יו"ר ישר! גדי איזנקוט אמר בריאיון היום (רביעי) כי יו"ר עמך ישראל עופר וינטר הוא "מפקד שדה טוב", אך לדבריו "לא מתאים להיות שר ביטחון בממשלתי".

הרמטכ"ל לשעבר הסביר בריאיון לחדשות 13 מדוע לדעתו תת-אלוף במיל' וינטר לא מתאים לתפקיד, וציין כי זאת מאחר שהוא "לא היה בפיקוד האסטרטגי של הצבא".

איזנקוט ווינטר ( צילום: עידו ארז, ריאן פרויס )

וינטר, בתגובה, תקף את איזנקוט. "ראיתי כבר את שיקול הדעת האסטרטגי שלך בהכלה, בהסדרה ובמינויים שהובלת - עם יאיר גולן, אהרון חליוה והרצי הלוי", מסר יו"ר המפלגה החדשה, שצפויה לחבור למחנה נתניהו אם תעבור את אחוז החסימה. "אם זאת המשמעות לפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו - אני גאה שלא הייתי חלק מזה".

יש לציין כי גולן היה אלוף בצה"ל כשאיזנקוט נכנס לתפקיד הרמטכ"ל. חליוה קודם לתפקידו הבכיר הראשון רק אחרי פרישתו של איזנקוט מצה"ל. בעת כהונתו כרמטכ"ל, החליט איזנקוט שווינטר אינו ראוי מבחינתו לקבל קידום לתפקיד מפקד אוגדה - במסגרת שני סיבובי מינויים שהתקיימו בצמרת צה"ל. מנגד, הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי מינה את וינטר למפקד עוצבת האש.

השר לשעבר מתן כהנא, חבר מפלגתו של איזנקוט, בחר גם הוא להגיב. "להזכירך, עופר וינטר: חצי שנה אחרי סיום תפקידו של איזנקוט, בזמן שאתה מזכיר צבאי לראש הממשלה, התקבלה התרעה שכסף שמועבר לעזה מגיע לזרוע הצבאית של חמאס והעברתו לא נמנעה", כתב. "להזכירך, המשכת לשרת בצה"ל עוד חמש שנים אחרי עזיבת איזנקוט. גם ב-7 באוקטובר 2023 היית חלק מהמערכת שאתה מכנה היום 'הקונספציה'".