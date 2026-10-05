בזמן שכמה מפלגות שמתמודדות לכנסת ה-26 מעלות בין היתר את הצורך לגייס כמה שיותר חרדים לצה"ל, נראה שבש"ס המחשבות נוגעות יותר לאלה שבוחרים דווקא להשתמט. יו"ר המפלגה ח"כ אריה דרעי סיפק בביטאון ש"ס אמירה מקוממת בעקבות מעצרי תלמידי ישיבות עריקים: "מאחורי הכותרות, הדיונים והוויכוחים נמצאות משפחה שלמות שחיות כבר תקופה ארוכה בחוסר ודאות ובחרדה".

ח"כ דרעי ( צילום: אלכס קולומויסקי )

בהמשך דבריו בביטאון ש"ס שפורסם בסוכות, דרעי אמר: "אבות ואימהות ששולחים את בנם בבוקר לישיבה הקדושה, למקום שבו בחר להקדיש את שנותיו לתורה, חוששים שמא יגיע היום שבו ייעצר ויושלך לכלא רק משום שבחר לשבת וללמוד תורה. אני חי בתוכם, פגשתי את ההורים האלה, שמעתי את הכאב בקולם ואת הדאגה שאינה נותנת מנוח. הכאב הזה נכנס לליבי ומדיר שינה מעיניי".

יו"ר ש"ס אמר עוד: "למעלה מ-40 שנה אני נמצא בעשייה הציבורית, בכנסת ובממשלה. עברתי מאבקים קשים ומשברים רבים, אבל מעולם לא העליתי בדעתי שיגיע יום שבו אצטרך להיאבק בכנסת ישראל כדי להעביר חוק שכל תכליתו היא למנוע, ולו לכמה חודשים, את מעצרם של לומדי תורה והשלכתם לכלא. מי היה מאמין שנגיע למציאות כזאת? ומי היה מאמין שגם חוק כזה, שעבר בכנסת לאחר מאמצים אדירים, יבוא שופט יחיד ויזרוק אותו לפח בהחלטה שרירותית ושערורייתית? עד כדי כך הותר דמם של בני התורה?".

דרעי כתב את הדברים בגיליון המיוחד של ביטאון המפלגה "הדרך", שכולל קריאות של אנשי ש"ס לפעול להצלחתה בבחירות. על שער הביטאון תמונת מנהיגה הרוחני של ש"ס, הראשון לציון הרב יצחק יוסף. בציטוט לצד תמונת הרב יוסף נכתב: "מי שיש בו אפילו מעט יראת שמים לא יכול לשבת בחיבוק ידיים. הקדוש ברוך הוא בצער כשמבזים את התורה, ואתה יכול לפעול ולא פועל?".