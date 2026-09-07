ישר! בראשות גדי איזנקוט חושפת את "עשיריית הכבוד" שתחתום את רשימת המפלגה לבחירות לכנסת. במקום ה-120 שובץ שורד השבי אוהד בן עמי. במקומות 110-119 נמצאים אלוף במיל' גדעון שפר, שירה ואלי אלבג, יוני לוי, עדינה בר-שלום, ספיר חממי, אלוף-משנה במיל' גדעון עבאס, פרופ' מנואל טרכטנברג, הרטל גרשטיין ודן מרידור.
בן עמי נחטף מביתו בקיבוץ בארי בבוקר 7 באוקטובר, ואחריו נחטפה אשתו רז, ששוחררה לאחר 54 ימים. אוהד הוחזק במשך 491 ימים בשבי חמאס, חלק ניכר מהם בתנאים קשים במנהרות ברצועת עזה. מאז שחזר פעל להחזרת החטופים, עד האחרון שבהם.
אלוף במיל' גדעון שפר, טייס קרב ומפקד טייסת 119, זכה לצל"ש על גיחת צילום מבצעית בעיראק. במלחמת יום הכיפורים נפל בשבי המצרי, ולאחר שובו לישראל חזר לטיסה קרבית פעילה. במהלך עשרות שנות שירותו כיהן בין היתר כמפקד בסיס חצור, ראש להק אוויר, ראש מטה חיל האוויר וראש אגף כוח האדם בצה"ל, ובהמשך שימש כראש המועצה לביטחון לאומי בפועל.
שירה ואלי אלבג הם הוריה של שורדת השבי לירי, שנחטפה ממוצב נחל עוז בבוקר 7 באוקטובר. במשך 477 ימי השבי של בתם הפכו השניים לדמויות מרכזיות במאבק להשבת החטופים, בארץ ובעולם. לאורך כל הדרך הדגישו כי המאבק שלהם אינו רק להשבת לירי, אלא להשבת כלל החטופים, והמשיכו במאבק גם לאחר שובה הביתה עד לחזרתם של כלל החטופים.
יוני לוי הוא אביה של שורדת השבי נעמה לוי שנחטפה יחד עם לירי ממוצב נחל עוז, ושוחררה גם היא אחרי 477 ימים בשבי. לאורך תקופת השבי היה לוי מהדמויות הבולטות במאבק משפחות החטופים ופעל בארץ ובעולם להשבת בתו ויתר החטופים.
ספיר זוהב חממי היא אלמנתו של אלוף-משנה במיל' אסף חממי ז"ל, מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה שנפל בקרב ב-7 באוקטובר כשיצא להילחם במחבלים, וגופתו נחטפה. חממי הובילה מאבק ממושך להשבת החטופים, ולהחזרת החללים החטופים לקבורה בישראל.
הרטל גרשטיין, אלמנתו של תת-אלוף ארז גרשטיין ז"ל, שהיה מהבולטים שבמפקדי חטיבת גולני ומי שכיהן כמפקד יחידת הקישור ללבנון. גרשטיין נהרג בשנת 1999 מפגיעת מטען בדרום לבנון במהלך שירותו. לאורך השנים פעלו משפחתו וחבריו לשימור מורשתו ולהנחלת ערכי השירות, האחריות והמנהיגות לדורות הבאים.
עדינה בר-שלום היא כלת פרס ישראל למפעל חיים, מדליקת משואה ליום העצמאות ה-66 של מדינת ישראל, ד"ר לשם כבוד מאוניברסיטת בן גוריון ובתו של הרב עובדיה יוסף ז"ל. בר-שלום ייסדה את המכללה החרדית ירושלים וממובילות שילובם של חרדים, ובפרט נשים חרדיות, בהשכלה הגבוהה ובתעסוקה. במשך עשרות שנים פעלה לחיבור בין חלקי החברה בארץ, להרחבת ההזדמנויות לציבור החרדי ולשילובו בחברה ובמשק הישראלי.
אלוף-משנה במיל' גדעון עבאס הוא מראשוני הקצינים הדרוזים הבכירים בצה"ל ומחלוצי שילוב בני העדה בשדרת הפיקוד. עבאס פיקד על חטיבה 406 והיה הדרוזי הראשון שסיים את המכללה לפיקוד ולמטה ואת קורס המח"טים. נכדו, רב-סרן ג'מאל עבאס ז"ל, מפקד פלוגה בגדוד 101 של הצנחנים, נפל בקרבות בעזה במלחמת חרבות ברזל.
פרופ' מנואל טרכטנברג הוא מבכירי הכלכלנים ואנשי המדיניות הציבורית בישראל. טרכטנברג היה היו"ר הראשון של המועצה הלאומית לכלכלה, כיהן כיו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה ועמד בראש הוועדה לשינוי חברתי-כלכלי שהוקמה בעקבות המחאה החברתית של 2011. בהמשך כיהן כחבר כנסת וכראש המכון למחקרי ביטחון לאומי.
דן מרידור נחשב לאחד מבכירי אנשי הציבור בישראל ומי שמזוהה במשך עשרות שנים עם המסורת הלאומית-ליברלית והממלכתית. מרידור החל את דרכו הציבורית כמזכיר הממשלה בממשלות מנחם בגין ויצחק שמיר, ובהמשך כיהן כחבר כנסת, שר המשפטים, שר האוצר, השר לענייני מודיעין וסגן ראש הממשלה. לאורך שנות פעילותו הציבורית עסק בביטחון הלאומי, בשלטון החוק ובשמירה על אופייה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
במפלגה מסרו: "עשיריית הכבוד שתחתום את רשימת ישר! מספרת את הסיפור הישראלי: את המחיר הכבד של מחדל 7 באוקטובר והמלחמה, ואת החובה הלאומית לחקור את שאירע, להפיק לקחים, לשקם את שנפגע, לרפא את הפצעים ולאחות מחדש את החברה הישראלית".
יו"ר ישר! גדי איזנקוט מסר: "בחרנו לחתום את רשימת המועמדות והמועמדים לכנסת בעשיריית כבוד שמספרת את סיפורה של מדינת ישראל והצורך העמוק באיחוי החברה הישראלית לאחר השנים האחרונות".