הרישום המוקדם לתור ייפתח היום בשעה 17:00. מחר, בשעה 13:00 ייפתח מעמד הגשת הרשימות - והוא יתנהל עד השעה 17:00. יום שלישי יהיה היום האחרון להגשת הרשימות: המתמודדים יוכלו להגיע בשעה 16:00, ולהגיש את הרשימה עד השעה 22:00. ועדת הבחירות מסרה כי היו"ר נעם סולברג יוכל להחליט אם להאריך את הגשת הרשימות עד חצות, המועד האחרון בהחלט.