שינויים בדגל התורה לקראת הבחירות? בבתי הרבנים עסקו בשבועות האחרונים בריענון הרשימה לכנסת. הפעם, מקורביהם של המנהיגים הליטאיים דנים ברשימת מועמדים אפשרית לשילוב ברשימה - במקום הח"כים המכהנים או לצידם. ל-ynet נודע מיהם כמה מהמועמדים שצפויים להשתלב ברשימה. כל ההחלטות בעניין צפויות להתקבל עד סוף השבוע.

גלריה גפני והרב פילץ

בבתי הרבנים המובילים את המפלגה שוקלים להיפרד מוותיקי הח"כים משה גפני, וכן מח"כ אורי מקלב המוערך ביותר בציבור החרדי. מדובר בתוצאה של הכישלון בהעברת חוק הפטור מגיוס שיצר אכזבה ברחוב החרדי, כשברקע גם היעדר המענה לציבור אחרי שורת הסנקציות והמעצרים של העריקים - מה שיקשה לגרוף את הקהל להצביע בבחירות.

במפלגה שוקלים לשלב מועמדים צעירים, ובהם: מנחם שפירא, ממלא מקום ראש העיר בני ברק; יעקב גוטרמן, ראש העיר מודיעין עילית; לייזר ראוכברגר, מ"מ ראש העיר ירושלים; ומיכי אלפר, יו"ר סיעת דגל התורה בחיפה. מלבדם נשקלים גם מועמדים אחרים.

רק אתמול ביקר גפני אצל אחד מרבני המפלגה, הרב אביעזר פילץ, חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת תפרח, במסגרת סיורים שערך בדרום. הרב אמר: "הרב גפני העוסק בצורכי ציבור באמונה. ישר כוח גדול על כל מה שעשיתם, ושתמשיכו לעשות למען בני התורה וכלל ישראל. 'שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם'. חזק ואמץ, אל תירא ואל תיחת!".

ברחוב החרדי יש מי שעדיין סבורים כי החלפתו של גפני היא צעד שלא יעשו בשלב זה במפלגה, שכן מדובר בנציג שמינה המנהיג המיתולוגי של הציבור הליטאי, הרב שך.