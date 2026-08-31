ח"כ טלי גוטליב כתבה הערב (שני) בחשבונה ברשת X כי לא קיבלה עדיין הצעה מטעם מפלגה אחרת, אבל אם הייתה - הייתה עוברת. "נשכבתי על הגדר עבור רה"מ וממשלת הימין", כתבה בין השאר. "ככל שהייתי מקבלת הצעה ריאלית ממפלגה שהייתה מכבדת את כוחי האלקטורלי ויכולתי המובהקת להיות שרה בתפקיד רב חשיבות, בשם בוחריי הייתי שוקלת זאת בכובד ראש. בינתיים אין כזו".

ח"כ טלי גוטליב כתבה הערב (שני) בחשבונה ברשת X כי לא קיבלה עדיין הצעה מטעם מפלגה אחרת, אבל אם הייתה - הייתה עוברת. "נשכבתי על הגדר עבור רה"מ וממשלת הימין", כתבה בין השאר. "ככל שהייתי מקבלת הצעה ריאלית ממפלגה שהייתה מכבדת את כוחי האלקטורלי ויכולתי המובהקת להיות שרה בתפקיד רב חשיבות, בשם בוחריי הייתי שוקלת זאת בכובד ראש. בינתיים אין כזו".

ח"כ טלי גוטליב כתבה הערב (שני) בחשבונה ברשת X כי לא קיבלה עדיין הצעה מטעם מפלגה אחרת, אבל אם הייתה - הייתה עוברת. "נשכבתי על הגדר עבור רה"מ וממשלת הימין", כתבה בין השאר. "ככל שהייתי מקבלת הצעה ריאלית ממפלגה שהייתה מכבדת את כוחי האלקטורלי ויכולתי המובהקת להיות שרה בתפקיד רב חשיבות, בשם בוחריי הייתי שוקלת זאת בכובד ראש. בינתיים אין כזו".

גוטליב הבהירה כי "לא אסכים להיות אסקופה נדרסת כשאני מנהלת את המאבק העיקש בשלטון הפקידים ובהתפרעות בג"ץ בפסיקותיו המקוממות בעניינים מדיניים צבאיים ופוליטיים", כלשונה. "רה"מ קיבל את עצת סביבתו לסכל אותי בסיכול ממוקד בפריימריז. בקרב דוד מול גוליית ובזכות אמון אנשי הליכוד הימניים הגעתי למקום 12 בפריימריז ובגלל השיריונים אני במקום 20".

גוטליב הבהירה כי "לא אסכים להיות אסקופה נדרסת כשאני מנהלת את המאבק העיקש בשלטון הפקידים ובהתפרעות בג"ץ בפסיקותיו המקוממות בעניינים מדיניים צבאיים ופוליטיים", כלשונה. "רה"מ קיבל את עצת סביבתו לסכל אותי בסיכול ממוקד בפריימריז. בקרב דוד מול גוליית ובזכות אמון אנשי הליכוד הימניים הגעתי למקום 12 בפריימריז ובגלל השיריונים אני במקום 20".

גוטליב הבהירה כי "לא אסכים להיות אסקופה נדרסת כשאני מנהלת את המאבק העיקש בשלטון הפקידים ובהתפרעות בג"ץ בפסיקותיו המקוממות בעניינים מדיניים צבאיים ופוליטיים", כלשונה. "רה"מ קיבל את עצת סביבתו לסכל אותי בסיכול ממוקד בפריימריז. בקרב דוד מול גוליית ובזכות אמון אנשי הליכוד הימניים הגעתי למקום 12 בפריימריז ובגלל השיריונים אני במקום 20".