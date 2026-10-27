המשטרה עצרה הבוקר (שלישי) שלושה חשודים בשוחד בחירות בנגב.
לפי המשטרה התקבלה אינדיקציה על הכנות להעברת מעטפות שבהן פתקי רע"מ, וכסף מזומן - על פי החשד כדי לחלק אותן למצביעים או לתמרץ מצביעים.
מעטפות שעליהן סמל רע"מ נתפסו. במשטרה אמרו כי המטרה הייתה, על פי החשד, לשבש את תהליך הבחירות. התקרית נחקרת במחלק הונאה במחוז דרום של המשטרה.
במקביל, רע"מ הגישה תלונה רשמית לוועדת הבחירות המרכזית בטענה למהלך מכוון לשיבוש ההצבעה עבורה. לפי המפלדה, המשטרה עצרה לפנות בוקר כמה מפעיליה הבולטים בנגב, בהם ד"ר סיאף אבו ריאש מרהט, חוסיין מסעודין משגב שלום ואבראהים אל-קריעי מהכפר א-סר, ללא סיבה ברורה.
בנוסף טענו במפלגה על מחסור בפתקי הצבעה של רע"מ בנצרת ובשפרעם, וכן על מציאת פתקים קרועים. הרשימה קראה לבוחרים לוודא שפתקי הצבעה תקינים זמינים בקלפיות. לטענתה, מטרת המהלך היא למנוע ממנה להגיע לשמונה מנדטים ולסכל הקמת ממשלה חלופית בהובלת גוש השינוי.