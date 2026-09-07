קצת לפני השעה 19:00 הסתיים היום הראשון של הגשת הרשימות לכנסת ה-26, שיצא הבוקר (שני) לדרך במשכן הכנסת, תחת פיקוחו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג.

קצת לפני השעה 19:00 הסתיים היום הראשון של הגשת הרשימות לכנסת ה-26, שיצא הבוקר (שני) לדרך במשכן הכנסת, תחת פיקוחו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג.

קצת לפני השעה 19:00 הסתיים היום הראשון של הגשת הרשימות לכנסת ה-26, שיצא הבוקר (שני) לדרך במשכן הכנסת, תחת פיקוחו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג.

נציגי המפלגות החלו לזרום למשכן כדי לרשום באופן רשמי את נבחרת המועמדים שלהם, לצד קרבות על האותיות המבוקשות לקלפי. בין חיבורים חדשים, פרישות ומאבקים יצירתיים על כל פתק הצבעה - אלה הרשימות והשמות שהוגשו ביום הראשון לקראת המערכה הפוליטית:

נציגי המפלגות החלו לזרום למשכן כדי לרשום באופן רשמי את נבחרת המועמדים שלהם, לצד קרבות על האותיות המבוקשות לקלפי. בין חיבורים חדשים, פרישות ומאבקים יצירתיים על כל פתק הצבעה - אלה הרשימות והשמות שהוגשו ביום הראשון לקראת המערכה הפוליטית:

נציגי המפלגות החלו לזרום למשכן כדי לרשום באופן רשמי את נבחרת המועמדים שלהם, לצד קרבות על האותיות המבוקשות לקלפי. בין חיבורים חדשים, פרישות ומאבקים יצירתיים על כל פתק הצבעה - אלה הרשימות והשמות שהוגשו ביום הראשון לקראת המערכה הפוליטית: