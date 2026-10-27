בתו של ישראל ז"ל, שירלי, שהסיעה אותו לקלפי, סיפרה ל-ynet: "אבא ממש רצה שאקח אותו להצביע לאיזנקוט. לקחתי אותו באוטו להצביע, ובדרך חזור, איך שיצא מהאוטו הוא התמוטט ומת בכניסה לבניין". היא הוסיפה: "אבא בן 94 במותו. אני מאוד שמחה שהוא הספיק להצביע, הוא דוגמה לכולנו לצאת להצביע ולממש את זכותנו הדמוקרטית".