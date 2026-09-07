שירה ואלי אלבג הם הוריה של שורדת השבי לירי, שנחטפה ממוצב נחל עוז בבוקר 7 באוקטובר. במשך 477 ימי השבי של בתם הפכו השניים לדמויות מרכזיות במאבק להשבת החטופים, בארץ ובעולם. לאורך כל הדרך הדגישו כי המאבק שלהם אינו רק להשבת לירי, אלא להשבת כלל החטופים, והמשיכו במאבק גם לאחר שובה הביתה עד לחזרתם של כלל החטופים.