ח"כ טלי גוטליב כתבה הערב (שני) בחשבונה ברשת X כי לא קיבלה עדיין הצעה מטעם מפלגה אחרת, אבל אם הייתה - הייתה עוברת. "נשכבתי על הגדר עבור רה"מ וממשלת הימין", כתבה בין השאר. "ככל שהייתי מקבלת הצעה ריאלית ממפלגה שהייתה מכבדת את כוחי האלקטורלי ויכולתי המובהקת להיות שרה בתפקיד רב חשיבות, בשם בוחריי הייתי שוקלת זאת בכובד ראש. בינתיים אין כזו".
גוטליב הבהירה כי "לא אסכים להיות אסקופה נדרסת כשאני מנהלת את המאבק העיקש בשלטון הפקידים ובהתפרעות בג"ץ בפסיקותיו המקוממות בעניינים מדיניים צבאיים ופוליטיים", כלשונה. "רה"מ קיבל את עצת סביבתו לסכל אותי בסיכול ממוקד בפריימריז. בקרב דוד מול גוליית ובזכות אמון אנשי הליכוד הימניים הגעתי למקום 12 בפריימריז ובגלל השיריונים אני במקום 20".
חברת הכנסת מהליכוד הוסיפה: "לצערי רה"מ, כפי זכותו, מידר אותי מקמפיין הליכוד. אנשי הקמפיין החליטו לא לגעת בחובתנו לרסן את כוחו של בג"ץ. אנשי הקמפיין ממשיכים לתדרך נגדי ולהציגני ככוח מחליש בליכוד. נבחרתי כדי להוביל למשילות ימנית ולגדוע את התנהלותו המופקרת של בגץ שקנה לעצמו סמכות לא לו והפך בעיני עצמו לרשות נעלה. רה"מ גמר אומר לא לאפשר לי להיות שרת המשפטים ואפילו לא יו״ר וועדת חוקה, והחליט לדחוק אותי לקצה מוסתר מאחור. זו זכותו".