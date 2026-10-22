אלימות בשוק התקווה בתל אביב במהלך ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במקום. בתיעוד שהופץ מהמקום נראה אזרח בחולצה כתומה משליך תפוז לעבר אדם אחר ולאחר מכן מתעמת פיזית עם מישל אילוז, אביו של גיא אילוז שנחטף ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר ונרצח בשבי חמאס. נתניהו לא נראה באזור במהלך העימות. במהלך הסיור של נתניהו בשוק נשמע אדם צועק לעברו: "העברת מיליארדים לחמאס"
אילוז הגיע לשוק יחד עם גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת ז"ל, שנחטפה מקיבוץ בארי ונרצחה בשבי חמאס ועם עינב צנגאוקר, אימו של שורד השבי מתן. השלושה הגיעו לשוק כדי להעביר מסר לראש הממשלה שלפיו "כל מי שהיה על ההגה ב-7 באוקטובר צריך ללכת הביתה".
מישל אילוז אמר: ״בזמן שהגעתי למחות נגד ראש הממשלה על כך שהפקיר את גאיצ׳וק שלי, בני בכורי, למות בשבי, אזרחים חסרי בושה ומצפון מוסרי נקטו נגדי באלימות. זו חרפה שאב שכול, שבנו נרצח בשבי, מקבל מכות מאזרחים״.
בנוסף, טענו נציגי משפחות 7/10 כי הורחקו מהשוק על ידי המשטרה. עינב צנגאוקר אמרה: "הגעתי לשוק התקווה עם מישל וגיל וסך הכל הגענו לומר לנתניהו את האמת הפשוטה דווקא במעוז שהוא חושב שיצביעו לו - שהבן שלי נחטף ב-7 באוקטובר. באיזו עזות מצח הוא מבקש את אמון הציבור שוב? עם הציבור שהתאסף שם לא היה עם מי לדבר נתקלנו במילים מבזות - דיברו למישל כאב שכול במילים שאני לא אחזור עליהם וראש הממשלה ברח כי זה מה שהוא עושה מ-7 באוקטובר, מסרב להקים ועדת חקירה ממלכתית שתגלה את האמת".