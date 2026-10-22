אלימות בשוק התקווה בתל אביב במהלך ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במקום. בתיעוד שהופץ מהמקום נראה אזרח בחולצה כתומה משליך תפוז לעבר אדם אחר ולאחר מכן מתעמת פיזית עם מישל אילוז, אביו של גיא אילוז שנחטף ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר ונרצח בשבי חמאס. נתניהו לא נראה באזור במהלך העימות. במהלך הסיור של נתניהו בשוק נשמע אדם צועק לעברו: "העברת מיליארדים לחמאס"

אלימות בשוק התקווה בתל אביב במהלך ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במקום. בתיעוד שהופץ מהמקום נראה אזרח בחולצה כתומה משליך תפוז לעבר אדם אחר ולאחר מכן מתעמת פיזית עם מישל אילוז, אביו של גיא אילוז שנחטף ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר ונרצח בשבי חמאס. נתניהו לא נראה באזור במהלך העימות. במהלך הסיור של נתניהו בשוק נשמע אדם צועק לעברו: "העברת מיליארדים לחמאס"

אלימות בשוק התקווה בתל אביב במהלך ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במקום. בתיעוד שהופץ מהמקום נראה אזרח בחולצה כתומה משליך תפוז לעבר אדם אחר ולאחר מכן מתעמת פיזית עם מישל אילוז, אביו של גיא אילוז שנחטף ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר ונרצח בשבי חמאס. נתניהו לא נראה באזור במהלך העימות. במהלך הסיור של נתניהו בשוק נשמע אדם צועק לעברו: "העברת מיליארדים לחמאס"