לתקשורת הישראלית הוא מתראיין כמעט מדי יום. אבל רגע לפני הבחירות, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התראיין - לראשונה מאז מונה לתפקיד, לפני ארבע שנים - לתקשורת הזרה. בריאיון נרחב למגזין "טיים" אמר יו"ר עוצמה יהודית כי ישראל "חייבת לכבוש את כל עזה", והבטיח לעודד הגירה רצון, גם מיהודה ושומרון. על 7 באוקטובר אמר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו "עשה טעויות ואינו נקי מאשמה, אבל יש אנשים רבים שאשמים יותר ממנו".

בתחילת הכתבה ב"טיים" כונה בן גביר "איש ימין קיצוני לוחמני שבעבר נחשב קיצוני מכדי לשרת בצה"ל". במגזין האמריקני נכתב כי אם הוא יצליח להשיג את מבוקשו, יגדל כוח המיקוח שלו מול ממשלת ימין נוספת בראשות נתניהו: "שאיפתו היא להפוך את בן גביר לתלוי עוד יותר במפלגות הקיצוניות, הדוחפות לעזיבת הפלסטינים את עזה ואת הגדה המערבית - ולכך שישראל תחיל ריבונות על השטחים".

גלריה בן גביר. "מה שיעזור לנתניהו להיות ימני, זה אם אהיה שר בכיר" ( צילום: Jack GUEZ / AFP )

"אני רוצה שנתניהו יהיה ראש הממשלה. הוא מנהיג. אני מעדיף אותו פי מיליון על פני איזנקוט", אמר בריאיון הנדיר בן גביר, שב"טיים" נכתב כי "היה לבוש בחולצה לבנה ובכיפה לבנה, ודיבר באנגלית רצוצה". בכתבה צוין כי הוא היכה על חזהו והוסיף: "מה שבאמת יעזור לנתניהו להיות ימני הוא אם אני, בן גביר, אהיה שר בכיר, ותהיה ממשלת ימין מלאה".

"אם ישראל רוצה להמשיך לחיות ולא להיחרב, אנחנו חייבים לכבוש את כל עזה", הוסיף בן גביר. "אנחנו חייבים לקדם הגירה מרצון. עזה יכולה להיות הריביירה. זה מקום יפהפה. אבל אנחנו לא יכולים להשאיר שם אפילו איש חמאס אחד".

בכתבה צוין כי בן גביר לא סיפק הסבר ברור לשאלה אילו מדינות יסכימו לקבל מספרים גדולים של פלסטינים, או כיצד ניתן יהיה להגדיר את עזיבתם מרצון בתנאים שהוא מציע. "עזה תמיד הייתה שלנו", אמר. "ישראל היא מדינה זעירה. אנחנו צריכים להתרחב, להיות גדולים יותר. אנשי חמאס הם טרוריסטים שלא רוצים רק להשמיד את ישראל. הם רוצים להשמיד את העולם כולו".

נתניהו בת"א, הערב. בן גביר: "אני רוצה שהוא יהיה ראש ממשלה, הוא מנהיג" ( צילום: AP Photo/David Goldman )

בתשובה לשאלה אם גירוש הפלסטינים מעזה יעמיק את הבידוד הבינלאומי של ישראל, בן גביר דחה את החשש: "ככל שנהיה חזקים יותר, לא נהיה מבודדים. ישראל מבודדת כשהיא חלשה. אם נעזור לאוכלוסייה לעזוב את עזה, נוכל להיות חזקים מאוד".

"אנחנו צריכים לקחת את כלי הנשק מהרשות הפלסטינית", אמר השר לביטחון לאומי. "נכון לעכשיו, הם מתאמנים ביריחו. הם לא מתאמנים כדי לכוון את התנועה, נכון? הם רוצים לבצע עוד 7 באוקטובר". בן גביר אמר כי יעודד מיליוני פלסטינים החיים ביהודה ושומרון לעזוב: "אנחנו רוצים ריבונות ביהודה ושומרון, ואנחנו רוצים גם הגירה מרצון. כדי שנהיה ברורים, אנחנו רוצים הגירה מרצון - לא לגרש אף אחד. אנשים יבחרו באפשרות לעזוב".

ב"טיים" נכתב כי יו"ר עוצמה יהודית הפך לאחד הקולות הבולטים בימין הישראלי המבקשים להסיט את האחריות למחדלי 7 באוקטובר מנתניהו אל מערכת הביטחון והמודיעין של ישראל. "גם אם הוא לא מושלם, וגם אם הוא עשה טעויות - והוא אכן עשה טעויות - מה שהכשיל אותו ב־7 באוקטובר היה המודיעין שלנו", אמר בן גביר על ראש הממשלה. "הצבא, המודיעין, השב"כ. כולם אשמים. נתניהו לא נקי מאשמה, אבל יש אנשים רבים שאשמים יותר ממנו". לדבריו, "אני לא תומך בו באופן עיוור; אני לא איש החצר שלו. אבל אני חושב שהוא הרבה יותר טוב מאיזנקוט. אני רוצה להיות לצדו. אני רוצה שהוא יהיה חזק מאוד. אני רוצה למשוך אותו ימינה".

איזנקוט בכותל, היום. בן גביר: "מעדיף את נתניהו פי מיליון עליו" ( צילום: Menahem KAHANA / AFP )

תחת בן גביר, נכתב, משטרת ישראל מתירה יותר ויותר ליהודים להתפלל בהר הבית. "מדובר בהתגרות מכוונת בעולם הערבי", נטען, וצוינו הגינויים בעקבות זאת מצד ירדן והרשות הפלסטינית. "בעבר שרר שם אפרטהייד, ויהודים לא יכלו להתפלל", אמר על כך בן גביר. "דבר כזה לא יכול לקרות בשום מדינה נורמלית. החזרתי את הצדק להר הבית".

בכתבה הוזכרו בהרחבה קורות חייו של בן גביר, ונכתב כי גם עתה הוא ממשיך להעריץ את מייסד כך מאיר כהנא, אף שהוא מתנער מחלק מעמדותיו הקיצוניות ביותר של מורו הרוחני. "למדתי בישיבה שלו. הוא עשה הרבה דברים טובים. הוא הגן על יהודים. הוא נרצח על קידוש השם", אמר. "אני לא מסכים לחלוטין עם כל מה שהוא עשה. בעבר חשבתי שצריך לגרש את כל הערבים מארץ ישראל. היום אני חושב שיכולים להיות גם כאלה שיישארו. אני מקבל את העובדה שיש ערבים שחיים כאן. ואין לי בעיה עם חלק מהם. אלה שמכירים במדינת ישראל כמדינה יהודית. אלה שנאמנים למדינה היהודית".