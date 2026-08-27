דובר הליכוד גיא לוי אמר היום (חמישי) לרדיו "קול ברמה" כי "אנחנו מקווים מאוד לחוקק את חוק הגיוס עוד לפני הקמת הממשלה, במסגרת ההסכמים הקואליציוניים. זה בהחלט הכיוון".
את הדברים אמר לוי במענה לחבר הכנסת יואב בן צור מש"ס, שאמר הבוקר בריאיון לפודקאסט "120 ואחת" של מורן אזולאי ב-ynet כי "אם נצטרך להיכנס לקואליציה - יעבור חוק גיוס לפני שתוקם הממשלה. חד-משמעית, זה מוסכם על כולם וכך יהיה".
החוק שניסתה להעביר הקואליציה, ומכונה בפיה "חוק הגיוס", היה אמור להסדיר השתמטות של רבבות חרדים. מאחר שלא הצליחה להעביר חוק כזה, עשתה הקואליציה הכול כדי למנוע מעצר משתמטים חרדים - כולל חוק שאוסר בפועל על המשטרה וצה"ל לבצע מעצרים יזומים כאלה במשך שלושה חודשים.
לדברי בן צור, ש"ס טעתה בשנת 2022 כשלא חתמה על הסכם קואליציוני שאומר שלפני הכול הממשלה תעביר חוק פטור מגיוס. "אם היינו עושים את זה לפני הרפורמה (המהפכה המשפטית; ש"פ), הכול היה מסודר ולא הייתה שום בעיה לאף אחד".
בן צור גם הדגיש כי המפלגה מתכוונת ללכת עם בנימין נתניהו והליכוד גם אחרי הבחירות הקרובות. "אנחנו הולכים עם הגוש האמוני", אמר. "אנחנו אנשים מאמינים ולא נראה לי שאנחנו יכולים לשבת עם הצד השני. גם בין אחים יש מריבות, אבל הם נשארים אחים. אנחנו מרגישים חלק מהבייס".