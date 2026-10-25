יועציו של ראש הממשלה בנימין נתניהו פנו ליו"ר אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב, גל שינוטר, והזמינו אותה בחצות למטה הבחירות של הליכוד כדי לראיין את נתניהו. כשהגיעה לשם נאלצה להמתין כשעה וחצי, ואז הציגה ליועצים רשימת שאלות. לדבריה, טופז לוק החל למחוק לה את חלקן מהדף.
לדברי שינוטר, מלבד לוק הגיע למקום גם מנהל קמפיין הליכוד ראש העיר בת ים צביקה ברוט. בזמן שנתניהו שיחק פינג-פונג עם הפעילים כחלק מצילומים לקמפיין, לוק ושותפיו עברו על רשימת השאלות, סימנו מה כן ומה לא, והסבירו לה ש-7/10 ושאלת ועדת החקירה הממלכתית "לא משרתים כרגע את הקמפיין".
הפרטים פורסמו לראשונה בהארץ. נתניהו, נזכיר, נמנע מלהתראיין לאורך כל קמפיין הבחירות לאנשי תקשורת שאינם מאוהדיו. שינוטר סיפרה ל-ynet כי בין השאר אמרו לה כי "זו הזדמנות של פעם בחיים לראיין ראש ממשלה", ושהיא צריכה להודות על כך. בשלב מסוים, לדבריה, כבר ממש הכתיבו לה על מה לשאול את ראש הממשלה, וציינו בפניה כי ראו שהתבטאה בעבר על חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה ועל חוק הגיוס.
מאגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב נמסר כי לפני הריאיון הובטח לשינוטר מפורשות שתוכל לשאול שאלות בכל נושא ללא הגבלה ולתעד את המפגש באופן עצמאי. היא המתינה לנתניהו במשך כשעה וחצי, ואז התברר לה שבניגוד לסיכומים נפסלו חלק משאלותיה והיא לא תוכל לתעד את המפגש עצמאית. בליכוד, מנגד, טענו כי המפגש בוטל בגלל אילוצי לו"ז בסביבות השעה 01:30 בלילה, ויתואם מחדש.
בין השאלות שסירבו יועצי נתניהו שיישאל, ונמחקו מהדפים של שינוטר שסירבה לבסוף לקיים את הריאיון ועזבה את המקום:
- הממשלה בראשותך מממנת מוסדות שבהם לא מלמדים מקצועות ליבה - אתה מודע לחשיבות הקדמה הטכנולוגית בישראל. אתה יודע שבלי אקדמיה אין למדינה שלנו יכולת קיום. למה הממשלה לא משנה את זאת?
- אוניברסיטת תל אביב עומדת בחזית הטכנולוגיה הישראלית, בוגריה מייצגים את המדינה בכבוד בכל מקום ואלפים מהסטודנטים בקמפוס נלחמו ושירתו במילואים במלחמה האחרונה. ועדיין, מחוויותיי האישיות כאן, רבים מאנשיך צובעים את האוניברסיטה כ"בוגדת", "פלסטין", "שמאל קיצוני". אתה לא חושב שזה מיותר?
לשאלה האחרונה, יש לציין, הציעו היועצים נוסח חלופי: "מה אפשר לעשות סביב הסטיגמה סביב אוניברסיטת תל אביב כבוגדת? זה מטריד מאוד את הסטודנטים פה, בייחוד את משרתי המילואים". בדף נוסף נמחקו השאלות:
- מה אתה חושב על נגישות האקדמיה בישראל? האם שכר הלימוד בארץ יקר בעינייך? האם לדעתך זה תקין שסטודנט ערבי מקבל העדפה בקבלה לאוניברסיטה על סטודנט יהודי?
- בצה"ל ובקורס קצינים מלמדים שאחריות נובעת מסמכות - אפילו בלי קשר לועדת חקירה. מה יש לך להגיד על זה בהקשר אחריות ל7.10?
- בחודשים שקדמו ל-7.10, הממשלה בראשותך ניסתה להעביר רפורמה משפטית שקרעה את העם. האם בממשלה הבאה אתה מתכנן לחזור להעביר את הרפורמה באותה צורה?
- בשאלה נוספת נמחקו המילים המודגשות: מה ההחלטה הקשה ביותר שקיבלת במהלך המלחמה הנוכחית? ומה היה המחיר האישי שלה מבחינתך?
מהליכוד נמסר בתגובה לפרסום בהארץ כי "הפרסום אינו נכון. בניגוד לנטען הצילומים כלל לא התקיימו. הצילום בסופו של דבר נדחה בשעה 01:30 בלילה בגלל בעיות לו"ז וכפי שהובטח להם, ניתן לקיים אותו בתחילת השבוע".
מאגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב נמסר: "כבר בפנייה הראשונה הבהירה האגודה כי השתתפות בראיון מותנית באפשרות לשאול שאלות באופן חופשי, ללא הגבלת נושאים, ובאפשרות לתעד את הראיון באופן עצמאי. משלא הושגה הסכמה על תנאים אלה נדחתה ההזמנה. בהמשך חודש הקשר עם נציגי ההפקה, ולאחר שנמסר לאגודה כי יתאפשר לשאול שאלות בכל נושא ולתעד את הראיון באופן עצמאי, הסכימה יו"ר האגודה להשתתף בהקלטה. במשך למעלה משבוע התבקשה שינוטר להישאר זמינה להקלטה בהתראה קצרה, מטעמים ביטחוניים לדברי המארגנים. לבסוף, בלילה שבין רביעי לחמישי, הוקפצה בסביבות חצות לאחר שנמסר לה כי ניתן לקיים את ההקלטה באותה עת.
"אלא שלאחר שהגיעה למקום והמתינה כשעה וחצי, התברר כי בניגוד להבנות שעל בסיסן הסכימה להשתתף, חלק מהשאלות שתכננה להציג לא יאושרו, וכי לא תתאפשר הקלטה עצמאית של הראיון. בנסיבות אלה החליטה שינוטר שלא להשתתף בהקלטה, והראיון לא התקיים. אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב מייצגת ציבור סטודנטיאלי מגוון, מכל קצות הקשת הפוליטית. רק ביום ראשון האחרון קיימה האגודה את אירוע 'קול הסטודנטים 2026', שבמסגרתו נפגשו סטודנטים וסטודנטיות עם נציגי מפלגות ממגוון הקשת הפוליטית, לשיח ישיר על הסוגיות המעסיקות את הדור הצעיר בישראל.
"האגודה רואה חשיבות בקיום שיח עם נבחרי ציבור מכל המפלגות, ותמשיך לפעול באופן עצמאי להשמעת קולם של הסטודנטים והסטודנטיות ולייצוג צורכיהם, תוך עמידה על זכותם של נציגיה להעלות כל סוגיה הנוגעת לציבור שאותו היא מייצגת, ללא מגבלות על תוכן השאלות".