לאחר סיום הגשת הרשימות לכנסת, מפלגות רבות וגם גופים אזרחיים הגישו בקשות פסילה נגד מפלגות או מועמד ספציפי שצפויים לקחת חלק בבחירות הקרובות. על קריאות הקואליציה והאופוזיציה למנוע השתתפות ממפלגות השייכות לגוש הנגדי, הדיונים בוועדת הבחירות שיתקיימו במהלך השבוע - ומתי בג"ץ יכול להתערב בהחלטה.

גלריה ועדת הבחירות המרכזית ( צילום: שלו שלום )

הקריטריונים לפסילה הליך פסילת מפלגה בישראל, או מועמד, מתחיל במליאת ועדת הבחירות המרכזית, וכל מפלגה רשאית להגיש בקשה כזו, לפי סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת. לפי הסעיף, צריך שיתקיים ברשימה או באדם אחד מהתנאים הבאים: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות או תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

ההליך - והתערבות בג"ץ ההחלטה מגיעה לדיון במליאת ועדת הבחירות המרכזית, בראשות היו"ר השופט נעם סולברג, ומתקבלת בהצבעה בין נציגי המפלגות - שם יש רוב לגוש הקואליציה. לאחר ההחלטה, ניתן לעתור לבג"ץ. על פי מקרי עבר, בג"ץ בדרך כלל הפך את החלטות הוועדה, בין אם מדובר באישור השתתפות של המפלגות הערביות ב-2021, או מניעת ריצה בבחירות 2019 מברוך מרזל, בנצי גופשטיין ומיכאל בן ארי.

הקמפיין של הקואליציה הליכוד ועוצמה יהודית הגישו בקשה לפסילת המפלגות הערביות. מטרתם היא להשתמש בהתנגדותה הצפויה של האופוזיציה למהלך, כדי להראות שגוש השינוי מעוניין לשתף איתן פעולה - במיוחד עם רע"מ. ממפלגתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נמסר: "הליכוד יגיש בקשות פסילה להתמודדות של הרשימה המשותפת ושל רע"מ. בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה"ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור. תומכי הטרור הללו הם השותפים הטבעיים של גדי איזנקוט, איתם הוא רוצה להקים ממשלה, יחד עם יאיר גולן וליברמן. אסור לתת לזה לקרות".

"לא מסוגל להגיד שחמאס ארגון טרור". מנסור עבאס ( צילום: יובל חן )

"חתם על העצומה נגד ישראל בהאג". עופר כסיף ( צילום: שלו שלום )

"משתמש בכוח שלטוני להסתה וגזענות". איתמר בן גביר ( צילום: שאול גולן )

בהודעת בן גביר על פסילת המפלגות נכתב: "הבקשה מפנה גם להתבטאויות של יו"ר רע"מ, מנסור עבאס, ובהן דברים שלטענת המבקשים מלמדים על קבלה הצהרתית בלבד של אופייה היהודי של המדינה כדי למנוע פסילה, לצד סירובו להגדיר את חמאס כארגון טרור. לטענת עוצמה יהודית, מדובר ב'שיטת הדיבור בשני קולות'. הקול לאוזן הישראלית במטרה להשיג את המטרות מבלי להיפסל, והקול לאוזן הערבית".

ניסיון להון פוליטי גם באופוזיציה הדמוקרטים ומכון זולת - יחד עם משה יעלון, עומר בר לב וזהבה גלאון - הגישו בקשת פסילה של מפלגת עוצמה יהודית, ובישראל ביתנו ביקשו למנוע את השתתפותו של ח"כ עופר מחד"ש. בהודעת מפלגתו של יאיר גולן נכתב: "מבקשים להסיר את מסך הצביעות מעל עוצמה יהודית ולחשוף את שותפי נתניהו החותרים באופן גלוי ושיטתי תחת יסודות הדמוקרטיה. נציגי הכהניזם בכנסת ישראל אינם עוסקים עוד בתיאוריה, אלא משתמשים בכוחם השלטוני והחסינות שניתנה לריסוק שלטון החוק, הפרת צווים שיפוטיים, אי הכרה בסמכות בג"ץ, פגיעה בביטחון המדינה והסתה לגזענות אלימה".