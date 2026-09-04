כך נמסר בצהריים (שישי) מהמפלגה של גנץ, בתום פגישה שנערכה בין השניים. המו"מ התנהל בימים האחרונים בין השני הצדדים, ובשבוע שעבר נשמעו טענות לפיהן הם

כך נמסר בצהריים (שישי) מהמפלגה של גנץ, בתום פגישה שנערכה בין השניים. המו"מ התנהל בימים האחרונים בין השני הצדדים, ובשבוע שעבר נשמעו טענות לפיהן הם