אליקים שטארק, הנציג החדש של חסידות בעלז שהחליף את ישראל אייכלר ברשימת אגודת ישראל , אמר הערב (חמישי) בכנס בחירות בבית שמש כי המצב של החרדים "קרוב למה שהיה בשואה". שטארק התייחס לעריקים שלא יכולים לצאת מהארץ בגלל צווי גיוס. לדבריו, סוגיה זו מונעת מהם לטוס לחו"ל לשידוך, ולכן המשפחות של הכלות צריכות להגיע לישראל.

דבריו של שטארק





"כשרוצים להשתדך מחוץ לארץ צריכים לבוא לפה כי אי אפשר (לצאת מהארץ, ש"פ), קיבלתי על עצמי שלא לדבר סיפורים על השואה בשנים הראשונות, אבל אין לי הגדרה אחרת", אמר שטארק בכנס. "המצב שלנו קרוב למה שהיה בשואה. מזכיר לי סיפורים מהסבים שלנו".

בהמשך, ביקר שטארק בחריפות את המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג. "פשטה תופעה חדשה, סולברגיזם, שאומרת 'הכה בחרדים ותהיה יותר גבר'", אמר. "יותר שווה במדינת ישראל להיות מחבל ולהרוג משפחות שלמות מאשר להיות חרדי". בכינוס נכח גם סגן השר אייכלר, וטען: ״מעריך שזו הפעם האחרונה שנותנים לחרדים להצביע בבחירות״.

שטארק מוכר היטב במסדרונות הפוליטיים ובבתי גדולי ישראל, אך הקפיד לאורך השנים לפעול כאיש צללים ולהימנע ככל האפשר מפרסום, ראיונות ואפילו מתמונות מפגישותיו. שטארק, בן 34, נולד בבלגיה, גדל והתחנך במוסדות בעלז בבלגיה ובישראל.

לאחר נישואיו מונה לראש חבורה של תלמידים שעלו מארה"ב ללמוד בישיבת מיר בירושלים, שם עסק בהרבצת תורה ובהדרכת בני הישיבה. לפני מספר שנים נקרא להיכנס לעשייה ציבורית על ידי כ"ק מרן האדמו"ר מבעלז לרפו"ש ובנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח.

יחד עם עסקנים ותיקים בחסידות הוקמה ועדה שנועדה לרכז ולקדם את צורכי בעלז בזירה הפוליטית והציבורית. מאז שטארק פועל לצד סגן השר ישראל אייכלר - אותו החליף ברשימה. במקביל, נשלח פעם אחר פעם לטפל בנושאים ציבוריים ופוליטיים מטעם בית האדמו"ר.

"חרפה לכל ישראלי ולכל יהודי"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף את שטארק ומסר: "זוועה! נציג של מפלגת יהדות התורה, שבלעדיה אין לביבי ממשלה, מסביר שבמדינת ישראל 'עדיף להיות מחבל'! ואם זה לא מספיק הוא השווה את מצבם של המשתמטים ליהודים בשואה. ‏ב-27/10 מכריעים: זה או אנחנו, או המשתמטים!".

יו"ר יש עתיד ח"כ יאיר לפיד הגיב לשטארק בנימה אישית. לדבריו, "אבא שלי ביקש למסור: הייתי בשואה, אני לא זוכר שהיה שם את צה"ל. יש דבר שמבטיח שלעולם לא תהיה עוד שואה - צבא יהודי חזק וגאה. אותו צבא שאתה מעודד השתמטות ממנו".

גם יו"ר עמך ישראל עופר וינטר הגיב: "ההתבטאות המזעזעת של חבר הכנסת המיועד אליקים שטארק היא חרפה לכל ישראלי ולכל יהודי, קל וחומר למי שעתיד למצוא את עצמו בכנסת ישראל. היא איננה מגיעה בחלל ריק אלא על רקע שתיקת ראש הממשלה ובכירי הממשלה מול הקריאות המזעזעות נגד צה"ל בהפגנות הפלג הירושלמי.