כי "אם נצטרך להיכנס לקואליציה - יעבור חוק גיוס לפני שתוקם הממשלה. חד-משמעית, זה מוסכם על כולם וכך יהיה".

כי "אם נצטרך להיכנס לקואליציה - יעבור חוק גיוס לפני שתוקם הממשלה. חד-משמעית, זה מוסכם על כולם וכך יהיה".

לדברי בן צור, ש"ס טעתה בשנת 2022 כשלא חתמה על הסכם קואליציוני שאומר שלפני הכול הממשלה תעביר חוק פטור מגיוס. "אם היינו עושים את זה לפני הרפורמה (המהפכה המשפטית; ש"פ), הכול היה מסודר ולא הייתה שום בעיה לאף אחד".

לדברי בן צור, ש"ס טעתה בשנת 2022 כשלא חתמה על הסכם קואליציוני שאומר שלפני הכול הממשלה תעביר חוק פטור מגיוס. "אם היינו עושים את זה לפני הרפורמה (המהפכה המשפטית; ש"פ), הכול היה מסודר ולא הייתה שום בעיה לאף אחד".

לדברי בן צור, ש"ס טעתה בשנת 2022 כשלא חתמה על הסכם קואליציוני שאומר שלפני הכול הממשלה תעביר חוק פטור מגיוס. "אם היינו עושים את זה לפני הרפורמה (המהפכה המשפטית; ש"פ), הכול היה מסודר ולא הייתה שום בעיה לאף אחד".