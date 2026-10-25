"אלא שלאחר שהגיעה למקום והמתינה כשעה וחצי, התברר כי בניגוד להבנות שעל בסיסן הסכימה להשתתף, חלק מהשאלות שתכננה להציג לא יאושרו, וכי לא תתאפשר הקלטה עצמאית של הראיון. בנסיבות אלה החליטה שינוטר שלא להשתתף בהקלטה, והראיון לא התקיים. אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב מייצגת ציבור סטודנטיאלי מגוון, מכל קצות הקשת הפוליטית. רק ביום ראשון האחרון קיימה האגודה את אירוע 'קול הסטודנטים 2026', שבמסגרתו נפגשו סטודנטים וסטודנטיות עם נציגי מפלגות ממגוון הקשת הפוליטית, לשיח ישיר על הסוגיות המעסיקות את הדור הצעיר בישראל.