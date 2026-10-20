מנגד, נתניהו פיזר את המתקפות שלו. 59 מהפוסטים שלו היו נגד איזנקוט, 47 נגד ליברמן, 37 נגד גולן ובאופן מעניין רק תשע נגד בנט, כשגם רע"מ מקדימה אותו, עם 11 פוסטים של נתניהו נגד המפלגה שבראשות

מנסור עבאס