואת האינטרסים של אזרחי ישראל בלבד. עמדו חזק ואיתן נגד כל ניסיון לאתגר אתכם. יש לכם גיבוי ברור שלי". לאחר מכן פנה לנתניהו ישירות: "אל תעז להשתמש בביטחון ישראל לצרכיך הפוליטיים".
גם הוא, כמו בנט, התמקד בנאומו גם בנושא הגיוס והאחדות בעם ואמר: "לאזרחי ישראל, אני יכול להבטיח לכם תם עידן ההשתמטות המחדל והשקרים. תם עידן ה'אנחנו' ו'הם'. אפעל לייצג את כלל חלקי הציבור הישראלי - אלה שבחרו ב'ישר!' וגם אלו שלא. נוכיח שאין זה ניצחון של צד אחד על צד אחר בעם, אלא ניצחון של עם ישראל כולו. זאת תהיה היציאה האמיתית שלנו לדרך חדשה. תום הפילוג והשיסוי".
לקראת סוף נאומו הודה איזנקוט, ששכל במהלך המלחמה את בנו גל בקרבות בעזה, למשפחתו כאשר קולו חנוק ודמעות בעיניו: "תודתי האחרונה שמורה למשפחתי היקרה - חנה, גיא, רותם, יעל, ורד וגל בני שנמצא בלב. לאימי אסתר, לנכדיי האהובים, תודה שליוויתים אותי לאורך כל הדרך אני אוהבת אתכם".
ישר! של איזנקוט זכתה במדגם כאן 11 ל-21 מנדטים, במדגם חדשות 12 ל-22 מנדטים ובמדגם חדשות 13 ל-22 מנדטים. ב-i24News ישר! עם 20 מנדטים, ובערוץ 14 עם 19 מנדטים. לפי ממוצע כל המדגמים המפלגה בראשות הרמטכ"ל לשעבר זכתה בכ-21 מנדטים.
איזנקוט, הרמטכ"ל ה-21, הצטרף לפוליטיקה ב-2022, שלוש שנים אחרי שפשט מדים. הוא הוצב במקום השלישי ברשימת המחנה הממלכתי של בני גנץ, ואחרי 7 באוקטובר הצטרף עם מפלגתו לממשלת נתניהו, וכיהן כשר בלי תיק. ב-7 בדצמבר 2023 נפל בנו גל בקרבות בעזה.
ביוני 2025 הודיע על פרישתו מהמחנה הממלכתי, וחודשיים אחר כך הקים את מפלגת ישר! בראשותו. בחודשים האחרונים מפלגתו הפכה למובילה בסקרים, ואיזנקוט לא שלל אפשרות להקמת ממשלת מיעוט, כשרע"מ וייתכן שגם חלקים ברשימה המשותפת יתמכו בה מבחוץ.
לפני הבחירות, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן סגר את הדלת על התוכנית של איזנקוט להקמת ממשלת מיעוט, כשהודיע שלא יסכים לה. עם זאת, הערב הוא סירב להתחייב שלא יסכים להישענות על קולות המפלגות הערביות.