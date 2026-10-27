הוא ציפה למספר מנדטים דו-ספרתי, אבל לפי המדגמים היה רחוק מכך: עוצמה יהודית של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר זכתה לפי המדגמים של כאן 11, חדשות 12 וחדשות 13 לשישה מנדטים, וגם גוש נתניהו כולו ירד מ-64 ל-50. בן גביר לא הגיב מיד אחרי המדגמים, ומעט לפני חצות הגיע למטה המפלגה במודיעין - והזהיר מפני ממשלת אחדות עם גדי איזנקוט.
בנאומו בפני פעילי המפלגה אמר בן גביר: "אנחנו רושמים הערב פרק נוסף בהתפתחות של עוצמה יהודית. אני זוכר שלפני שתי קדנציות המפלגה הזאת כמעט לא הייתה קיימת על המפה הפוליטית. אחרי זה נלחמנו על מנדט אחד, והערב בפעם הראשונה מפלגה עצמאית שמתמודדת לבדה זוכה לתמיכה של מאות אלפי אזרחים". לדבריו, "הערב עוד צעיר, אנחנו מאמינים ומקווים שאנחנו קרובים להקים ממשלת ימין בעזרת השם".
בן גביר המשיך והתגאה במדיניות שקידם במהלך כהונתו: "אנחנו בכל מקרה גאים בדרך שלנו, ברפורמות שהבטחנו לציבור וקיימנו אותן. אני גאה שהבטחתי בפעם הקודמת לחוקק את חוק עונש מוות למחבלים וקיימנו". הוא הוסיף: "שמעתי שיש שאומרים שבגלל הרס הבתים בנגב הערבים לא אהבו את זה. אני גאה שהרסנו עשרת אלפים בתים לא חוקיים בנגב". בהמשך התייחס לאסירים הביטחוניים: "אני שומע כבר את התקוות של המחבלים בבתי הכלא, שמקווים שהקייטנות יחזרו. אנחנו נמשיך להיאבק שהתקוות שלהם לא יתממשו. לא נכנסנו לפוליטיקה כדי להתנצל על העקרונות שלנו".
בהמשך נאומו תקף בן גביר את האפשרות להקמת ממשלת אחדות עם יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט: "לצערי, הערב אני שומע שיש מי שמדבר על ממשלת אחדות עם איזנקוט. אותו תרחיש שהזהרתי ממנו, ושחברינו בליכוד הקפידו להכחיש ולהגיד שזה לא נכון. והנה, שתי דקות אחרי פרסום המדגמים, אנחנו שומעים כאלה שמדברים על ממשלת אחדות עם איזנקוט. זו ממשלת שיתוק".
בן גביר, שכנער היה פעיל תנועת כך של הרב מאיר כהנא, נבחר לכנסת לראשונה ב-2021 לאחר שורת ניסיונות כושלים. זה קרה כחלק מרשימה שכללה את הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', שאיתה רץ במשותף גם בבחירות הקודמות.
אחרי אותן בחירות מונה בן גביר לשר לביטחון לאומי, ובתקופתו חל זינוק ברציחות בחברה הערבית, שהגיעו לרמות חסרות תקדים. עם כניסתו לתפקיד פעל להרחבת מספר האזרחים נושאי הנשק, והתערב לא פעם בעבודת המשטרה - תוך שבין היתר ניסה לקדם מעצרים נגד מפגינים שחוסמים כבישים, מנע קידום קצינים ופעל להדחת מפקד מחוז תל אביב, ניצב עמי אשד. הפעם הוא רץ בבחירות ללא מפלגות נוספות.