ראש הממשלה בנימין נתניהו זימן להיום (ראשון) את מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי לדיון בנושא טוהר הבחירות, שבו ישתתף גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. אף שמדובר בנושא חוצה מפלגות במערכת הפוליטית, ראש האופוזיציה, לדוגמה, לא הוזמן לדיון הזה, וכך גם אף נציג מטעם ועדת הבחירות.

בן גביר, לוי ונתניהו ( צילום: דוברות המשטרה )

בלשכת ראש הממשלה טענו כי לא מדובר בפגישה חריגה, ואמרו שהיא מתרחשת לפני כל מערכת בחירות. המפכ"ל לוי סירב להתייצב לדיון דומה בלשכתו של בן גביר, אבל צפוי להגיע לנתניהו.

מפלגת ישר! של גדי איזנקוט הודיעה כי פנתה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ולוועדת הבחירות בדרישה לבטל את הפגישה לאלתר. "נתניהו מתמודד בעצמו בבחירות, אינו אחראי על טוהר הבחירות ומפכ״ל המשטרה אינו כפוף לו בנושא", נמסר. "הפגישה החריגה מעוררת חשש לניסיון לייצר מצג שווא של פגיעה בטוהר הבחירות, ללא כל בסיס, כדי לערער מראש את אמון הציבור בתוצאותיהן. נתניהו מבין שהוא בדרך להפסיד, וכעת עולה החשש שהוא מנסה להפעיל לחץ על משרתי הציבור כדי לקדם את האינטרסים הפוליטיים שלו".

המפכ"ל, יש לציין, כבר קיים דיון עם מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית עו"ד דין ליבנה בנושא היערכות לבחירות לפני כשבוע וחצי. בדיון השתתף סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה, יחד עם נציגי צה"ל ושב"כ, והוא עסק בהיערכות המשטרה לקראת יום הבחירות, בשמירה על הסדר הציבורי ובהבטחת קיומו של הליך בחירות תקין ובטוח.

״משטרת ישראל היא משטרה מקצועית וא-פוליטית, וכך תמשיך להיות", אמר אז לוי. "הנחיתי באופן חד-משמעי כי אף שוטר לא יביע את עמדותיו הפוליטיות במסגרת שירותו, ומי שיפר הנחיה זו לא יוכל להמשיך ולשרת במשטרה. אנו ערוכים לכל תרחיש בכדי לשמור על טוהר הבחירות, בכל ההיבטים המבצעיים, ונפעל במקצועיות ובממלכתיות כדי להבטיח את קיומו התקין של יום הבחירות".

ליבנה מסר כי "שיתוף הפעולה בין ועדת הבחירות המרכזית לבין משטרת ישראל חסר תקדים בהיקפו. הוצגה לנו היערכות שיא של המשטרה. יו"ר ועדת הבחירות, השופט סולברג, אני וכל הוועדה, בטוחים ביכולות של משטרת ישראל ובידיעה של כל שוטר ושוטרת כי טוהר הבחירות היא המטלה החשובה ביותר. אנחנו מודים למשטרה כולה, ולמפכ"ל בפרט על ההיערכות המקצועית ועל ההתגייסות המלאה, כפי שהוצגה בפנינו עתה".