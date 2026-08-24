עשרה ימים אחרי שעזב את יש עתיד, השר וחבר הכנסת לשעבר, אלוף (במיל') אלעזר שטרן, הודיע הבוקר (שני) רשמית על הצטרפותו למפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט. בכך מצטרף שטרן לשורת בכירים שכבר חברו למפלגה החדשה של הרמטכ"ל לשעבר. גם יו"ר סיעת כולנו וחבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן הודיע שהוא מצטרף למפלגה.
"לאורך כל חיי הציבוריים האמנתי שמנהיגות מתחילה בשירות, באחריות ובדוגמה אישית", מסר שטרן. "אני רוצה לחיות במדינה שבה כל אחד ירגיש גאה להיות יהודי, ובאותה נשימה לזכור תמיד את היסוד של 'חביב אדם שנברא בצלם' - מדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית, שמחברת בין חלקי החברה ושבה כולם לוקחים חלק ונושאים באחריות לעתידה".
שטרן הוסיף כי הוא מצטרף לאיזנקוט "מתוך היכרות רבת שנים ואמונה עמוקה במנהיגותו". לדבריו, "גדי הוא מנהיג שהציבור מאמין לו ויודע שאפשר לסמוך עליו, אדם שמעמיד את טובת המדינה לפני כל שיקול פוליטי או אישי. בתקופה שבה ישראל זקוקה יותר מתמיד למנהיגות אמינה, ממלכתית ומנוסה, אני גאה להצטרף לגדי ולישר!".
איזנקוט בירך על הצטרפותו ואמר כי שטרן הוא "חבר ושותף לדרך, שהקדיש עשרות שנים לביטחון ישראל ולשירות הציבורי". לדבריו, "הוא מוסיף לנבחרת שלנו ניסיון עשיר כחבר ממשלה, כחבר כנסת וכאלוף בצה"ל, ומייצג ציונות דתית ממלכתית שמאמינה בשירות, באחריות ובחיבור בין יהדות לדמוקרטיה". עוד אמר איזנקוט: "דווקא בתקופה של השתמטות, קיטוב ופגיעה בממלכתיות, הקול הערכי והאמיץ שלו חשוב מאי פעם".
שטרן, בן 69, נכנס לפוליטיקה לקראת בחירות 2013 והוצב ברשימת "התנועה" של ציפי לבני. לאחר פירוק השותפות הפוליטית של לבני לקראת בחירות 2015 פרש מ"התנועה", ובינואר 2015 הצטרף ליש עתיד. מאז כיהן בכמה כנסות, ובממשלת בנט-לפיד שימש שר המודיעין. הוא כיהן גם כיו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, היה חבר בוועדות החוץ והביטחון, החוקה והכספים, ובכנסת האחרונה עמד בראש ועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל.
לאורך שנותיו בפוליטיקה היה שטרן מהקולות הבולטים בסוגיות של גיוס ושוויון בנטל, מודל צבא העם ויחסי דת ומדינה. גם בחודשים האחרונים התבלט במאבק נגד חוק הפטור מגיוס לחרדים - סוגיה שהייתה גם ברקע התקרבותו הפוליטית לאיזנקוט.
עזיבתו את יש עתיד הוכרזה לפני עשרה ימים, לאחר 11 שנים במפלגתו של יאיר לפיד. כבר באפריל הצהיר שטרן כי אינו מתכוון להמשיך במפלגה וכי "אם אשאר בפוליטיקה הישראלית אני אהיה איפה שאיזנקוט יהיה", אך זמן קצר לאחר מכן חזר בו והבהיר כי הוא ממשיך לפעול במסגרת יש עתיד כדי לקדם איחוד רחב בגוש ולבלום את חוק ההשתמטות. בשבוע שעבר הבשיל המהלך: שטרן הודיע על פרישתו מהמפלגה ועל התפטרותו מהכנסת, כשברקע כבר התנהלו מגעים עם איזנקוט.
לפני כניסתו לפוליטיקה שירת שטרן במשך עשרות שנים בצה"ל והשתחרר בדרגת אלוף. בין היתר היה מפקד גדוד 202 של הצנחנים, מפקד בה"ד 1, קצין חינוך ונוער ראשי וראש אגף כוח האדם. בתקופת שירותו היה מעורב ביוזמות כמו תוכנית הגיור הצבאית "נתיב", "עדים במדים" ושילוב בדיקות ההתאמה לתרומת מח עצם בשרשרת החיול.
שטרן מצטרף לשורת בכירים שכבר הצטרפו למפלגתו של איזנקוט, ובהם ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, השר לשעבר מתן כהנא, השרה לשעבר אורית פרקש הכהן, הכלכלן שאול מרידור, האלוף (במיל') כמיל אבו רוקון וראש המועצה האזורית דרום השרון אושרת גני גונן. במפלגה מתארים את הרשימה המתגבשת כנבחרת בעלת ניסיון ביטחוני, ממשלתי, כלכלי וחברתי לקראת הבחירות.
איזנקוט בירך גם על הצטרפותו של פולקמן. "רועי בעל ניסיון פוליטי ופרלמנטרי עשיר, לצד מומחיות עמוקה במדיניות ציבורית ובהובלת רפורמות. הוא בעל הכישורים והניסיון לניהול עבודה קואליציונית יציבה ואחראית ולהפיכת מדיניות לתוצאות. רועי מייצג בדיוק את המקצועיות, הממלכתיות ויכולת הביצוע שנחזיר לממשלה ולכנסת", מסר.
פולקמן פרש מהחיים הפוליטיים בשנת 2019, ומאז המשיך לפעול בזירה הציבורית והמקצועית כראש הפורום לתחרות פיננסית, כחבר המועצה להשכלה גבוהה וכיו״ר החברה הכלכלית של עמותת איילים. הוא נולד וגדל בתל אביב, נשוי, אב לארבעה ומתגורר במושב נס הרים.
"החלטתי להצטרף לגדי איזנקוט משום שמדינת ישראל זקוקה להנהגה ממלכתית ומקצועית שיודעת להפוך תוכניות למעשים", מסר פולקמן. "מניסיוני בכנסת למדתי ששינוי אמיתי דורש עבודה קשה, ידע ונכונות להיאבק בחסמים ובאינטרסים. אני מכיר כנסת שיודעת לעבוד יחד למען האזרח ואפעל כדי להשיב את ההדר לכנסת ישראל. אני מאמין שגדי הוא המנהיג שיכול להוביל הנהגה אחראית, לחזק את השירות הציבורי ולהחזיר את האינטרס הלאומי למרכז קבלת ההחלטות".