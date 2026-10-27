עוצמה יהודית של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר זכתה לפי המדגמים של כאן 11, חדשות 12 וחדשות 13 לשישה מנדטים, וגם גוש נתניהו כולו ירד מ-64 ל-50. בן גביר לא הגיב מיד אחרי המדגמים, ומעט לפני חצות הגיע למטה המפלגה במודיעין - והזהיר מפני ממשלת אחדות עם גדי איזנקוט.

עוצמה יהודית של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר זכתה לפי המדגמים של כאן 11, חדשות 12 וחדשות 13 לשישה מנדטים, וגם גוש נתניהו כולו ירד מ-64 ל-50. בן גביר לא הגיב מיד אחרי המדגמים, ומעט לפני חצות הגיע למטה המפלגה במודיעין - והזהיר מפני ממשלת אחדות עם גדי איזנקוט.

הוא ציפה למספר מנדטים דו-ספרתי, אבל לפי המדגמים היה רחוק מכך: עוצמה יהודית של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר זכתה לפי המדגמים של כאן 11, חדשות 12 וחדשות 13 לשישה מנדטים, וגם גוש נתניהו כולו ירד מ-64 ל-50. בן גביר לא הגיב מיד אחרי המדגמים, ומעט לפני חצות הגיע למטה המפלגה במודיעין - והזהיר מפני ממשלת אחדות עם גדי איזנקוט.

בנאומו בפני פעילי המפלגה אמר בן גביר: "אנחנו רושמים הערב פרק נוסף בהתפתחות של עוצמה יהודית. אני זוכר שלפני שתי קדנציות המפלגה הזאת כמעט לא הייתה קיימת על המפה הפוליטית. אחרי זה נלחמנו על מנדט אחד, והערב בפעם הראשונה מפלגה עצמאית שמתמודדת לבדה זוכה לתמיכה של מאות אלפי אזרחים". לדבריו, "הערב עוד צעיר, אנחנו מאמינים ומקווים שאנחנו קרובים להקים ממשלת ימין בעזרת השם".

בנאומו בפני פעילי המפלגה אמר בן גביר: "אנחנו רושמים הערב פרק נוסף בהתפתחות של עוצמה יהודית. אני זוכר שלפני שתי קדנציות המפלגה הזאת כמעט לא הייתה קיימת על המפה הפוליטית. אחרי זה נלחמנו על מנדט אחד, והערב בפעם הראשונה מפלגה עצמאית שמתמודדת לבדה זוכה לתמיכה של מאות אלפי אזרחים". לדבריו, "הערב עוד צעיר, אנחנו מאמינים ומקווים שאנחנו קרובים להקים ממשלת ימין בעזרת השם".

בנאומו בפני פעילי המפלגה אמר בן גביר: "אנחנו רושמים הערב פרק נוסף בהתפתחות של עוצמה יהודית. אני זוכר שלפני שתי קדנציות המפלגה הזאת כמעט לא הייתה קיימת על המפה הפוליטית. אחרי זה נלחמנו על מנדט אחד, והערב בפעם הראשונה מפלגה עצמאית שמתמודדת לבדה זוכה לתמיכה של מאות אלפי אזרחים". לדבריו, "הערב עוד צעיר, אנחנו מאמינים ומקווים שאנחנו קרובים להקים ממשלת ימין בעזרת השם".