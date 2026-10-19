סרטון שבו נראים חניכי מכינת תבור רוקדים ושרים סביב ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר הכנסת אמיר אוחנה הפך לחלק מקמפיין הבחירות של הליכוד. לאחר שיחה עם אנשי המכינה התברר כי החניכים הגיעו לאירוע שהוצג בפניהם כממלכתי - ולא ידעו שהוא יצולם עבור הקמפיין.

סרטון שבו נראים חניכי מכינת תבור רוקדים ושרים סביב ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר הכנסת אמיר אוחנה הפך לחלק מקמפיין הבחירות של הליכוד. לאחר שיחה עם אנשי המכינה התברר כי החניכים הגיעו לאירוע שהוצג בפניהם כממלכתי - ולא ידעו שהוא יצולם עבור הקמפיין.

סרטון שבו נראים חניכי מכינת תבור רוקדים ושרים סביב ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר הכנסת אמיר אוחנה הפך לחלק מקמפיין הבחירות של הליכוד. לאחר שיחה עם אנשי המכינה התברר כי החניכים הגיעו לאירוע שהוצג בפניהם כממלכתי - ולא ידעו שהוא יצולם עבור הקמפיין.

אך בקלפי של חניכי תבור, המכינה הקדם-צבאית שאותה ניהל שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד לפני כניסתו למערכת הפוליטית, התוצאה לא מחמיאה עבור נתניהו

אך בקלפי של חניכי תבור, המכינה הקדם-צבאית שאותה ניהל שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד לפני כניסתו למערכת הפוליטית, התוצאה לא מחמיאה עבור נתניהו

אך בקלפי של חניכי תבור, המכינה הקדם-צבאית שאותה ניהל שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד לפני כניסתו למערכת הפוליטית, התוצאה לא מחמיאה עבור נתניהו

הסרטון צולם במהלך ליל לימוד תורה של הושענא רבה בסוכת הכנסת, בהשתתפות פצועי צה"ל, ראשי השב"כ והמוסד וחניכי מכינת תבור. בתיעוד בעמוד האינסטגרם של ראש הממשלה נראים החניכים רוקדים סביב נתניהו ואוחנה ושרים "שורו הביטו וראו". הסרטון זכה לתפוצה רחבה, כחלק מתעמולת הבחירות של הליכוד.

הסרטון צולם במהלך ליל לימוד תורה של הושענא רבה בסוכת הכנסת, בהשתתפות פצועי צה"ל, ראשי השב"כ והמוסד וחניכי מכינת תבור. בתיעוד בעמוד האינסטגרם של ראש הממשלה נראים החניכים רוקדים סביב נתניהו ואוחנה ושרים "שורו הביטו וראו". הסרטון זכה לתפוצה רחבה, כחלק מתעמולת הבחירות של הליכוד.

הסרטון צולם במהלך ליל לימוד תורה של הושענא רבה בסוכת הכנסת, בהשתתפות פצועי צה"ל, ראשי השב"כ והמוסד וחניכי מכינת תבור. בתיעוד בעמוד האינסטגרם של ראש הממשלה נראים החניכים רוקדים סביב נתניהו ואוחנה ושרים "שורו הביטו וראו". הסרטון זכה לתפוצה רחבה, כחלק מתעמולת הבחירות של הליכוד.