גלעד ארדן ומפלגת "האחדות" לא ירוצו ביחד עם כחול לבן ובני גנץ. כך נמסר בצהריים (שישי) מהמפלגה של גנץ, בתום פגישה שנערכה בין השניים. המו"מ התנהל בימים האחרונים בין השני הצדדים, ובשבוע שעבר נשמעו טענות לפיהן הם מתקשים להכריע מי יעמוד בראש.
גורמים במפלגתו של ארדן אמרו כי "התדרוכים של כחול לבן, ברגע צאתו של ארדן מהפגישה עם גנץ, מלמדים יותר מכל מי באמת רצה אחדות ומי רק היה מעוניין לקבל בולטות בתקשורת. אין לנו אלא להצטער על כך שכחול לבן מעולם לא ניסו לדון בנושאים מהותיים, ולא הסכימו ללכת כל הדרך לאחדות כדי לאחד את הגוש".
גם ארדן וגם גנץ, לפי הסקרים, לא עוברים את אחוז החסימה - והם סברו שכדאי להם לרוץ בבחירות ברשימה אחת. עם זאת. היתרון של ארדן בחיבור עם גנץ היה שלכחול לבן יש הרבה כסף למימון מפלגות. גורם המעורה בפרטים אמר כי גם אם השניים היו מתאחדים, לשתי המפלגות "יהיה קשה לעבור את אחוז החסימה".
ארדן, שעזב את הליכוד, הקים את מפלגתו כחלק ממה שהוגדר כ"גוש השלישי" - המזוהה ברובו עם עמדות ימין, אך העומדים בראשות טוענים, לכאורה, כי לא ישלימו לאף גוש רוב ויאכפו קואליציה רחבה. בגוש זה נמצאות גם כחול לבן של גנץ, ויועז הנדל וחילי טרופר במסגרת מפלגת "בית ציוני - המילואימניקים", שבחלק מהסקרים עוברת את אחוז החסימה.