כבר יצאתם להצביע? המפה האינטראקטיבית מאפשרת לכם לעקוב אחר נתוני ההצבעה של בחירות 2026 ותוצאות האמת. בשעות הקרובות תוכלו לעקוב כאן אחר אחוזי ההצבעה בעיר, בשכונה ובקלפי שלכם, בהתבסס על הנתונים העדכניים שמפרסמת

ועדת הבחירות המרכזית.