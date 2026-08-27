הפרובוקציה החדשה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר צפויה להגיע עם פתיחת שנת הלימודים, עד לכניסה לבתי הספר: מדובר בספר ילדים שבמרכזו יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית, עם "פעילותו והישגיו", והוא צפוי להיות מחולק לתלמידים מחוץ למוסדות החינוך.

ספר ילדים חדש בהוצאת איתמר בן גביר

ל-ynet נודע כי בקבוצות של פעילי עוצמה יהודית התבקשו הפעילים להגיע לבתי ספר ברחבי הארץ ולהתייצב בכניסות אליהם לצורך חלוקת הספר. לחלקם אף הועברה רשימה של מוסדות חינוך שבהם הם אמורים לבצע את החלוקה.

הספר כבר הועבר להדפסה בבית דפוס ונכתב בשפה נגישה המותאמת לילדים. לצד הצגת פעילותו של השר לביטחון לאומי, הוא כולל גם מסרים המזוהים עם מאבקיו הפוליטיים.

למשל, כבר בכריכת הספר מופיע בן גביר בדמות קומיקס, ולצידו תמונה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה כשהיא דורכת על ניידת משטרה.

החלוקה עצמה מתוכננת להתבצע כאמור מחוץ לשטח בתי הספר, אך באופן שמכוון ישירות לתלמידים המגיעים ללימודים. לצורך הפקת הספרים והפצתם, כך נודע ל-ynet, השתמשו במפלגה בתקציב של עשרות אלפי שקלים.