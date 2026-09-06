מערכת הבחירות היא ממילא קרב אחד גדול בין המפלגות: על אידיאולוגיה, על מצביעים, על מועמדים חדשים, על איחודים ועל ההובלה בתוך הגושים וביניהם. אבל לצד כל אלה מתנהל מאבק נוסף, שכמעט אינו מוכר לציבור - הקרב על האותיות שיופיעו על פתקי ההצבעה בקלפי.
עבור המפלגות לא מדובר רק בעניין טכני. האות או צירוף האותיות הם אחד מסימני הזיהוי הבולטים ביותר שלהן ביום הבחירות. "מחל" מזוהה כבר עשרות שנים עם הליכוד, "שס" אינה זקוקה כמעט להסבר, וכך גם ג' של יהדות התורה ול' של ישראל ביתנו. אלא שבמערכת הבחירות הנוכחית נכנסו לזירה כמה מפלגות ורשימות חדשות - וכולן צריכות למצוא לעצמן מקום בתוך האלפבית הפוליטי הצפוף.
הכללים מעניקים יתרון ברור למפלגות הוותיקות. לפי חוק הבחירות והנהלים הנהוגים בוועדת הבחירות המרכזית, לסיעה שמיוצגת בכנסת היוצאת יש זכות עדיפות על האות או האותיות שבהן התמודדה בבחירות הקודמות. רשימה אחרת שרוצה להשתמש באות "תפוסה" זקוקה להסכמה בכתב של בא-כוח הסיעה שלה שמורה האות. כאשר כמה סיעות מחזיקות בזכות על אותה אות, נדרשת למעשה הסכמת הגורמים הרלוונטיים לפני שרשימה חדשה תוכל להשתמש בה.
השנה אף הורחבה האפשרות לסימון הרשימות, כך שניתן להשתמש בעד שלוש אותיות במקום באות אחת או שתיים בלבד. השינוי נחקק לקראת הבחירות לכנסת ה-26, בין היתר על רקע האפשרות לריבוי רשימות.
האותיות ששמורות - ואלה שנותרו על המדף
לפי מסמך של ועדת הבחירות המרכזית, הזכויות הקיימות משאירות מאגר מצומצם יחסית של אותיות פנויות. בין הסימונים המזוהים עם הסיעות הקיימות: אמת - שבה צפויה להשתמש מפלגת הדמוקרטים; ג' - יהדות התורה; פה - יש עתיד; מחל - הליכוד; שס - ש"ס; ום - חד"ש-תע"ל; כן - כחול לבן; ט' - הציונות הדתית; ו-ל' - ישראל ביתנו. במקרה של יש עתיד, שמתמודדת הפעם במסגרת רשימת "ביחד" בראשות נפתלי בנט, הכוונה היא להירשם באותיות חדשות ולא להשתמש ב"פה".
גם הצירוף המזוהה במשך שנים עם מרצ אינו נהנה עוד מאותה זכות עדיפות שהייתה לו בעבר, לאחר שמרצ לא נכנסה לכנסת בבחירות הקודמות. מנגד, "אמת", שהיה מזוהה עם מפלגת העבודה, נשאר במסגרת הזכויות שעברו לדמוקרטים.
לפי המסמך, האותיות הפנויות בשלב זה הן ב', ד', ז', י', נ', צ', ק', ך, ף ו-ץ. לכאורה מדובר במבחר לא קטן, אבל חלק מהאותיות אטרקטיביות בהרבה מאחרות מבחינה שיווקית - בוודאי כשהן אמורות להפוך בתוך שבועות לסימן שהמפלגה תחזור עליו בכל תשדיר, שלט וקמפיין: "בקלפי שמים...".
כאן נכנסות לתמונה המפלגות החדשות. "ישר!" של גדי איזנקוט, "עמך ישראל" של עופר וינטר, "ביחד" בראשות בנט והמפלגות החדשות הנוספות יצטרכו לבחור לעצמן אות או צירוף אותיות. גם עוצמה יהודית ונעם, שהתמודדו בבחירות הקודמות במסגרת רשימת הציונות הדתית שסומנה באות ט', יצטרכו להסדיר את הסימון שבו יתמודדו הפעם.
בכמה מהמפלגות החדשות סירבו לומר ל-ynet באיזו אות הן מעוניינות, שכן חשיפת האות המבוקשת מראש עלולה לאפשר ליריבה להגיע לפניה או לנסות לחסום את השימוש בה. במערכת שבה כמה רשימות חדשות מחפשות במקביל סימון קצר וקליט, גם אות אחת יכולה להפוך למשאב פוליטי.
המרוץ הזה צפוי לקבל היום ביטוי מוחשי במיוחד בשער הכנסת. במסגרת הרישום המוקדם לקראת הגשת הרשימות, נציגי המפלגות שיגיעו ויתפסו מקום בתור יקבלו מספר סידורי. הסדר הזה ישפיע בהמשך על סדר הגשת הרשימות - ובמקרים שבהם אין לאף סיעה זכות עדיפות על אות מסוימת, הקדימות יכולה להיות מכרעת. העיקרון של ועדת הבחירות ברור: בכפוף לזכויותיהן של הסיעות הקיימות, הרשימה שמקדימה להגיש זוכה לקדימות בבחירת האות הפנויה.
הרישום המוקדם לתור ייפתח היום בשעה 17:00. מחר, בשעה 13:00 ייפתח מעמד הגשת הרשימות - והוא יתנהל עד השעה 17:00. יום שלישי יהיה היום האחרון להגשת הרשימות: המתמודדים יוכלו להגיע בשעה 16:00, ולהגיש את הרשימה עד השעה 22:00. ועדת הבחירות מסרה כי היו"ר נעם סולברג יוכל להחליט אם להאריך את הגשת הרשימות עד חצות, המועד האחרון בהחלט.