תושב רמת גן ישראל קרייס בן ה-94 הלך לעולמו הבוקר (יום שלישי), כששב לביתו אחרי שהתעקש ללכת לקלפי ולהצביע בבחירות לכנסת ה-26.
בתו של ישראל ז"ל, שירלי, שהסיעה אותו לקלפי, סיפרה ל-ynet: "אבא ממש רצה שאקח אותו להצביע לאיזנקוט. לקחתי אותו באוטו להצביע, ובדרך חזור, איך שיצא מהאוטו הוא התמוטט ומת בכניסה לבניין". היא הוסיפה: "אבא בן 94 במותו. אני מאוד שמחה שהוא הספיק להצביע, הוא דוגמה לכולנו לצאת להצביע ולממש את זכותנו הדמוקרטית".
מזק"א נמסר כי התקבל במוקד הארגון דיווח על הקשיש, שהתמוטט ומת בכניסה לבניין מגוריו ברמת גן. מתנדבי זק״א אריה בן מנחם וחזי ברזני שהגיעו לזירה סיפרו: "הזניק אותנו לזירת ברמת גן, מדובר בגבר בן 94 שיצא יחד עם בתו להצביע בקלפי, ובדרכו חזרה לבית התמוטט ומת".
בזק"א אמרו עוד כי שירלי הודתה למתנדבים, ש"מלווים את בני המשפחה ומסייעים לה בכל הנדרש. אמבולנס זק״א מעביר את הנפטר לבית העלמין להמשך קבורה והלוויה".