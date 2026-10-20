הם חורשים את הארץ, עוברים מכנס לכנס, עורכים חוגי בית, מתראיינים לכל כלי תקשורת אפשרי. שבוע בדיוק נותר עד הבחירות, ומנהיגי המפלגות לא מבזבזים דקה, ומנסים למכור לציבור את משנתם. אבל עם כל הכבוד לכל אותם נאומים, ראיונות, סיורים ומפגשים, הזירה המרכזית היא הרשת. שם כל ציוץ, פוסט וסרטון יכול להגיע למאות אלפים - כולל לכאלה שפחות מתעניינים בפוליטיקה.
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באמצעות הבינה המלאכותית קלוד ניתחנו את הפרסומים ברשתות החברתיות של ראשי המפלגות בחודש האחרון: במה הם מתמקדים, מיהם מטרות התקיפות שלהם, מהן הסיסמאות שאותן הם מהדהדים ומהם הפוסטים הכי נצפים שאותם פרסמו. הנתונים נותחו עבור 13 המועמדים שמפלגותיהן עוברות את אחוז החסימה לפי כל או חלק מהסקרים ברשתות X, פייסבוק, אינסטגרם וטיקטוק, מ-16 בספטמבר עד 17 באוקטובר. המתודולוגיה המלאה - בתחתית הכתבה. הנתונים הגולמיים המלאים - כאן וכאן.
בחשבונות של יו"ר הליכוד בנימין נתניהו פורסם מספר הפוסטים הגדול ביותר - 647. עם זאת, ההבדל מארבעת ראשי גוש השינוי אינו משמעותי מאוד, כשהם פרסמו בין 609 (יו"ר ישר! גדי איזנקוט) ל-492 (יו"ר ביחד נפתלי בנט). בארבע השנים שחלפו מאז הבחירות הקודמות היו מהפכה משפטית ומחאות ענק נגדה, טבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל שפרצה בעקבותיו, שתי מלחמות נגד איראן ומלחמה ממושכת נגד חיזבאללה - אבל ניתוח הפוסטים מראה שמה שהיה הוא שהווה: הבחירות הן שוב על בעד נתניהו או נגד נתניהו.
המטרה - השחרה
גם אצל נתניהו, וגם אצל איזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, הקטגוריה המובילה בניתוח הפוסטים היא "נגטיב על הגוש היריב" - כלומר קמפיין להשחרת המועמדים בגוש השני. רבע מהפוסטים של נתניהו הם כאלה, כשאצל גולן (26%), איזנקוט (29%) וליברמן (33%) השיעור מעט גבוה יותר.
לבנט יש יותר פוסטים הנוגעים לכנסים ולמפגשים ב"שטח" שהוא עורך (21% לעומת 15% נגטיב על גוש היריב), והשרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' מעדיפים להתמקד בפוסטים תדמיתיים שמציגים את ההישגים שלהם לכאורה בממשלה הנוכחית (15% ו-12% בהתאמה, לעומת 14% ו-9% פוסטים נגטיביים על הגוש השני). גם יועז הנדל, יו"ר המילואימניקים-כלכלית ושר התקשורת לשעבר, מעדיף להתמקד בהישגיו ובתדמית (17% מכלל הפוסטים שלו, הכי הרבה ביחס ליתר ראשי המפלגות).
המטרה במתקפות של גוש השינוי היא כמעט תמיד נתניהו. אצל איזנקוט 88 פוסטים היו נגד נתניהו (במקום השני - 5 מתקפות על הליכוד), יו"ר ישראל ביתנו ליברמן תקף אותו 83 פעמים בפוסטים בחודש האחרון (17 פוסטים היו נגד החרדים), יו"ר הדמוקרטים גולן פרסם 49 פוסטים נגד נתניהו ו-11 נגד הממשלה, ואילו בנט - 42 פוסטים נגד נתניהו, 15 נגד דרעי ותשע נגד סמוטריץ'.
נתניהו מתמקד באיזנקוט, ותוקף פחות את בנט
מנגד, נתניהו פיזר את המתקפות שלו. 59 מהפוסטים שלו היו נגד איזנקוט, 47 נגד ליברמן, 37 נגד גולן ובאופן מעניין רק תשע נגד בנט, כשגם רע"מ מקדימה אותו, עם 11 פוסטים של נתניהו נגד המפלגה שבראשות מנסור עבאס. המטרה המרכזית של בן גביר, שפרסם מספר פוסטים קטן בהרבה, הייתה יו"ר בלד סאמי אבו שחאדה - 11 פוסטים יו"ר עוצמה יהודית פרסם נגד מי שאותו ביקש לפסול ושפרש לבסוף מההתמודדות. יו"ר הציונות הדתית סמוטריץ' פרסם תשעה פוסטים נגד איזנקוט, ושישה נגד גולן וליברמן כל אחד.
למעשה, מהנתונים עולה כי גוש השינוי תוקף יותר, ובעיקר את נתניהו אישית - על 7 באוקטובר, השתמטות החרדים מגיוס ופרשות קטאר. נתניהו הוא המטרה של 278 פוסטים, פי 3.6 מהמטרה הבאה (איזנקוט, 77 פוסטים, מרביתם של נתניהו). בסך הכול, יותר מחצי מהציוצים ברשת X של ליברמן (54%), איזנקוט (51%) וגולן (50%) הם נגטיביים. אצל בנט (32%), בן גביר (32%) ונתניהו (31%), מעט פחות משליש הם כאלה. ברשתות האחרות שיעור הפוסטים הנגטיביים מעט נמוך יותר, כפי שניתן לראות בטבלה כאן המשקללת את הפוסטים בכל הרשתות.
שיעור נמוך בהרבה של מתקפות הוא "נגטיב מתוך הגוש" - כלומר קמפיין להשחרת אחד המועמדים בגוש עצמו. למעשה, רק ליו"ר עמך ישראל עופר וינטר שיעור דו-ספרתי של פוסטים כאלה מכלל הפרסומים שלו - 18%, כולל נגד נתניהו והממשלה (הפוסטים של וינטר מתייחסים לאינסטגרם, כי ב-X הוא כמעט ולא פעיל). בימין, נגטיב מתוך הגוש מכוון בעיקר נגד וינטר והמפלגות הקטנות. 14 פוסטים, 10 מהם של נתניהו וסמוטריץ', כוונו נגד וינטר. בגוש השינוי זה מופיע כלחץ פומבי על השותפים להתחייב: "לא נשב עם נתניהו".
עד עתה התמקדנו בעיקר במתקפות של מנהיגי המפלגות, בעיקר בגלל שהם התמקדו בזה. תוכניות מהותיות? הניתוח של קלוד מראה שהן מועטות אצל כולם - רק 6% מהפוסטים מתמקדים בכך. בנט (12%) וליברמן (8%) מובילים, כשהנושאים המרכזיים הם גיוס, דת ומדינה, הייטק וחינוך. אצל נתניהו רק ב-2% מהפוסטים המוקד הוא תוכניות מהותיות.
בליץ "ימין או פלסטין" של נתניהו
נתניהו וסמוטריץ' איחדו כוחות בקמפיין, והבדיקה מראה שגם המסרים שלהם משותפים: "ממשלת איזנקוט-ליברמן-גולן עם המפלגות הערביות" ו"ימין או פלסטין" - שהפכה לסיסמה הבולטת בקמפיין. נתניהו פרסם אותה 11 פעמים ב-X (7% מהפוסטים שלו שם), וביתר שאת בימים האחרונים. למעשה, ביומיים האחרונים (כולל אחרי סיום הבדיקה) הוא פרסם סיסמה זו בלא פחות משבעה ציוצים.
אבל לא רק נתניהו פרסם את הסיסמה הזו. היא הודהדה ארבע פעמים אצל יריבים שהפכו אותה נגדו: ליברמן שלוש פעמים ("ביבי, אתה ימין או פלסטין?") ואיזנקוט פעם אחת ("בנימין זה פלסטין"). למעשה, אחת מאותן הפעמים שליברמן פרסם זאת, תוך שהוא כותב "נתניהו הסכים שוב להקמת מדינה פלסטינית. אסור לתת לזה לקרות" - הפכה לציוץ הנצפה ביותר שאינו של נתניהו בחודש האחרון. 7.6 מיליון צפיות היו לכך, הרוב הגדול כנראה של גולשים מהעולם - שיצאו הן נגד נתניהו והן נגד ליברמן.
למעשה, פרט לציוץ הזה, אף פוסט ב-X שאינו של נתניהו לא הגיע ליותר ממיליון צפיות. הפוסט הבולט ביותר בחודש האחרון לא היה פוסט בחירות. מדובר בהצדעה של נתניהו לטייס ההודי אחרי ניסיון חטיפת המטוס, והציוץ הזה הגיע ל-14 מיליון צפיות ב-X, כשגם כאן מדובר בעיקר בגולשים מהעולם, רבים מהם כנראה הודים. גם אצל בנט וסמוטריץ' הפוסט הבולט עסק בטיסת פליי דובאי.
7.6 מיליון צפיות לפוסט "ימין או פלסטין" של ליברמן
14 מיליון צפיות לפוסט ההצדעה לטייס ההודי של נתניהו
פוסטים אחרים של נתניהו שהגיעו למיליוני צפיות הם בין היתר כאלה שנגעו לנאומו באו"ם, לדרישה לחקירה פלילית של משתתפי הסרט נז"א, למתקפה על ליברמן ואיזנקוט "יקימו מדינה פלסטינית לפני שייצא GTA 6" וגם "האמת שאתם צריכים לדעת על זליכה". 10 מהציוצים שלו ב-X סווגו על ידי טוויטר כתוכן AI, לעומת אפס אצל כמעט כל מנהיגי המפלגות האחרות (אצל גולן סווגו שני פוסטים כ-AI, אצל איזנקוט ובנט - אחד).
יו"ר המפלגה שפרסם 3 פוסטים בחודש שלם
ומה בנוגע לערבים ולחרדים? יו"ר רע"מ מנסור עבאס ויו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין פעילים בעיקר באינסטגרם ובטיקטוק, וכמעט לא ב-X. אצל עבאס וג'בארין הסיסמה שאותה הם מהדהדים ("בידינו נשנה" של ג'בארין ו"חשבו נכון" של עבאס) חוזרת בחמישית עד שישית מהפוסטים, יותר מכל מועמד אחר.
יו"ר ש"ס אריה דרעי פרסם 42 פוסטים בלבד בתקופה המדוברת, כשהסיסמה המרכזית היא "מדינה יהודית". וגם המספר הזה, השני הכי קטן בחודש האחרון בקרב ראשי המפלגות, גדול פי 14 מזה של יו"ר יהדות התורה יעקב אשר, שפרסם שלושה פוסטים, כולם בחשבון X "שמופעל על ידי צוות הלשכה". אחד מהם היה נגד שרן השכל, שני האחרים - נגד בג"ץ.
המתודולוגיה
הבדיקה מבוססת כאמור על ניתוח של הבינה המלאכותית קלוד של הפוסטים בחודש האחרון של ראשי המפלגות שעוברות בכל הסקרים או בחלקם את אחוז החסימה. היא נעשתה כאמור ברשתות X, אינסטגרם, טיקטוק ופייסבוק. כל פוסט סווג לקטגוריה ראשית (ולעיתים משנית) ולמטרה שהוא תוקף.
ב-X סווגו כל הפוסטים. בפייסבוק, באינסטגרם ובטיקטוק סווג רק תוכן שלא הופיע ברשת אחרת. אצל הנדל, וינטר, עבאס וג'בארין, שכמעט לא פעילים ב-X, סווגו כל הפוסטים באינסטגרם. הפוסטים לא נאספו בפייסבוק לווינטר, דרעי ואשר, ואצל הנדל הם נאספו עד 2 באוקטובר. לאשר אין אינסטגרם פעיל, ולדרעי ואשר אין טיקטוק רשמי. העדכון של היומיים האחרונים (16 ו-17 באוקטובר) אינו כולל את פייסבוק.
הסיווג לקטגוריות השונות הוא כמובן שיפוטי, ואינו חד-משמעי. הוא נעשה לפי הטקסט, ולא לפי הסרטונים. האיסוף נעשה מהפרופילים הציבוריים, וקלוד ערך לו בדיקת אימות: מדגם אקראי נבדק מול המקור, וקידוד עיוור של מדגם ב-X הסכים עם הסיווג ב-80% בקטגוריה הראשית ו-91% בזיהוי נגטיב. ספירת הסיסמאות ב-X נעשתה בחיפוש טקסט ב-X, ולכן היא רף תחתון, ולא כוללת סיסמה שמופיעה רק בסרטון או בתמונה. הפוסט סווג כ-AI רק כאשר הפלטפורמה עצמה הציגה תווית תוכן AI.