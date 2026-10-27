כבר יצאתם להצביע? המפה האינטראקטיבית מאפשרת לכם לעקוב אחר נתוני ההצבעה של בחירות 2026 ותוצאות האמת. בשעות הקרובות תוכלו לעקוב כאן אחר אחוזי ההצבעה בעיר, בשכונה ובקלפי שלכם, בהתבסס על הנתונים העדכניים שמפרסמת ועדת הבחירות המרכזית. בהמשך תוכלו להתעדכן כאן גם בתוצאות עצמן.
בחנו את החלוקה לשכונות ונתונים רבים אחרים:
המפה הרשמית שמפרסמת ועדת הבחירות המרכזית:
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באמצעות המפה שיצר מומחה הדאטה ניר סמילגה תוכלו לצלול לנתונים כמו אחוז הקולות לכל מפלגה וגוש, אחוזי הצבעה כלליים, אשכול חברתי-כלכלי, מפלגה מובילה, ואף להשוות עם תוצאות הבחירות לכנסת ה-24 וה-25.
איך זה עובד?
המפה מאפשרת לזהות באילו אזורים כדאי לכל מפלגה או גוש להשקיע מאמצים כדי להגדיל את התמיכה בהם. לצורך כך, היא מחלקת את האזורים לארבע קטגוריות: "בטוח" (אזורים שבהם התמיכה במפלגה או בגוש חזקה ושיעור ההצבעה גבוה); "עידוד הצבעה" (אזורים שבהם התמיכה חזקה, אך שיעור ההצבעה נמוך יחסית); "שכנוע" (אזורים שאינם נחשבים למעוזי תמיכה מובהקים, אך יש בהם פוטנציאל לשינוי בדפוסי ההצבעה); ו"עדיפות נמוכה" (אזורים שבהם התמיכה חלשה והשינוי בדפוסי ההצבעה קטן).
הסיווג מתבסס על שיעור התמיכה במפלגה או בגוש בכל אזור, אחוז ההצבעה בו והשינויים בדפוסי ההצבעה. לצד כל קטגוריה מוצג גם ציון עדיפות, המשקלל את הנתונים הללו ואת מספר בעלי זכות הבחירה באזור, ומצביע על מידת הכדאיות של השקעת מאמצי קמפיין בו. הציון מבוסס על תוצאות הבחירות הקודמות ואינו מהווה תחזית לתוצאות הבחירות הנוכחיות.
יוצר המפה ניר סמילגה מסר כי "מה שמייחד את המפה הוא השילוב בין שישה מדדים להשוואה לבין רמת פירוט שמגיעה מהעיר לשכונה ועד לקלפי הבודדת. היא מאפשרת לחקור את הבחירות לכנסת ה-24 וה-25 דרך שש תצוגות: שיעור התמיכה בגושים, אחוזי הצבעה, האשכול החברתי-כלכלי של הלמ"ס, המפלגה המובילה, תזוזה בין שתי מערכות הבחירות האחרונות ומיקוד קמפיין המראה היכן לכל גוש/מפלגה כדאי להשקיע ואיך.
"המעבר בין התצוגות מאפשר לבחון את אותו מקום מזוויות שונות ולהשוות בין המקומות ובין שתי מערכות הבחירות. לצד התצוגות, אפשר לסנן את המפה לפי דת היישוב, טווח האשכול החברתי-כלכלי, שיעור התמיכה בגוש, אחוזי ההצבעה והמפלגה המובילה, וכך לגלות תובנות דפוסים וקשרים בין המאפיינים הדמוגרפיים והחברתיים-כלכליים של היישובים והשכונות לבין דפוסי ההצבעה בהם".