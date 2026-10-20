משפחות של חטופים שנרצחו או נהרגו בשבי בעזה פרסמו הבוקר (שלישי) מכתב פומבי לראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגת הליכוד, ובו הם דורשים - הפסיקו את השימוש במשפט "החזרנו את כולם" במסגרת קמפיין הבחירות שלהם. "החזרתם את כולם? את יקירינו לא החזרתם. גופותיהם חזרו בארונות", זעקו.

שבוע לבחירות, פרסום המכתב שהגיע לידי ynet מלווה בקמפיין חוצות שעלה בנתיבי איילון, ובו תמונותיהם של ששת החטופים שנרצחו במנהרות החמאס תחת הכותרת: "לא חזרנו הביתה".

השלט האיילון ( צילום: דוברות נפגעי המחדל )

"ב-7 באוקטובר 2023 התרחש המחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל", כתבו המשפחות. "הוא התרחש במשמרת שלכם, במשמרת של הממשלה שכונתה בפי ראש הממשלה ממשלת 'ימין מלא-מלא'. ובכן, המחדל הזה הוא שלכם, מלא-מלא, על כל מה שהתרחש באותה משמרת ועל כל תוצאותיו. באותו יום נחטפו 251 בני אדם לרצועת עזה. 46 מהם נחטפו בחיים ולא שבו בחיים. היו הזדמנויות להציל אותם, היו רגעים שבהם אפשר היה לבחור אחרת. אבל הדרג המדיני קיבל החלטות שהותירו אותם בשבי, והם שילמו על כך בחייהם.

"46 הוא לא רק מספר. אלה הבנים והבנות שלנו, האחים והאחיות שלנו, האנשים שאהבנו יותר מכול. הם הופקרו בידי רוצחים, סבלו במנהרות חמאס ומתו הרחק מביתם וממשפחותיהם. הם כלל לא היו צריכים להיחטף". לדבריהם, "אנחנו דורשים מכם: אם נותרה בכם ולו טיפה אחת של אנושיות, חדלו להשתמש ביקירינו לצורכי תעמולת בחירות", כתבו המשפחות. "אל תשתמשו במותם כדי לבקש מהציבור עוד קדנציה. את יקירינו לא החזרתם. גופותיהם חזרו בארונות. את העובדה הזאת שום קמפיין בחירות לא יוכל למחוק".

המשפחות הוסיפו בפנייתם לליכוד כי "אולי קל לכם כל כך לומר את הדברים משום שמעולם לא טרחתם באמת להביט לנו בעיניים ולבקש סליחה. לא לקחתם אחריות. במקום זאת, ראינו אתכם במשך שלוש שנים מנסים לטייח את המחדל, לברוח מאחריות ולשכתב את ההיסטוריה. היסטוריה שנכתבה בדמם של יקירינו".

בהמשך המכתב טוענות המשפחות כי הליכוד ונתניהו מנסים להפוך את מות יקיריהן לסיפור הצלחה פוליטי: "הם יכלו להיות כאן היום. לחבק אותנו, לצחוק איתנו, לחיות את חייהם. הם אינם כאן, ואת העובדה הזאת שום קמפיין בחירות לא יוכל למחוק. אם אינכם מסוגלים לקחת אחריות על מותם של יקירינו, לפחות אל תנסו לעשות על קבריהם הון פוליטי.

"בכל פעם שאנחנו שומעים את המילים 'החזרנו את כל החטופים', הסכין ננעצת בליבנו מחדש". במכתב עוד טוענות המשפחות כי במקום להתנצל, הממשלה מנצלת את יקיריהן לקמפיין. "המעשה הראוי מצדכם היה לקום, לבקש סליחה, לקחת אחריות, להקים ועדת חקירה ממלכתית ולפנות את מקומכם בחיים הציבוריים, כפי שעשו ראשי מערכת הביטחון. אבל בחרתם שלא לעשות זאת", נכתב.

"המשפט שאתה מתהדר בו, צריך להתבייש בו"

במקביל, פנו לנתניהו בקולן שתיים מחותמות המכתב - מיכל לובנוב, אשתו של אלכס לובנוב שנחטף בחיים ממסיבת הנובה ונרצח במנהרות רפיח, ונירה סרוסי, אמו של אלמוג סרוסי שנחטף גם כן מהנובה ונרצח במנהרות רפיח. "אני כאן כדי להזכיר לכם את אלכס שהיה יכול לחזור בחיים, ולא חזר בחיים" אמרה לובנוב בסרטון שעלה לרשתות החברתיות. "הפרצופים של השישייה שלנו מופיעים על שלטי חוצות כדי שכולם יזכרו אותם. שכולם יזכרו מה פספסנו. ושהם לא חזרו אלינו בחיים".

מיכל לובנוב ונירה סרוסי ( צילום: דוברות נפגעי המחדל )





אלכס, שעבד כמנהל בר במסיבה הותיר אחריו אישה ושני בנים: טום הבכור, וקאי שלא הכיר את אביו. בעת שהיה בשבי העביר מסר: "השארתי בבית אישה בהיריון, ילד בן שנתיים וזוג הורים חולים. תעזרו להם לצעוק את צעקתי. תעשו הכל כדי שנצא מפה בחיים".

סרוסי הוסיפה בסרטון שפרסמה כי "אני כאן היום בגלל משפט שמקומם אותי ומכאיב לי מאוד: 'אנחנו החזרנו את כל החטופים עד האחרון שבהם'. מה זה החזרנו? למה אתה קורא החזרנו? החזרת אותם מתים. על זה היוהרה? היית צריך להתגאות אם היית מחזיר אותם בחיים - כי הם שרדו 11 חודשים. הם יכלו להיות פה חיים. אבל הם לא".

היא זעמה: "המשפט שאתה מתהדר בו, זה משפט שצריך להתבייש בו - להתבייש שלא עשית את כל מה שהיית צריך לעשות - להחזיר בחיים את כל מי שנחטף בחיים וחזר בארונות. לא כולם חזרו כמו שהיו צריכים לחזור". אביו של אלמוג סיפר בעבר על ההתעללות הקשה שאלמוג עבר בשבי החמאס, ע״פ עדות שהגיעה אליו מחטוף ששהה עם אלמוג בשבי: "אלמוג נחטף פצוע קשה. קשרו אותו למיטה ושמו בחדר בקבוק מים במרחק שאלמוג לא יכל להגיע למים. במשך כ-10 ימים, אלמוג כמעט לא אכל ולא שתה".

על המכתב חתמו עדי מרציאנו, אמה של נועה מרציאנו שנחטפה בחיים ונרצחה בשבי חמאס; דקלה ויונתן שמריז, אמו ואחיו של אלון שמריז שנחטף בחיים ונהרג בשוגג ברצועת עזה מאש כוחות צה״ל; רעות אבן טוב ונועם פרי, בנותיו של חיים פרי שנחטף בחיים ונרצח בשבי חמאס; אורה גזית, כלתו של אריה זלמנוביץ' שנחטף בחיים ונרצח בשבי חמאס; יוכבד ליפשיץ , שורדת שבי, אלמנתו של עודד ליפשיץ שנחטף בחיים מניר עוז ונרצח בשבי, בנה עמרי ליפשיץ ובתה שרון ליפשיץ;

אסתר בוכשטב, אמו של יגב בוכשטב שנחטף בחיים ונרצח בשבי; מרב סבירסקי, בתם של אורית ורפי סבירסקי שנרצחו בבארי, אחותו של איתי סבירסקי שנחטף בחיים ונרצח בשבי; כרמית פלטי קציר, בתו של רמי קציר, שנרצח ב-7 באוקטובר, בתה של חנה קציר שנחטפה, שוחררה ונפטרה כתוצאה מהשלכות השבי, ואחותו של אלעד קציר , שנחטף והופקר למותו בשבי;

מישל אילוז, אביו של גיא אילוז שנחטף בחיים ונרצח בשבי; אשל ואור גת, אביה ואחיה של כרמל גת שנחטפה בחיים ונרצחה בשבי חמאס; שניר דן ושי וגיל דיקמן, דוד, בת דוד ובן דוד של כרמל; דני אלגרט, אחיו של איציק אלגרט שנחטף בחיים ונרצח בעינויים בשבי חמאס; מתי דנציג, בנו של אלכס דנציג שנחטף בחיים ונרצח בשבי; טליה ואליה דנציג ליכטמן, נכדותיו של אלכס;