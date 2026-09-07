קצת לפני השעה 19:00 הסתיים היום הראשון של הגשת הרשימות לכנסת ה-26, שיצא הבוקר (שני) לדרך במשכן הכנסת, תחת פיקוחו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג.
נציגי המפלגות החלו לזרום למשכן כדי לרשום באופן רשמי את נבחרת המועמדים שלהם, לצד קרבות על האותיות המבוקשות לקלפי. בין חיבורים חדשים, פרישות ומאבקים יצירתיים על כל פתק הצבעה - אלה הרשימות והשמות שהוגשו ביום הראשון לקראת המערכה הפוליטית:
מלבד המפלגות האלו, רשימת "המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה", הגישה את רשימתה וביקשה את צירופי האותיות ד', צ' או את האות י'. את רשימת רע"מ הגיעו להגיש היום מנסור עבאס ולצידו יואב סגלוביץ'. המפלגה ביקשה את האותיות עם. המפלגות שעדיין לא נרשמו לתור, צפויות להגיש את רשימותיהן ככל הנראה מחר החל מהשעה 16:00 - הליך שצפוי להימשך עד חצות.
עם תום היום הראשון, פרסמה ועדת הבחירות כי הוגשו 18 רשימות מועמדים - והבהירה: "הגשת הרשימות אינה מהווה אישור שלהן. הרשימות, הכינויים והאותיות המבוקשים ייבדקו על ידי ועדת הבחירות המרכזית בהתאם להוראות הדין". מחר יתחדש התהליך מהשעה 15:00. "הגעת נציגי הרשימות לאוהל הרישום בשער פלומבו תחל בשעה 13:00. הכניסה של המפלגות למשכן הכנסת תתאפשר עד השעה 22:00, וההליך יכול עוד לאחר מכן", נמסר.