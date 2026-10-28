תוצאות הבחירות המסתמנות מאיימות לטרוף את הקלפים ולערבב את הגושים. בעוד שלאף מחנה אין רוב וההערכות הן שהליכוד וישר! יִידָּרְשׁוּ להקים ממשלת אחדות, בסיעות החרדיות חוששים ממצב שבו גיבוש ממשלה כשזו יותיר אותן באופוזיציה אחרי שש"ס התרסקה בתוצאות מ-11 מנדטים בבחירות הקודמות לשבעה בלבד לפי 86.5% מהקולות בתוצאות האמת, ובעוד שיהדות התורה נותרה בינתיים על שבעה מנדטים.

שתי המפלגות אף עשויות לספוג מכה נוספת עם ספירת המעטפות הכפולות. בבחירות הקודמות, נזכיר, הן הורידו את יהדות התורה במנדט אחד.

גלריה מילר ולייטנר ( צילום: שלו שלום, קרן עולם התורה, יעקב כהן )

ביהדות התורה פרסמו הודעה: "במענה לפניות עיתונאים נבהיר כי לא היו פניות מראשי המפלגות, למעט מסר שהועבר מסביבת ראש הממשלה נתניהו, ולפיו בכוונתו לשמור על מפלגות הקואליציה". גורם בש"ס אמר ל-ynet: "מי שחשוב שדרעי, יום אחרי הבחירות, יעזוב את הגוש שהוא הקים ויפתח בחיזור אחרי איזנקוט - טועה בגדול".

אמש ציפו במפלגות החרדיות כי הן יהיו לשון המאזניים ויכפו על הקואליציה שאליה ייכנסו העברת חוק פטור מגיוס עוד לפני הקמת הממשלה. עם גיבוש התוצאות המנגינה מהכיוון של ש"ס ויהדות התורה נשמע מעט שונה. ח"כ יצחק גולדקנופף אמר למשל כי לא ישלול שיח עם מפלגות אחרות וכי הכול יובא להכרעת הרבנים, והותיר פתח למשא ומתן עם שני המחנות.

אך עם כל הכבוד להרכבים האפשריים של הקואליציה הבאה, השיחות ברחוב החרדי היום סובבות במידה רבה סביב נתון מעניין, שתופס את השיח בחלק מהמקומות אפילו יותר מהמספרים שאליהן הגיעו ש"ס ויהדות התורה: שתי מפלגות אתגרו את הסיעות הקיימות והוותיקות - "צבע שחור", מפלגת העריקים, וכן "הציבור החרדי", מפלגת החרדים העובדים והמעוניינים להשתלב בגיוס ובמוסדות המדינה. השתיים הצליחו לאתגר את השיח מול ש"ס ויהדות התורה, אך העיניים היו נשואות ליום הבחירות - שם המבחן האמיתי שבו קשה לומר שהצליחו.

השאלות שהציבו בפני הח"כים הוותיקים אכן היוו אתגר משמעותי. ב"צבע שחור" קיבלו נכון לשעת כתיבת מילים אלו 9,500 קולות, בעוד ש"הציבור החרדי" קיבלה 9,029 קולות.

חוששים מישיבה באופוזיציה. דרעי ואשר ( צילום: אלכס קולומויסקי, יובל חן )

בשני המטות דיווחו על הטרדות, הצקות, השחתת שלטים וציוד, וכן העלמת פתקים מהקלפיות. התוצאה הסתיימה בעגמומיות מבחינת המספרים, בייחוד אצל יו"ר "הציבור החרדי" מוטי לייטנר, שביקש להביע מחאה על חוסר המענה שנותנות הסיעות החרדיות לחרדים המעוניינים בחינוך ממלכתי, במסגרות הכנה לצבא ועוד.

כאמור, זהו השייח הרווח בבני ברק. בחורי ישיבות מנסים לבדוק בכל רגע נתון את מצב ספירת הקולות שאספו שתי המפלגות החדשות. ב"צבע שחור", שבראשה עומד יעקב חיים מילר, טענו לאחר ההצבעה כי לא מדובר בכישלון חריף. לדבריהם, "'צבע שחור' אינה נמדדת רק במספר הקולות שקיבלה, אלא בהשפעתה על הציבור ובמסר שהציבה במרכז. דיברנו על שלושה עד ארבעה מנדטים שלא יצביעו למפלגות החרדיות - וזה בדיוק מה שקרה. מאות אלפי קולות לא חזרו הביתה, והדרישה להסדרת מעמד בני הישיבות הפכה לנושא שאי אפשר עוד לדחוק לשוליים".

"אנחנו גאים שהיינו לפה לציבור הזה והצבנו בראש סדר היום את הצורך לעגן אחת ולתמיד את מעמד 'תורתו אומנותו' (ואם רק הייתם מאפשרים להם להצביע 'צבע שחור' גם היינו היום בכנסת, אבל העדפתם שישארו בבית). כל עוד לא תהיה הסדרה מלאה והכרעה ברורה נמשיך להוביל את המאבק בעוז וללא מורא, עד להשגת המטרה. הציבור החרדי דורש הסדרה אמיתית, מלאה וברורה", סיכמו במפלגה.

המספרים הנמוכים עד מאוד הפתיעו לרעה גם את תומכי "הציבור החרדי". אמש אמר לייטנר, לפני היוודע התוצאות הסופיות, כי "מחסום הפחד נשבר. זיק של תקווה הוצת. הערב הזה הוא תחילתה של דרך ארוכה. הערב הזה הוא הניצחון שלנו למול איומים, זיופים, קללות ונאצות. עמדנו בשלנו, לא נשברנו. מערכת הבחירות הזו תיזכר כהיסטורית, עבורנו החרדים. עומדים כחומה בצורה על שלנו, למען ילדינו. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה".