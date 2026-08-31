הליטאית, נמצאים בימים אלה במשא ומתן קדחתני על גיבוש הרשימה המאוחדת לכנסת. על פי הסכמי התורנות בין הצדדים הפעם תורו של יו"ר דגל התורה, משה גפני להיות היו"ר, אך במפלגה הליטאית לא מסתפקים רק בכך - אלא גם שוקלים הפעם לדרוש תפקיד שר.

הליטאית, נמצאים בימים אלה במשא ומתן קדחתני על גיבוש הרשימה המאוחדת לכנסת. על פי הסכמי התורנות בין הצדדים הפעם תורו של יו"ר דגל התורה, משה גפני להיות היו"ר, אך במפלגה הליטאית לא מסתפקים רק בכך - אלא גם שוקלים הפעם לדרוש תפקיד שר.

עד כה בדגל התורה סירבו לשבת סביב שולחן הממשלה מטעמים עקרוניים, בין היתר שותפות במשרדים ואחריות על חילול שבת וכן הימנעות משותפות מאסיבית בתוך המדינה.

עד כה בדגל התורה סירבו לשבת סביב שולחן הממשלה מטעמים עקרוניים, בין היתר שותפות במשרדים ואחריות על חילול שבת וכן הימנעות משותפות מאסיבית בתוך המדינה.

עד כה בדגל התורה סירבו לשבת סביב שולחן הממשלה מטעמים עקרוניים, בין היתר שותפות במשרדים ואחריות על חילול שבת וכן הימנעות משותפות מאסיבית בתוך המדינה.

למרות זאת, הפעם כאמור, שוקלים בדגל התורה לבקש מהרבנים אישור להתמנות לשרים - אחרי שגם באגודת ישראל נמנעו מכך שנים ארוכות עד שבעקבות החלטה שלא ניתן להיות סגן שר במעמד שר, הפך בזמנו יעקב ליצמן לשר החרדי האשכנזי הראשון.

למרות זאת, הפעם כאמור, שוקלים בדגל התורה לבקש מהרבנים אישור להתמנות לשרים - אחרי שגם באגודת ישראל נמנעו מכך שנים ארוכות עד שבעקבות החלטה שלא ניתן להיות סגן שר במעמד שר, הפך בזמנו יעקב ליצמן לשר החרדי האשכנזי הראשון.

למרות זאת, הפעם כאמור, שוקלים בדגל התורה לבקש מהרבנים אישור להתמנות לשרים - אחרי שגם באגודת ישראל נמנעו מכך שנים ארוכות עד שבעקבות החלטה שלא ניתן להיות סגן שר במעמד שר, הפך בזמנו יעקב ליצמן לשר החרדי האשכנזי הראשון.