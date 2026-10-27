בשנים האחרונות, גם היום (שלישי) התלמאו הרשתות החברתיות בתמונות של מצביעים שמציגים את הפתק שבו בחרו בקלפיות השונות. לפי ועדת הבחירות המרכזית, מדובר באיסור שעשוי להיחשב גם עבירה פלילית. הוועדה פרסה בקלפיות ברחבי הארץ שלטים בנושא, שקוראים לא לצלם בקלפי - וזאת בשל העובדה כי לפי חוק הבחירות לכנסת הבחירות הן חשאיות של כל אדם.

בשנים האחרונות, גם היום (שלישי) התלמאו הרשתות החברתיות בתמונות של מצביעים שמציגים את הפתק שבו בחרו בקלפיות השונות. לפי ועדת הבחירות המרכזית, מדובר באיסור שעשוי להיחשב גם עבירה פלילית. הוועדה פרסה בקלפיות ברחבי הארץ שלטים בנושא, שקוראים לא לצלם בקלפי - וזאת בשל העובדה כי לפי חוק הבחירות לכנסת הבחירות הן חשאיות של כל אדם.

חרף הדברים הללו, ועדת הבחירות המרכזית אינה גוף אכיפה. מזכירי הקלפי יכולים להעיר לבוחר, לבקש ממנו לחדול ולדווח, אבל אין בידיהם כלים לאכוף את האיסור בפועל, וצילום עצמי של בוחר מאחורי הפרגוד אינו נאכף בהכרח. העיקרון שעליו נשען האיסור מעוגן בסעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת, הקובע כי "הכנסת תיבחר בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות".

חרף הדברים הללו, ועדת הבחירות המרכזית אינה גוף אכיפה. מזכירי הקלפי יכולים להעיר לבוחר, לבקש ממנו לחדול ולדווח, אבל אין בידיהם כלים לאכוף את האיסור בפועל, וצילום עצמי של בוחר מאחורי הפרגוד אינו נאכף בהכרח. העיקרון שעליו נשען האיסור מעוגן בסעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת, הקובע כי "הכנסת תיבחר בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות".

חרף הדברים הללו, ועדת הבחירות המרכזית אינה גוף אכיפה. מזכירי הקלפי יכולים להעיר לבוחר, לבקש ממנו לחדול ולדווח, אבל אין בידיהם כלים לאכוף את האיסור בפועל, וצילום עצמי של בוחר מאחורי הפרגוד אינו נאכף בהכרח. העיקרון שעליו נשען האיסור מעוגן בסעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת, הקובע כי "הכנסת תיבחר בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות".

, שהיה פרקליטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בשל הטענות כי חברי הליכוד והקואליציה הפרו את חשאיות ההצבעה בכך שצילמו את הבצעתם מאחרוי הפרגוד.

, שהיה פרקליטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בשל הטענות כי חברי הליכוד והקואליציה הפרו את חשאיות ההצבעה בכך שצילמו את הבצעתם מאחרוי הפרגוד.

באשר לבחירות הנוכחיות לכנסת, היחס לצילום ההצבעה זכה לפי עדויות ליחס שונה בין קלפיות. סער, תושב תל אביב, סיפר: "הגענו לקלפי בשכונת יד אליהו. בת זוגי הוציאה את הטלפון כדי לצלם את הילדים מכניסים את המעטפה לקלפי - ואחד מחברי ועדת הקלפי אמר לנו שזה אסור. אף פעם בעבר לא נאמר לנו דבר כזה".

באשר לבחירות הנוכחיות לכנסת, היחס לצילום ההצבעה זכה לפי עדויות ליחס שונה בין קלפיות. סער, תושב תל אביב, סיפר: "הגענו לקלפי בשכונת יד אליהו. בת זוגי הוציאה את הטלפון כדי לצלם את הילדים מכניסים את המעטפה לקלפי - ואחד מחברי ועדת הקלפי אמר לנו שזה אסור. אף פעם בעבר לא נאמר לנו דבר כזה".

באשר לבחירות הנוכחיות לכנסת, היחס לצילום ההצבעה זכה לפי עדויות ליחס שונה בין קלפיות. סער, תושב תל אביב, סיפר: "הגענו לקלפי בשכונת יד אליהו. בת זוגי הוציאה את הטלפון כדי לצלם את הילדים מכניסים את המעטפה לקלפי - ואחד מחברי ועדת הקלפי אמר לנו שזה אסור. אף פעם בעבר לא נאמר לנו דבר כזה".