ג'בארין בוועידה: "לא בקשר עם ראשי 'גוש השינוי'" ( צילום: ליאור שרון, ירון ברנר, טל אזולאי )





גלריה ( צילום: אביגיל עוזי )

"אנחנו לא מציעים צ'ק בטוח, אנחנו לא בכיס של אף אחד", אמר - שבועיים לפני הבחירות. "יש לנו את הדרישות שלנו, שבעצם מבוססות על המצב שלנו - של שוויון, של שלום וצדק חברתי. אחרי הבחירות אני מניח שהמחנה האלטרנטיבי - מחנה השינוי - כשיראה שאין לו בעצם אופציות אחרות, אלא שיתוף פעולה עם הרשימה המשותפת, אמרתי - אנחנו נבוא. אנחנו נפתח במשא ומתן, נציג את הדרישות שלנו. אני מאמין שמי שרוצה באמת שינוי חייב להציע שינוי, שינוי גם על ידי כך שמנהלים מו"מ על דרישות בסיסיות. אני לא מדבר על פריבילגיות".

"אנחנו לא בקשר איתם", אמר על ראשי גוש השינוי. "כרגע כל המאמץ שלנו הוא להעלות את שיעורי ההצבעה בקרב החברה הערבית. אני אופטימי שהפעם נוכל להגיע לשיעורי הצבעה גבוהים, אולי גם חסרי תקדים, והציבור שלנו גם יודע שזה יכול לשלוח את נתניהו הביתה. זה יכול גם להבטיח שמפלגות כמו של וינטר והנדל לא יעברו את אחוז החסימה. זה מה שיבטיח לנו את התוצאה שנתניהו, בן גביר וסמוטריץ' לא יוכלו להמשיך אחרי 7 באוקטובר".

לדבריו, "בסולם העדיפות שלנו לשלוח הביתה את ממשלת הדמים של נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר, שמיררה את החיים שלנו במשך כל השנים האחרונות. אמרתי שנהיה מוכנים לתת רשת ביטחון לאלטרנטיבה אמיתית ומהותית. לאף מחנה אין רוב בעצם. אנחנו אומרים שרשימה משותפת חזקה גדולה באמת יכולה להיות גורם מכריע במפה הפוליטית, זה מה שאנו רואים כרגע בסקרים. יש לנו את כל הכלים הפרלמנטריים שאנחנו מוכנים להשתמש בהם כדי להפיל את ממשלת נתניהו. עכשיו, האם תהיה פנייה של גורמי האופוזיציה? אני אומר לך - זה תלוי בהם".

יו"ר הרשימה המשותפת אמר בנחרצות גם כי אינו יכול לשתף פעולה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והליכוד. "לא יהיה שיתוף פעולה עם המחנה הזה. כל המאמצים שלנו זה לשלוח הביתה את הנהגת המחנה הזה ואת המפלגות שלו", אמר. "בן גביר לא רק תומך בטרור ומורשע בטרור, כל מה שהוא עושה בתקופה האחרונה זה רק להסית, לעשות פרובוקציות".

"לא בכיס שלהם". ראשי מפלגות האופוזיציה ( צילום: ליהיא לפיד )

ג'בארין המשיך להבהיר את עמדתו: "זו או ממשלה של ייאוש, דמים ועוד מלחמה, או שמי שרוצה אלטרנטיבה - זה באמצעות שיתוף פעולה, זו בעצם התקווה היחידה. אנחנו מציעים תקווה אמיתית, שינוי שיהיה מבוסס גם על הכרה בצד השני - בצד הפלסטיני - בזכותו להגדרה עצמית".

כשנשאל האם הרשימה המשותפת יכולה להיות חלק מממשלה בישראל, השיב: "כל שאלה על קואליציה כרוכה בשאלה מה קווי היסוד של הממשלה. האם אנו יכולים להיות חלק מקואליציה שבעצם תביא לעוד מלחמה, תנציח את הכיבוש, תגן על טרור המתנחלים, תהרוס עוד בתים ותעקור יישובים בנגב? בטח שלא. מנהיגי האופוזיציה גם הם צריכים לחשוב באופן יותר מהותי כאן - לא לחשוב רק על להחליף איש באיש, אלא להציע תקווה לציבור בישראל על ידי תקווה, אלטרנטיבה ואופציות חדשות. לצערי אני לא שומע את זה".

חמאס ארגון טרור? "מונחים שכופים הימין והתקשורת"

ג'בארין נשאל במהלך הוועידה על הקושי של מנהיגי הציבור הערבי לומר שחמאס הוא ארגון טרור. "אתם כאילו מתעקשים לחזור על שאלות שהמטרה שלהן היא לעשות דה-לגיטימציה של נציגי הציבור", טען. "אני לא משתמש במונחים ובביטויים שהימין או התקשורת כופים עלינו".

על טבח 7 באוקטובר אמר: "אנחנו בחד"ש, בזמן אמת - באותו יום - לא רק שגינינו והתנגדנו, אלא אמרנו במפורש שאלה זוועות שאי-אפשר לקבל. והאמת היא - מי שאולי צריך לשאול אותו זו דווקא הנהגת הציבור בימין וגם במרכז. גם אחרי 7 באוקטובר ראינו את כל הזוועות נגד אזרחים בעזה ולא שמענו אף מילת גינוי".

מחבלי חמאס. "גינינו אותם והתנגדנו לטבח" ( צילום: REUTERS/Ramadan Abed )

לטענתו, "כל הדוחות הבינלאומיים וכל האנשים שמכירים מקרוב מה אפשר ומה אסור לעשות במלחמות - כולם הגיעו למסקנה שהיו כאן זוועות, הרס ופגיעה באזרחים חפים מפשע. אגב, זה לא סוד כי גם פוליטיקאים ישראלים היו בעד רצח עם ודיברו על להפיל פצצה על עזה. לכן מי שצריך להעיף מהשלטון אלה דווקא האנשים האלו. זה מאוד מסוכן לא רק לערבים, אלא גם ליהודים".

"אנחנו בעמדה ערכית נגד פגיעה באזרחים - בין אם מדובר ביהודי, בערבי או בפלסטיני", הבהיר שוב ג'בארין בנוגע לזוועות שביצע חמאס. "אלה הערכים שלנו, אנחנו מקדמים שלום ותומכים בשלום. אנחנו רוצים מדינה פלסטינית שתחיה בשלום לצד מדינת ישראל ואני חושב שאנחנו התקווה. צריך לחזור למו"מ עם הנהגת העם הפלסטיני - כל הנהגה שיבחר העם הפלסטיני - וככה נוכל לראות אופק שיביא תקווה למדינת ישראל".

במאי האחרון נכנס ג'בארין לנעליו של איימן עודה ו הפך ליו"ר מפלגת חד"ש . ג'בארין היה ח"כ מטעם חד"ש והרשימה המשותפת בשנים 2015–2021. בכנסת ה-23 הוא כיהן כיו"ר הוועדה לזכויות הילד, שם הוביל את אישור תקנות הפיקוח על מעונות הגיל הרך. בנוסף הוא עמד בראש הוועדה לקשרים בינלאומיים ברשימה המשותפת. הוא תושב אום אל-פחם, אב לארבעה, משפטן ואקדמאי העוסק במשפט חוקתי ובזכויות אדם. שימש בעבר כחבר סגל באוניברסיטת חיפה ובמכללת תל חי.